Норманн: «Роналду – мой любимый игрок. Он – настоящая машина!»

Новичок «Ростова» Матиас Норманн признался, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является его любимым игроком.
Криштиану – мой любимый игрок. Он – настоящая машина! Роналду много работает на поле, очень трудолюбивый. Да, у него есть талант, но без стараний он никогда бы не достиг успеха.
Ранее Норманн рассказал о своем переходе в российский клуб.
а-ахах)
а-ахах)
Один любит арбуз, другой — офицера! 😂😂😂
Один любит арбуз, другой — офицера! 😂😂😂
А кто отгрузил Испании треху на ЧМ?
Гному такого и не снилось.
А кто отгрузил Испании треху на ЧМ?
Гному такого и не снилось.