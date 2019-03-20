Аршавин: «Уверен, если будет нужно, Акинфеев вернётся в сборную»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин не считает, что у национальной команды есть проблемы с вратарской позицией после того, как Игорь Акинфеев завершил международную карьеру. Однако Аршавин убеждён в том, что, голкипер ЦСКА, при необходимости, вернётся в сборную России.
Мне казалось, что первым номером в национальной команде считается Андрей Лунёв. В целом, мне не кажется, что с вратарской позицией есть какая-то проблема. В России последние 20 лет всегда были сильные голкиперы, даже без учёта Акинфеева.
Истерия по этому поводу преувеличена? А разве есть какая-то истерия? Я не замечал. К тому же, уверен: если нужно будет, Акинфеев вернётся. Но пока его лучше поберечь.
Правильно ли, что игрок, не проходивший отбор, поедет на финальную часть турнира? Ну, а какая разница? Задача – добиться максимального результата. Это можно сделать только с лучшими футболистами. Если Акинфеев лучший на все времена, то почему бы этим не воспользоваться? Игнашевич же тоже не играл в сборной два года, но никто не возмущался тому, что он играл на ЧМ. Наоборот, все были рады, что Сергей вернулся. Во главе угла должны стоять профессиональные качества футболиста, а не вопросы морали.
Или как обычно в тарасовке, вратари играют ногами, а полевые игроки руками?
Или как обычно в тарасовке, вратари играют ногами, а полевые игроки руками?