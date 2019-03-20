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Норманн: «Роналду – мой любимый игрок. Он – настоящая машина!»

вчера, 12:19

Новичок «Ростова» Матиас Норманн признался, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является его любимым игроком. 

Криштиану – мой любимый игрок. Он – настоящая машина! Роналду много работает на поле, очень трудолюбивый. Да, у него есть талант, но без стараний он никогда бы не достиг успеха.

Ранее Норманн рассказал о своем переходе в российский клуб.

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KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил League1
   861 / 1081
вчера в 19:15
гномик бы заплакал от счастья и тут же умер , если бы когда-нибудь смог забить сборной испании три
Оздошка я все вижу!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   861 / 1081
вчера в 19:11
о как голубцы тут реагируют


а-ахах)
Bagula
Bagula
   555 / 1081
вчера в 18:10
В ростове больше глушакова любят, он их земляк и председатель ОПГ Ромашка.
League1
League1 ответил Сетка между ног
   134 / 1081
вчера в 15:12
Рональду как раз и забивал Норвегиям, Швециям, Эстониям, Даниям, там где футбола нет
гномик бы заплакал от счастья и тут же умер , если бы когда-нибудь смог забить сборной испании три
Don trambon
Don trambon ответил Каталонский_ногамяч
   109 / 1081
вчера в 15:12
Спорткар конечно, но только заднеприводный
он же не в каталании был собран, что бы заднеприводным быть)
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   633 / 1081
вчера в 15:07
Спорткар конечно, но только заднеприводный
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 15:01
У каждого свой вкус, своя манера.
Один любит арбуз, другой — офицера! 😂😂😂
feris1
feris1 ответил Сетка между ног
   96 / 1081
вчера в 14:10
Дания была чемпионами Европы знаток.
А кто отгрузил Испании треху на ЧМ?
Гному такого и не снилось.
удав
удав
   857 / 1081
вчера в 13:42
запорожец тоже машина)
vale46
vale46
   394 / 1081
вчера в 12:51
Шишанутый ревновать будет,так что осторожнее с высказываниями!
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 12:26
Мечтаешь покататься на этой машине?
Сетка между ног
Сетка между ног
   76 / 1081
вчера в 12:20
Рональду как раз и забивал Норвегиям, Швециям, Эстониям, Даниям, там где футбола нет
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