Погребняк раскачивает

вчера, 10:45

Одна из главных болельщицких тем для обсуждений перешла на новый уровень. Спровоцировал это обсуждение внезапно Павел Погребняк. «Соккер.ру» собирает мнение и интересуется вашим.

Всего одна фраза нападающего «Урала» Павла Погребняка всерьез всколыхнула футбольную общественность, которая в России еще не определилась с тем, насколько ей толерантной быть. Экс-форвард сборной России высказался на тему натурализации, метнув камень во вполне конкретных игроков национальной команды, которые вызываются туда сейчас: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Как думаете, долго ли церемонилась бы с ним Футбольная ассоциация Англии? И сколько бы Погребняку впаяли дисквалификации? 10? 15 матчей? Интересно, что на заявление все же последовала реакция международного авторитетного органа – УЕФА .

Однако европейский чиновничий орган решил отстраниться от этого дела, вбросил много слов о том, что расовая нетерпимость недопустима, о том, как замечательный УЕФА борется с расизмом, а в конце полотна с общими словами сделал отписку о том, что обращаться по этой теме нужно в РФС , поскольку этот национальный орган уполномочен заниматься данным вопросом.

От РФС первую реакцию предоставил заместитель офицера по борьбе с дискриминацией Александр Баранов:

Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно, комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста.

Речи в духе УЕФА , но уже с некоторой конкретикой. Однако в комитете по этике РФС подчеркнули, что до сих пор не получали никаких заявлений по поводу слов Погребняка, соответственно рассматривать нечего. Там только ждут открытия соответствующего дела, но уже обозначили разброс наказания. Погребняку светит от дисквалификации на продолжительный срок до штрафа – разброс достаточно велик.

Согласитесь, что на форумах и в комментариях ко многим новостям подобная тема, которую поднял Погребняк, является одной из самых обсуждаемых. Павел из болельщицкой среды поднял обсуждение на другой уровень, пусть и далеко не самым уместным высказыванием. Однако любопытно услышать мнение тех, кто сам играл в футбол, в том числе в сборной России.

За Погребняка

Андрей Аршавин (экс-нападающий сборной России):

В целом, состав сборной, наверное, оптимален. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец (Прим. - Гильерме), если есть свои. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

Проблема в достижении высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной. Конечно, бывают разные ситуации. Но для меня Марио Фернандес и Маринато Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идёт о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.

Григорий Иванов (президент «Урала»):

Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках. Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.

Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?!

Валерий Рейнгольд (экс-футболист «Спартака»):

У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих, взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть? Люди оторваны сейчас от футбола, но наш болельщик привык болеть за своих. Мне неинтересно смотреть на Гильерме, хотя я его и уважаю, но за своего я буду переживать, пусть стоит Селихов или Лунёв. Вместо Ари пусть играет Чалов. Почему? Есть одна причина — настрой игроков и игра за родину. Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему всё пофигу. У них в голове главное — заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут — пожалуйста. Это дикость, но у нас такая страна, такие нравы и чиновники. Для меня это неприемлемо.

Роман Павлюченко (экс-нападающий сборной России):

То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много игроков, которые достойны играть в сборной.

Алексей Ребко (экс-игрок сборной России):

Не думаю, что Паша имел в виду что-то плохое. Наверняка он просто говорил, что лучше бы наши ребята играли, русские. Знаю, что он точно не расист, а хороший порядочный парень. И не задумывался (о плохом), когда говорил. Думаю, это бред. Не должно быть никакой дисквалификации. Паша выскажется в свою защиту — и все нормально будет. Естественно, хотел бы, чтобы за сборную России играли только русские ребята. Но если есть такой футболист, как Марио Фернандес, который на голову выше всех, то почему бы и нет? Но, повторюсь, я за то, чтобы играли свои.

Против Погребняка

Александр Дюков (президент РФС ):

Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным. Что касается РФС , мы не приемлем проявления расизма. Было достаточно неожиданно слышать это от Павла, я знаю его давно и никогда не слышал от него ничего подобного. Но с ним я еще не общался. В этой ситуации надо разобраться. В ближайшее время комитет РФС по этике разберет этот вопрос.

Андрей Созин (член комитета по этике РФС ):

В сборной должны играть сильнейшие игроки вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз. Потому что это игра для болельщиков. Болельщики приходят смотреть на нашу сборную, в которой разрешено играть людям, которые выполнили некоторые технические формальности. И мне намного интереснее смотреть на Фернандеса в сборной, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Смольникова. Хотя Смольников тоже очень серьёзный футболист. Если бы в своё время разрешили играть Вагнеру, мы бы не говорили, что его не надо приглашать в команду, потому что у него косички и он тёмный. Я в этих словах слышу зависть. Мол, должны играть в сборной только парни с нашего двора, как говорится. Итог такой: футбол — одна из сторон нашей жизни. Когда мы смотрим кино, мы ищем там звёзд. И мы не смотрим на их цвет кожи. Когда Виктор Ан выигрывал в Сочи, я был горд за страну, потому что он знает язык, живёт здесь. Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже, чем те, кто есть. Когда Ари вызывали, он был лучшим нападающим чемпионата. Сейчас Чалов сильнее. В сборной играют лучшие на данный момент.

Миодраг Божович (главный тренер «Крыльев Советов»):

Не согласен с Погребняком. Россия далеко не первой начала заниматься натурализацией футболистов для сборной. И довольно странно придавать значение тому, какой у игрока паспорт. Или тем более - цвет кожи. С другой стороны, у каждого свое мнение. Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо. А так это всего лишь личная позиция отдельного человека. Если к нему применят санкции, это будет его проблема. Что касается Ари, то я прекрасно понимаю, почему Станислав Черчесов начал привлекать этого нападающего в сборную России. В стране не так много форвардов высокого уровня. Кроме Артема Дзюбы и Федора Смолова серьезного международного опыта ни у кого нет. А Ари отлично играл и за «Краснодар», и за «Локомотив». Почему же было его не пригласить? Это решение тренера, который заработал себе авторитет на домашнем чемпионате мира.

После возникновения этой грандиозной волны обсуждений высказался и сам главный фигурант. Погребняк сделал упор на том, что просто озвучивал свое мнение, и оно не имело расистский подтекст:

Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть.

Ари, в сторону которого было направлено заявление форварда «Урала», благоразумно воздержался от комментариев, чтобы «избежать полемики». Но нам-то с вами никто не запрещает обсуждать тему, которая крайне неоднозначна, если вызывает такую бурную реакцию. Чьи аргументы и слова в этой ситуации кажутся вам наиболее убедительными? И заслуживает ли Погребняк наказания? За форму высказывания или свою позицию, которую при желании можно с легкостью назвать расисткой, а это совсем другой уровень санкций.