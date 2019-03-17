Трабукки: «„Краснодар“ отказался от Еременко по этическим причинам»

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, признался, что предлагал своего клиента всем топ-клубам РПЛ после ухода того из «Спартака».
Я предлагал услуги Романа «Зениту», «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА, но в силу разных причин все от него отказались.
У «Зенита» и «Локомотива» был перебор полузащитников. «Краснодар» через нашего общего знакомого передал, что Рома не подходит им по этическим соображениям. Хотя до истечения дисквалификации Еременко клуб хотел подписать его. Но, видимо, передумал — появились этические соображения. «Спартак», как мы знаем, решил сделать ставку на Аяза Гулиева. Ну а ЦСКА обиделся на решение Еременко подписать контракт со «Спартаком». Зимой они вполне логично отказались от его услуг.