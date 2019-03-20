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Погребняк раскачивает

вчера, 10:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Полузащитник
Павлюченко Роман
Павлюченко Роман
Нападающий
Погребняк Павел
Погребняк Павел
Нападающий

Одна из главных болельщицких тем для обсуждений перешла на новый уровень. Спровоцировал это обсуждение внезапно Павел Погребняк. «Соккер.ру» собирает мнение и интересуется вашим.

Всего одна фраза нападающего «Урала» Павла Погребняка всерьез всколыхнула футбольную общественность, которая в России еще не определилась с тем, насколько ей толерантной быть. Экс-форвард сборной России высказался на тему натурализации, метнув камень во вполне конкретных игроков национальной команды, которые вызываются туда сейчас: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Как думаете, долго ли церемонилась бы с ним Футбольная ассоциация Англии? И сколько бы Погребняку впаяли дисквалификации? 10? 15 матчей? Интересно, что на заявление все же последовала реакция международного авторитетного органа – УЕФА

Однако европейский чиновничий орган решил отстраниться от этого дела, вбросил много слов о том, что расовая нетерпимость недопустима, о том, как замечательный УЕФА борется с расизмом, а в конце полотна с общими словами сделал отписку о том, что обращаться по этой теме нужно в РФС, поскольку этот национальный орган уполномочен заниматься данным вопросом.

От РФС первую реакцию предоставил заместитель офицера по борьбе с дискриминацией Александр Баранов

Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста.

Речи в духе УЕФА, но уже с некоторой конкретикой. Однако в комитете по этике РФС подчеркнули, что до сих пор не получали никаких заявлений по поводу слов Погребняка, соответственно рассматривать нечего. Там только ждут открытия соответствующего дела, но уже обозначили разброс наказания. Погребняку светит от дисквалификации на продолжительный срок до штрафа – разброс достаточно велик. 

Согласитесь, что на форумах и в комментариях ко многим новостям подобная тема, которую поднял Погребняк, является одной из самых обсуждаемых. Павел из болельщицкой среды поднял обсуждение на другой уровень, пусть и далеко не самым уместным высказыванием. Однако любопытно услышать мнение тех, кто сам играл в футбол, в том числе в сборной России.

За Погребняка

Андрей Аршавин (экс-нападающий сборной России): 

В целом, состав сборной, наверное, оптимален. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец (Прим. - Гильерме), если есть свои. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.
Проблема в достижении высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной. 

Конечно, бывают разные ситуации. Но для меня Марио Фернандес и Маринато Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идёт о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной – вопросов нет. Но у Марио и Маринато другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.

Григорий Иванов (президент «Урала»): 

Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.

Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.
Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?!

Валерий Рейнгольд (экс-футболист «Спартака»): 

У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих, взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть?

Люди оторваны сейчас от футбола, но наш болельщик привык болеть за своих. Мне неинтересно смотреть на Гильерме, хотя я его и уважаю, но за своего я буду переживать, пусть стоит Селихов или Лунёв. Вместо Ари пусть играет Чалов. Почему? Есть одна причина — настрой игроков и игра за родину. Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему всё пофигу. У них в голове главное — заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут — пожалуйста. Это дикость, но у нас такая страна, такие нравы и чиновники. Для меня это неприемлемо.

Роман Павлюченко (экс-нападающий сборной России): 

То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много игроков, которые достойны играть в сборной.

Алексей Ребко (экс-игрок сборной России): 

Не думаю, что Паша имел в виду что-то плохое. Наверняка он просто говорил, что лучше бы наши ребята играли, русские. Знаю, что он точно не расист, а хороший порядочный парень. И не задумывался (о плохом), когда говорил. Думаю, это бред. Не должно быть никакой дисквалификации. Паша выскажется в свою защиту — и все нормально будет.

Естественно, хотел бы, чтобы за сборную России играли только русские ребята. Но если есть такой футболист, как Марио Фернандес, который на голову выше всех, то почему бы и нет? Но, повторюсь, я за то, чтобы играли свои.

Против Погребняка

Александр Дюков (президент РФС): 

Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным. Что касается РФС, мы не приемлем проявления расизма. Было достаточно неожиданно слышать это от Павла, я знаю его давно и никогда не слышал от него ничего подобного. Но с ним я еще не общался. В этой ситуации надо разобраться. В ближайшее время комитет РФС по этике разберет этот вопрос.

Андрей Созин (член комитета по этике РФС):

 В сборной должны играть сильнейшие игроки вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз. Потому что это игра для болельщиков. Болельщики приходят смотреть на нашу сборную, в которой разрешено играть людям, которые выполнили некоторые технические формальности. И мне намного интереснее смотреть на Фернандеса в сборной, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Смольникова. Хотя Смольников тоже очень серьёзный футболист. Если бы в своё время разрешили играть Вагнеру, мы бы не говорили, что его не надо приглашать в команду, потому что у него косички и он тёмный.

