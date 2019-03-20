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Аршавин: «Уверен, если будет нужно, Акинфеев вернётся в сборную»

вчера, 03:38

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин не считает, что у национальной команды есть проблемы с вратарской позицией после того, как Игорь Акинфеев завершил международную карьеру. Однако Аршавин убеждён в том, что, голкипер ЦСКА, при необходимости, вернётся в сборную России.

Мне казалось, что первым номером в национальной команде считается Андрей Лунёв. В целом, мне не кажется, что с вратарской позицией есть какая-то проблема. В России последние 20 лет всегда были сильные голкиперы, даже без учёта Акинфеева.

Истерия по этому поводу преувеличена? А разве есть какая-то истерия? Я не замечал. К тому же, уверен: если нужно будет, Акинфеев вернётся. Но пока его лучше поберечь. 

Правильно ли, что игрок, не проходивший отбор, поедет на финальную часть турнира? Ну, а какая разница? Задача – добиться максимального результата. Это можно сделать только с лучшими футболистами. Если Акинфеев лучший на все времена, то почему бы этим не воспользоваться? Игнашевич же тоже не играл в сборной два года, но никто не возмущался тому, что он играл на ЧМ. Наоборот, все были рады, что Сергей вернулся. Во главе угла должны стоять профессиональные качества футболиста, а не вопросы морали.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
   312 / 1081
вчера в 16:07
Не нужно
Башмакоса
Башмакоса
   525 / 1081
вчера в 13:21
Мне кажется в отборочных матчах на место третьего вратаря надо вызывать новых вратарей. Тогда глядишь и найдется стабильный номер один. В данный момент Лунев таковым не является.
Palex
Palex ответил time out
   112 / 1081
вчера в 12:03
Ясно с тобой все. Больше вопросов не имею.
time out
time out ответил Palex
   61 / 1081
вчера в 11:19
Куда ушло? Ему 32 года,если что.
Если что, 8 апреля ему уже 33. Юноша, блин! Хотя для зенита это юноша, где Анюкову 37, Жиркову и Ивановичу по 35, Маркизио - 33. Ему надо в зенит, в дом престарелых, там если что может еще лет 7 попылить.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 10:44
Игорь конечно лучший кипер России, но лучше не надо! Пусть молодые играют, а Игорь приносит пользу ЦСКА!
starche
starche
   158 / 1081
вчера в 10:35
Зачем!? Чтобы "пускать петуха!?"
Palex
Palex ответил time out
   112 / 1081
вчера в 10:27
Куда ушло? Ему 32 года,если что.
Байкал-38
Байкал-38
   521 / 1081
вчера в 10:20
Боюсь как бы Игнашевичу опять ворачиваться не пришлось!
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 09:52
Уходя ‒ уходи! Если он мужик, конечно 😉
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   633 / 1081
вчера в 09:37
Так кырнац будет стоять, он же легенда лч
Союзник противников
Союзник противников ответил ekliziast
   68 / 1081
вчера в 09:33
Упаси Бог от такой перспективы.Не всегда будут попадать ему в ноги, чаще между ног.
Всегда сравнивай итог деятельности,ссылка есть текущей таблице чемпионата.Видишь,на сколько больше голов пропустил твой гений,с устоявшейся блестящей защитой???
Союзник противников
Союзник противников
   68 / 1081
вчера в 09:31
Акинфеев не вернётся.Лунёв не замена.Замену ещё не вырастили,или не хотим замечать.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:05
Игнашевич: "И я, если нужно!" )) гы-гы-гы
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 08:44
Токо сетку между ног примостырить надо.
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 08:36
Нужно будет и он вернется.
ekliziast
ekliziast
   558 / 1081
вчера в 08:35
Упаси Бог от такой перспективы.Не всегда будут попадать ему в ноги, чаще между ног.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   8 / 1081
вчера в 08:12
В цска...дорогу молодым коням!))...
time out
time out
   61 / 1081
вчера в 07:55
А нужен ли он сборной! Его время уже ушло.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   272 / 1081
вчера в 06:17
Согласен с Аршавиным
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ФК Пупсик
   143 / 1081
вчера в 05:38
их потом штанга бросает и они спиваюься
Василий 50
Василий 50
   364 / 1081
вчера в 04:56
Не нужен он.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 04:49
Что за хрень несёт Шава? Сам же сказал, что в у нас есть много молодых и сильных вратарей, а мы должны возвращать именно под матчи на Евро Акинфеева с больным коленом. С Игнашом была совсем другая история и очень для нас дефицитная позиция.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   159 / 1081
вчера в 04:39
Сколько в спартаке вратарей поменялось - неужели ни одного для сборной родить не могут?

Или как обычно в тарасовке, вратари играют ногами, а полевые игроки руками?
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 03:58
Игорю это сто лет не нужно, пусть играют молодые.
Comench
Comench
   107 / 1081
вчера в 03:45
Правильно сказал.
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