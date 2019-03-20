Норманн: «Роналду – мой любимый игрок. Он – настоящая машина!»

Новичок «Ростова» Матиас Норманн признался, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является его любимым игроком.

Криштиану – мой любимый игрок. Он – настоящая машина! Роналду много работает на поле, очень трудолюбивый. Да, у него есть талант, но без стараний он никогда бы не достиг успеха.