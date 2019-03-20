Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес планирует покинуть московскую команду.
Сообщается, что 28-летний футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Уругваец выступал за «Палермо» с 2009 по 2014 год.
Нападающий перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
PS Дзагоев лучший бомбардир Евро2012. Вашим Мелкадзе и Давыдовым такое не дано в принципе
PS Дзагоев лучший бомбардир Евро2012. Вашим Мелкадзе и Давыдовым такое не дано в принципе
все нахлебники будут наказаны
пусть вон федуна доят
ну и чалов топ1 чемпионата пока, 15 по системе гол пас не плохо для начала
все нахлебники будут наказаны
пусть вон федуна доят
ну и чалов топ1 чемпионата пока, 15 по системе гол пас не плохо для начала
Из интервью с Бабаевым:
— Вы согласны с бытующим мнением, что из всех ваших новичков самый опытный Абель Эрнандес – пока скорее неудача?
– На данный момент, к сожалению, это так. Но не потому, что он плохой футболист (как раз наоборот – он очень сильный игрок и большой профессионал), а из-за того, что уругвайца преследуют травмы. И мы об этом знали. Потому и заключили контракт таким образом, чтобы учесть интересы клуба. Брали во внимание историю болезней этого футболиста. Переговоры по нему получились непростыми, однако удалось найти общий язык. Сам Абель и его агент в итоге согласились, что ЦСКА имеет право настаивать на страховании своих рисков путем специальных пунктов, предусмотренных в контракте. С точки зрения затрат этот трансфер можно считать нулевым.
– Ничего себе.
– Да. Мы ничего не платили за переход Эрнандеса. Это все отложенные условия. И его личные финансовые условия также зависят от того, здоров ли нападающий, приносит ли пользу команде или, к сожалению, вынужден проводить время в лазарете. Естественно, нам хотелось, чтобы мы эти пункты в соглашении не применяли.
– Логично.
– При этом я должен заметить следующее: окончательный вывод делать рано. Есть предпосылки к тому, что мы договоримся с футболистом и на остаток сезона. Примерно на тех же условиях, просто будет отсрочка тех решений, которые должны были быть приняты сейчас.
Это только ЛенюКиевского разводят зулусы!)))
Из интервью с Бабаевым:
— Вы согласны с бытующим мнением, что из всех ваших новичков самый опытный Абель Эрнандес – пока скорее неудача?
– На данный момент, к сожалению, это так. Но не потому, что он плохой футболист (как раз наоборот – он очень сильный игрок и большой профессионал), а из-за того, что уругвайца преследуют травмы. И мы об этом знали. Потому и заключили контракт таким образом, чтобы учесть интересы клуба. Брали во внимание историю болезней этого футболиста. Переговоры по нему получились непростыми, однако удалось найти общий язык. Сам Абель и его агент в итоге согласились, что ЦСКА имеет право настаивать на страховании своих рисков путем специальных пунктов, предусмотренных в контракте. С точки зрения затрат этот трансфер можно считать нулевым.
– Ничего себе.
– Да. Мы ничего не платили за переход Эрнандеса. Это все отложенные условия. И его личные финансовые условия также зависят от того, здоров ли нападающий, приносит ли пользу команде или, к сожалению, вынужден проводить время в лазарете. Естественно, нам хотелось, чтобы мы эти пункты в соглашении не применяли.
– Логично.
– При этом я должен заметить следующее: окончательный вывод делать рано. Есть предпосылки к тому, что мы договоримся с футболистом и на остаток сезона. Примерно на тех же условиях, просто будет отсрочка тех решений, которые должны были быть приняты сейчас.
Это только ЛенюКиевского разводят зулусы!)))
А теперь решил крылья расправить..:)) Не дают ему покоя лавры Суареса..:))
А теперь решил крылья расправить..:)) Не дают ему покоя лавры Суареса..:))