Я в этих словах слышу зависть. Мол, должны играть в сборной только парни с нашего двора, как говорится. Итог такой: футбол — одна из сторон нашей жизни. Когда мы смотрим кино, мы ищем там звёзд. И мы не смотрим на их цвет кожи. Когда Виктор Ан выигрывал в Сочи, я был горд за страну, потому что он знает язык, живёт здесь.

Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже, чем те, кто есть. Когда Ари вызывали, он был лучшим нападающим чемпионата. Сейчас Чалов сильнее. В сборной играют лучшие на данный момент.

Миодраг Божович (главный тренер «Крыльев Советов»)

Не согласен с Погребняком. Россия далеко не первой начала заниматься натурализацией футболистов для сборной. И довольно странно придавать значение тому, какой у игрока паспорт. Или тем более - цвет кожи. С другой стороны, у каждого свое мнение. Если бы все думали, как Погребняк, было бы плохо. А так это всего лишь личная позиция отдельного человека. Если к нему применят санкции, это будет его проблема.

Что касается Ари, то я прекрасно понимаю, почему Станислав Черчесов начал привлекать этого нападающего в сборную России. В стране не так много форвардов высокого уровня. Кроме Артема Дзюбы и Федора Смолова серьезного международного опыта ни у кого нет. А Ари отлично играл и за «Краснодар», и за «Локомотив». Почему же было его не пригласить? Это решение тренера, который заработал себе авторитет на домашнем чемпионате мира.

После возникновения этой грандиозной волны обсуждений высказался и сам главный фигурант. Погребняк сделал упор на том, что просто озвучивал свое мнение, и оно не имело расистский подтекст: 

Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть.

Ари, в сторону которого было направлено заявление форварда «Урала», благоразумно воздержался от комментариев, чтобы «избежать полемики». Но нам-то с вами никто не запрещает обсуждать тему, которая крайне неоднозначна, если вызывает такую бурную реакцию. Чьи аргументы и слова в этой ситуации кажутся вам наиболее убедительными? И заслуживает ли Погребняк наказания? За форму высказывания или свою позицию, которую при желании можно с легкостью назвать расисткой, а это совсем другой уровень санкций.

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответил ekliziast
   249 / 1078
сегодня в 10:35
У России нет и не было колоний, аФФФерист.
Вспомните пять признаков империализма , по Ленину. проверьте.
ekliziast
ekliziast ответил Roman73
   551 / 1078
сегодня в 10:34
Некорректный суд. Высказывание Погребняка сдвинуто от контекста рассуждении журналистами. Цвет кожи не при чём. Погребняк упомянул цвет кожи, только чтобы подчеркнуть ментальное несоответствие бигнатуралов российской сборной. Одно дело , когда за Францию играют африканцы, выходцы из франкоязычной Африки, бывших французских колонии.Эти люди имеют, языковую и ментальную связь с Францией. Такая же языковая и ментальная связь у выходцев из латинской Америки с Испанией и Португалией. Ориунди , игравшие за Италию , потомки итальянских эмигрантов выступали за свою историческую родину. Можно понять выступление выходцев из бывших российских колонии за сборную России, например языковая и ментальная связь Джикия с Россией очевидна. Но вот выступление бразильца или южно-корейца за Россию ничем не отличается от простого контракта любого клуба с любым легионером. И главное, любой спортсмен сначала должен стать гражданином России по духу, патриотом страны и народа, а потом получать приглашение в сборную, не наоборот, получать формальное гражданство из -за выступления в сборной. Так где говорите теперь Жерар Депардье ? Разводит картошку где-нибудь в Зубчаниновке, на шести сотках ? Афферисты...
У России нет и не было колоний, аФФФерист.
Bullкин
Bullкин
   359 / 1078
вчера в 17:03
Есть такая нация - футбольный человек. И если он играет красиво и делает все для хорошей игры команды - да пусть хоть фиолетовый он. А Паша Погребняк в очередной раз своей косноязычностью показал уровень умственного развития наших детей лимита. Заметьте - у Ари хватило мозга не ответить.
Djon_V
Djon_V
   649 / 1078
вчера в 16:45
Я за Погребняка, пусть наши чаще проигрывают, но когда выигрывают я рад победам своей сборной. Радости от побед натурализованных у меня не будет
abrek123
abrek123
   147 / 1078
вчера в 16:01
Ну не любят в нашей стране темнокожих..Что мусолите эту тему...

