Трабукки: «„Краснодар“ отказался от Еременко по этическим причинам»

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, признался, что предлагал своего клиента всем топ-клубам РПЛ после ухода того из «Спартака».

Я предлагал услуги Романа «Зениту», «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА , но в силу разных причин все от него отказались.