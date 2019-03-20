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Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

вчера, 03:15

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.

В «Эвертоне» произошло много изменений, и мне там места не нашлось. В Англии всегда тяжело: если ты не используешь свой шанс в первый раз, то тебе будет трудно получить ещё один.

Здесь [в ЦСКА] у меня есть возможность играть в каждом матче. Даже если я сыграю плохо в одном матче, я знаю, что у меня будет ещё один шанс.

Это лучшее, что могло со мной случиться. Доверие, которое есть у меня в ЦСКА со стороны тренера, штаба, игроков и всех в клубе... Для качественной игры футболиста это самое главное.

Напомним, Влашич получил вызов в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил мяч квадратный
   153 / 1081
сегодня в 05:02
Миллеру похер. Политика Богданыча тут один в один, как политика Слуцкого. Если говорить словами Гинера то: "Слуцкий молодых игроков не растил. Предпочитал пенсионный фонд. Это легче". Семак ссыт так же, как и Слуцкий. Как бы чего не вышло.
Откуда такие сведения, любезный? Состоите в близких отношениях с Богданычем И Слуцким?...))) Если такие тонкие детали знаете, кто по какому поводу "ссыт"?...)))
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   1005 / 1081
сегодня в 04:24
сильный игрок по меркам рпл, жалко, что не останется в команде
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Багров-брат
   415 / 1081
вчера в 17:59
Ну не поклоннику нынешнего Зенита о "шлангах" тему разводить. Ни чего против не имею, Богданычу, конечно, виднее, но разводить такой "дом престарелых", без опоры на свою школу...))) Наверное в этом Миллер видит "развитие футбольной мысли"...)))
Миллеру похер. Политика Богданыча тут один в один, как политика Слуцкого. Если говорить словами Гинера то: "Слуцкий молодых игроков не растил. Предпочитал пенсионный фонд. Это легче". Семак ссыт так же, как и Слуцкий. Как бы чего не вышло.
Багров-брат
Багров-брат ответил Ангел неБесГрешен
   153 / 1081
вчера в 16:33
Лучшим среди шлангов быть нетрудно. Вернется в Англию, присядет на лавку. Выкупить у гинера денег нема...
Ну не поклоннику нынешнего Зенита о "шлангах" тему разводить. Ни чего против не имею, Богданычу, конечно, виднее, но разводить такой "дом престарелых", без опоры на свою школу...))) Наверное в этом Миллер видит "развитие футбольной мысли"...)))
Багров-брат
Багров-брат
   153 / 1081
вчера в 16:30
Удачи Николе в сборной! Закрепиться и заработать авторитет!...)))
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 1081
вчера в 15:14
Повезло и нам и ему...
drug01
drug01
   102 / 1081
вчера в 13:50
Удачной игры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
вчера в 13:02
Лучшим среди шлангов быть нетрудно. Вернется в Англию, присядет на лавку. Выкупить у гинера денег нема...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Ваня лучший
   3 / 1081
вчера в 11:47
Посмотрим!
Sunny.
Sunny.
   85 / 1081
вчера в 11:24
молорик! Оставайся!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ЦCКА навсегда
   26 / 1081
вчера в 11:21
Никола, удачи! Леннорыч бы еще подсуетился, чтобы выкупить твой контракт у Эвертона!
Это практически исключено, т.к. своей игрой в ЦСКА Влашич поднял свою трансферную стоимость в 5 раз. С учетом возраста и рейтинга ( игрок с..Хорватии) он сейчас около 40 млн. стоит не меньше.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил CSKA Rek
   76 / 1081
вчера в 11:19
И это цска
Великолепный
Великолепный
   70 / 1081
вчера в 10:23
Хорошо себя проявил Влашич в ЦСКА
Вот что значит доверять игроку
А не мариновать его на лавке.
Суеверный
Суеверный
   859 / 1081
вчера в 10:17
Почти идеально вписался в команду. Поначалу чуть передерживал мяч, но это быстро прошло. Очень удачная аренда.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   26 / 1081
вчера в 09:46
Каждый читает между строк то, что хочет. Хочешь я тебе напишу, что между строк можно прочитать в словах Бариоса, Азмуна, Оздоев, Ракицкого? Там будет много общего? Зря ты скатился до таких примитивный фантазий
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 09:11
Никола, удачи! Леннорыч бы еще подсуетился, чтобы выкупить твой контракт у Эвертона!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   420 / 1081
вчера в 08:50
Ждем удачи 6 апреля!
ЦСКА Чемпион!!!
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 08:24
Надо бы удержать хорвата. Игрок незаурядный, один из лучших в РПЛ.
ОлегV
ОлегV
   681 / 1081
вчера в 08:02
Никола, только играй....будет что вспомнить на пенсии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил SHMEL
   232 / 1081
вчера в 07:54
Хорошо бы если получилось выкупить Николу за приемлемую цену.
Может добавишь Гинеру ?
CSKA Rek
CSKA Rek
   547 / 1081
вчера в 07:29
хорошо хоть не попал в один бедовый клуп, есть у нас один такой
SHMEL
SHMEL
   65 / 1081
вчера в 07:17
Хорошо бы если получилось выкупить Николу за приемлемую цену.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Jeck Denielse
   169 / 1081
вчера в 07:06
Читается,между строк, как : - "Я рад отсутствию конкуренции...зачем напрягаться в Англии,когда я здесь по-любому буду в составе"
Можешь прочитать еще глубже - лавочник середняка АПЛ становится одним из лучших легов чемпионата. И дело не в том, что он какой-то супер игрок, а в том, что наш чемп дно. Нисколько не преуменьшаю заслуг Влашича - он очень качественный игрок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 1081
вчера в 06:49
Читается,между строк, как :
- "Я рад отсутствию конкуренции...зачем напрягаться в Англии,когда я здесь по-любому буду в составе"
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 05:48
Переход в ЦСКА был редкой удачей.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 03:39
Николе повезло.
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