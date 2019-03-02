Каррера просил купить в «Спартак» Марио Фернандеса

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер» признался, что просил владельца клуба Леонида Федуна купить защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Да, Марио Фернандес один из тех, кого мне хотелось видеть в «Спартаке». Еще в первых матчах против ЦСКА я понял, что это игрок самого высокого уровня. Он мог бы очень хорошо смотреться в составе «Спартака», при этом не в ущерб Ещенко. Я хотел повысить общий уровень команды.
Каррера также сообщил, что в марте планирует посетить Москву.
вот уж действительно, где родился, там не пригодился. хотя у обоих всё сложилось хорошо.
вот уж действительно, где родился, там не пригодился. хотя у обоих всё сложилось хорошо.
Моветон - переходить из цска в Спартак, и наоборот.
Хотя Спартак Карреры был сильнее цска Фернандеса в любом случае: 4 матча, 3 победы.
Моветон - переходить из цска в Спартак, и наоборот.
Хотя Спартак Карреры был сильнее цска Фернандеса в любом случае: 4 матча, 3 победы.