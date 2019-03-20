Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
В «Эвертоне» произошло много изменений, и мне там места не нашлось. В Англии всегда тяжело: если ты не используешь свой шанс в первый раз, то тебе будет трудно получить ещё один.
Здесь [в ЦСКА] у меня есть возможность играть в каждом матче. Даже если я сыграю плохо в одном матче, я знаю, что у меня будет ещё один шанс.
Это лучшее, что могло со мной случиться. Доверие, которое есть у меня в ЦСКА со стороны тренера, штаба, игроков и всех в клубе... Для качественной игры футболиста это самое главное.
Напомним, Влашич получил вызов в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией.
Вот что значит доверять игроку
А не мариновать его на лавке.
Вот что значит доверять игроку
А не мариновать его на лавке.
ЦСКА Чемпион!!!
ЦСКА Чемпион!!!
- "Я рад отсутствию конкуренции...зачем напрягаться в Англии,когда я здесь по-любому буду в составе"
- "Я рад отсутствию конкуренции...зачем напрягаться в Англии,когда я здесь по-любому буду в составе"