Сообщество африканских студентов в Москве считает, что темнокожие гости и жители столицы России регулярно сталкиваются с проверками документов полицией; недружелюбным поведением и оскорблениями окружающих и нападениями со стороны скинхедов и других расистов. В связи с этим они рекомендуют соблюдать ряд правил передвижения по Москве, среди которых рекомендации избегать ряда районов и предложение совершать поездки по городу в период с 8 до 17 часов, не появляться в местах скопления молодёжи и особо опасаться бритоголовых, в армейских ботинках или камуфляже..

Если темные про Москву такое пишут то про остальные регионы и говорить дальше не стоит)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Бильге Октай
   26 / 1078
вчера в 15:30
Это принципиально разные вещи. Мне жаль времени, чтобы это пояснить. Понять что то человек может только если этого захочет. Я у тебя такого желания не вижу. Могу только сказать, что расизм в спорте и расизм в бытовом понимании _ это разные вещи
Roman73
Roman73
   249 / 1078
вчера в 15:28
Некорректный суд.
Высказывание Погребняка сдвинуто от контекста рассуждении журналистами.
Цвет кожи не при чём. Погребняк упомянул цвет кожи, только чтобы подчеркнуть ментальное несоответствие бигнатуралов российской сборной.
Одно дело , когда за Францию играют африканцы, выходцы из франкоязычной Африки, бывших французских колонии.Эти люди имеют, языковую и ментальную связь с Францией.
Такая же языковая и ментальная связь у выходцев из латинской Америки с Испанией и Португалией.
Ориунди , игравшие за Италию , потомки итальянских эмигрантов выступали за свою историческую родину. Можно понять выступление выходцев из бывших российских колонии
за сборную России, например языковая и ментальная связь Джикия с Россией очевидна.
Но вот выступление бразильца или южно-корейца за Россию ничем не отличается от простого контракта любого клуба с любым легионером.
И главное, любой спортсмен сначала должен стать гражданином России по духу, патриотом страны и народа, а потом получать приглашение в сборную, не наоборот, получать формальное гражданство из -за выступления в сборной.
Так где говорите теперь Жерар Депардье ? Разводит картошку где-нибудь в Зубчаниновке, на шести сотках ?
Афферисты...
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   573 / 1078
вчера в 14:36
Всё просто - про натурализацию можно говорить что угодно. И все будут правы. Но говорить о цвете кожи, как о критерии выбора в сборную - недопустимо. Вряд ли Погребняк расист - просто глупый. Но за эту глупость он должен понести хотя бы минимальное наказание.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Ваня лучший
   219 / 1078
вчера в 13:36
Не надо путать совершенно различные вещи. Поясняют ь не буду, вижу бесполезно
не нравится мне сосед/мэр города/президент .... я говорю = мне не нравится сосед/мэр города/президент .... и это считается свободой слова и выражением своей позиции .... если мне не нравится негр и я говорю = мне не нравится негр .... это считается расизмом .... а вещи совершенно одинаковые ....
TrezeGOAL
TrezeGOAL
вчера в 13:21
Смешно слышать заявления от этих миллионеров, что нужно выращивать своих, хотите видеть наших молодых парней- вложите свои миллионы в академии юношеские, хоть что то сделайте, а не по баням пропивайте деньги. Позорники, больше никак не назовешь.
Migelito
Migelito
   789 / 1078
вчера в 13:01
Ну да. В защиту Погребняка говорят обычные футболисты, а против - все сплошь члены члены члены...Сплошная чиновничья масса, плюс забугорный "спец" чье мнение вообще мало кого должно интересовать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Бильге Октай
   26 / 1078
вчера в 12:42
Не надо путать совершенно различные вещи. Поясняют ь не буду, вижу бесполезно
Delight
Delight
   857 / 1078
вчера в 12:27
Щас бы немощному бревну на кого-то гнать. Конченный.
GKN
GKN
   179 / 1078
вчера в 12:12
Руки прочь от Паши!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   134 / 1078
вчера в 12:07
ПР прав!
Аксинья
Аксинья
   45 / 1078
вчера в 11:58
Спортсмены поддерживают Пашу, ну а кабинет как всегда категорически против...
serh62
serh62
   523 / 1078
вчера в 11:43
погребняк и все кто его поддерживает, правы. еще можно понять если человек родился и вырос в нашей стране. а искуственно делать людей россиянами , это утопия и глупость.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   932 / 1078
вчера в 11:36
Всё правильно сказал. Натурализация в России, это ущемление прав русских ради мирового пиара.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   443 / 1078
вчера в 11:26
