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Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

вчера, 20:12

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес планирует покинуть московскую команду. 

Сообщается, что 28-летний футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Уругваец выступал за «Палермо» с 2009 по 2014 год. 

Нападающий перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Питермен
   36 / 1081
сегодня в 01:06
Стыдно играть с пупсиками в одной лиге, скоро все толковые футболисты разъедутся, если пупсиков в ФНЛ не перевести!
Лучше во 2 лигу, там им самое место.
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 1081
сегодня в 00:30
Кого кого.а этого паренька,удерживать не стоит..Влашича бы оставить..Фернандеса удержать..Чалова.Ахметова..Негритенок молодой у нас,вроде перспективный...ежели япошка,так и не раскроится..А Абеля,если он так и не очухается, можно дурачку- Федуну впарить попробывать.Тот все хавает....
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:12
А паспорт у ЕРЖ Гинера! 🤣🤣🤣
Doktor S
Doktor S ответил SHMEL
   266 / 1081
вчера в 22:22
Нужно признать,что Абель у нас не прижился.Возможно он хороший игрок,но не идет у него игра в ЦСКА.Сильно горевать не буду если уйдёт.
Можно свиням продать.
Ваня лучший
Ваня лучший
   26 / 1081
вчера в 22:21
Немного неточный заголовок. Не Эрандес уходить собрался. А ЦСКА его отпускают на все 4 стороны по условиям контракта
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska1948
   33 / 1081
вчера в 22:14
Кто возьмёт? А это уже его проблема. А для нас не велика потеря.
Согласен Володя, его проблемы.
Bruno Senna
Bruno Senna ответил time out
   588 / 1081
вчера в 21:52
А вы больше злорадствуйте насчёт чужих травм, того же Дзагоева, и будет вам бумерангом возвращаться.

PS Дзагоев лучший бомбардир Евро2012. Вашим Мелкадзе и Давыдовым такое не дано в принципе
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   166 / 1081
вчера в 21:23
Хрустальный парень, травма на ровном месте, провёл всего 9 матчей, 2+1 результат не важный. Пусть уходит, только куда и кто его возьмёт???
Кто возьмёт? А это уже его проблема. А для нас не велика потеря.
viv
viv
   154 / 1081
вчера в 21:19
Замучили травмы Абеля....пора заканчивать с футболом...а Гинер как всегда профи...правильный контракт составили...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   136 / 1081
вчера в 21:14
за час новость о конях едва ли собрала 30 постов,зато о самой незначительной новости о Спартаке конебомжы дежурят сотнями круглосуточно))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   140 / 1081
вчера в 21:13
Староват для нас и ленив,пусть валит!
WARchyn
WARchyn
вчера в 21:11
правильно пусть валит у нас и своих хрустальных хватает а то ещё одного со стороны корми
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1081
вчера в 21:10
трансферная ошибка ,а сколько их таких у Гинера за последнее время...
drug01
drug01
   102 / 1081
вчера в 21:00
Просто держать не будем....
time out
time out ответил Jum13
   61 / 1081
вчера в 20:59
Просто ЦСКА не нужен второй Зобнин - зачем лавочный сиделец команде?
Да, он не Зобнин, ему до Зобнина как на гору раком. Он больше на Дзагоева похож, такой же симулянт и лодырь-лавочник.
tolctoy
tolctoy
   238 / 1081
вчера в 20:57
Побежали крысы с корабля,чует конец 75ровского проекта.
Брулин
Брулин
   47 / 1081
вчера в 20:57
Чалов исландец японец малиец есть кого наигрывать впереди давая игровую практику.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 1081
вчера в 20:55
Хрустальный парень, травма на ровном месте, провёл всего 9 матчей, 2+1 результат не важный. Пусть уходит, только куда и кто его возьмёт???
Jum13
Jum13 ответил ДСА
   21 / 1081
вчера в 20:55
Ему русские не понравились - расист.
Просто ЦСКА не нужен второй Зобнин - зачем лавочный сиделец команде?
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 20:54
Ему русские не понравились - расист.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 20:51
Не велика потеря! Пусть валит!
shlomo
shlomo
   99 / 1081
вчера в 20:48
За член и за борт ...и пусть неустойку клубу платит....
Sergey Z
Sergey Z
   274 / 1081
вчера в 20:41
Пусть гуляет!
valt134
valt134
   155 / 1081
вчера в 20:41
Погоды он в команде не делал, так что и удерживать его не стоит.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   21 / 1081
вчера в 20:40
Ну правильно,сколько можно позориться !
Сейчас не о спартаке, успокойся
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Великолепный
   143 / 1081
вчера в 20:40
Гинер лишнего никогда не заплатит
все нахлебники будут наказаны
пусть вон федуна доят
ну и чалов топ1 чемпионата пока, 15 по системе гол пас не плохо для начала
FILL3286
FILL3286
   121 / 1081
вчера в 20:37
Еврей другого негра или индейца нашел?
Великолепный
Великолепный
   70 / 1081
вчера в 20:36
Скорее это не Абель хочет уйти, а его попросят на выход.

Из интервью с Бабаевым:

— Вы согласны с бытующим мнением, что из всех ваших новичков самый опытный Абель Эрнандес – пока скорее неудача?

– На данный момент, к сожалению, это так. Но не потому, что он плохой футболист (как раз наоборот – он очень сильный игрок и большой профессионал), а из-за того, что уругвайца преследуют травмы. И мы об этом знали. Потому и заключили контракт таким образом, чтобы учесть интересы клуба. Брали во внимание историю болезней этого футболиста. Переговоры по нему получились непростыми, однако удалось найти общий язык. Сам Абель и его агент в итоге согласились, что ЦСКА имеет право настаивать на страховании своих рисков путем специальных пунктов, предусмотренных в контракте. С точки зрения затрат этот трансфер можно считать нулевым.

– Ничего себе.

– Да. Мы ничего не платили за переход Эрнандеса. Это все отложенные условия. И его личные финансовые условия также зависят от того, здоров ли нападающий, приносит ли пользу команде или, к сожалению, вынужден проводить время в лазарете. Естественно, нам хотелось, чтобы мы эти пункты в соглашении не применяли.

– Логично.

– При этом я должен заметить следующее: окончательный вывод делать рано. Есть предпосылки к тому, что мы договоримся с футболистом и на остаток сезона. Примерно на тех же условиях, просто будет отсрочка тех решений, которые должны были быть приняты сейчас.

Это только ЛенюКиевского разводят зулусы!)))
particular
particular
   5 / 1081
вчера в 20:34
Совсем, не джентльмен... Подлечился, покайфовал, не надрывался...
А теперь решил крылья расправить..:)) Не дают ему покоя лавры Суареса..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
вчера в 20:33
А давно ли он бухтел, что Щаслив в лучшем клубе Европы?
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