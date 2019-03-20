Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.

В «Эвертоне» произошло много изменений, и мне там места не нашлось. В Англии всегда тяжело: если ты не используешь свой шанс в первый раз, то тебе будет трудно получить ещё один.

Здесь [в ЦСКА ] у меня есть возможность играть в каждом матче. Даже если я сыграю плохо в одном матче, я знаю, что у меня будет ещё один шанс.