Погребняк и остальные не правы. Пусть выйдет Аршавин и вся эта компания и будет говорить постоянно о необходимости отмене лимита, о строительстве детских школ по футболу...пусть сами идут и тренируют мальчишек, чтобы те росли в профессиональных игроков. Высказывать мнение можно, нельзя этим мнением оскорблять людей. Все эти ребята заслуженно получили паспорта, поэтому разговор закрыт, где жить их детям, пусть решают сами....дети Орбакайте живут в США, так что надо их лишить гражданства...какая глупость....есть закон и он един, если люди прожившие в России 5 лет могут получить гражданство, если женитьба даёт право гражданство, то какие претензии....
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Ваня лучший
   219 / 1078
вчера в 11:24
Погреб уже начал вилять. Он сказал дословно " ему смешно, когда в сборной играют темнокожие футболисты". Сейчас он говорит "Хочу, чтобы в сборной играли родившиеся и выросшие в России". А как быть с темнокожими Идову ( Локо) и Ойеволе ( Оренбург), которые родились и выросли в РФ , но имеют темный цвет кожи.?Ему тоже будет смешно, если вдруг их вызовут в сборную. Натурализация для сборной - это плохо , неважно при каком цвете кожи. Аесли человек родился в РФ, гражданин РФ, то может играть в сборной независимо от цвета кожи. А Погреба надо наказать по полной за разжигание расовой ненависти.
ездила знакомая в кению .... подцепила там лихорадку .... ничо не помогло , местные от нее открестились и вместо лечения сказали тебе здесь не место , езжай домой .... она в итоге получила инвалидность .... расскажи ей про расовую ненависть ....
Бильге Октай
Бильге Октай
   219 / 1078
вчера в 11:20
испанцы приплыли в америку и нещадно уничтожали местное население , навязывая свою культуру и веру .... англичане колонизировали пол мира от аргентины до новой зеландии и всюду навязывали свое правление , делая рабами местных индейцев .... а теперь вся эта европа стала замаливать грехи прошлово .... анти расизм , толерантность и все такое .... им вопще заткнуться нужно
Ваня лучший
Ваня лучший
   26 / 1078
вчера в 11:17
Погреб уже начал вилять. Он сказал дословно " ему смешно, когда в сборной играют темнокожие футболисты". Сейчас он говорит "Хочу, чтобы в сборной играли родившиеся и выросшие в России". А как быть с темнокожими Идову ( Локо) и Ойеволе ( Оренбург), которые родились и выросли в РФ , но имеют темный цвет кожи.?Ему тоже будет смешно, если вдруг их вызовут в сборную. Натурализация для сборной - это плохо , неважно при каком цвете кожи. Аесли человек родился в РФ, гражданин РФ, то может играть в сборной независимо от цвета кожи. А Погреба надо наказать по полной за разжигание расовой ненависти.
112910415
112910415
   71 / 1078
вчера в 11:16
один - два, не более !
Palex
Palex ответил Serg_Diamond
   109 / 1078
вчера в 11:13
Имидж государства,давно уже просран,а футбол,так вообще дело десятое.
valt134
valt134
   155 / 1078
вчера в 11:09
В России скоро ничего русского не останется. Сибирь Вова уже китайцам продал, Макдональдсы с KFC на каждом углу. Дети растут на всякой чуши зарубежной. Никакого знания истории своей страны, нет должного уважения ни к флагу,ни к гимну страны. Страна теряет свой облик и суверенитет. А тут ещё и засилье чёрных в сборной. Вот так Великие Державы и ставятся на колени. Надоел бардак!
Danila Selin
Danila Selin ответил Serg_Diamond
   380 / 1078
вчера в 10:45
Погребняк и иные перечисленные частные лица могут выражать свое мнение. Это их дело. А дело РФС и его официальных должностных лиц - решительно осуждать такие высказывания. Потому что это вопрос имиджа государства. Что касается сути вопроса, мне кажется более смешным то, что Погребняки по спортивным причинам проигрывают место в сборной темнокожим игрокам, приехавшим сюда на заработки. Когда нечем крыть делами, приходится Погребнякам пускаться в дурно пахнущую риторику.
Самое забавное, если бы у него не было конфликта с Ари, с большой долей вероятности, он молчал бы по этому поводу в тряпочку.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   188 / 1078
вчера в 10:41
Погребняк и иные перечисленные частные лица могут выражать свое мнение. Это их дело. А дело РФС и его официальных должностных лиц - решительно осуждать такие высказывания. Потому что это вопрос имиджа государства. Что касается сути вопроса, мне кажется более смешным то, что Погребняки по спортивным причинам проигрывают место в сборной темнокожим игрокам, приехавшим сюда на заработки. Когда нечем крыть делами, приходится Погребнякам пускаться в дурно пахнущую риторику.
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