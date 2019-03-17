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Трабукки: «„Краснодар“ отказался от Еременко по этическим причинам»

вчера, 11:15

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, признался, что предлагал своего клиента всем топ-клубам РПЛ после ухода того из «Спартака».

Я предлагал услуги Романа «Зениту», «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА, но в силу разных причин все от него отказались.

У «Зенита» и «Локомотива» был перебор полузащитников. «Краснодар» через нашего общего знакомого передал, что Рома не подходит им по этическим соображениям. Хотя до истечения дисквалификации Еременко клуб хотел подписать его. Но, видимо, передумал — появились этические соображения. «Спартак», как мы знаем, решил сделать ставку на Аяза Гулиева. Ну а ЦСКА обиделся на решение Еременко подписать контракт со «Спартаком». Зимой они вполне логично отказались от его услуг.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   768 / 1120
вчера в 23:20
скорее всего ЦСКА не потянул его зарплату
Abruck
Abruck ответил Sunny.
   507 / 1120
вчера в 13:00
Сначала хотели, но после Спартака возникли этические проблемы ))) ну тут без комментариев )))) ахаха
После спартака только в ростов.
Sunny.
Sunny.
   136 / 1120
вчера в 12:59
Сначала хотели, но после Спартака возникли этические проблемы ))) ну тут без комментариев )))) ахаха
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 12:38
Ростову сгодится.
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 12:36
А Ростов всех берет !!!!!
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 11:44
У быков правильный менталитет и они не побраются всякими отбросами как хрющи.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   65 / 1120
вчера в 11:40
Краснодар все понимают, ростов нет.
pavkur
pavkur
   38 / 1120
вчера в 11:33
Только ростов всегда готов принять весь сброд, в пердиве всё пригодится.
Аксинья
Аксинья
   45 / 1120
вчера в 11:26
ЦСКА не взял как изменщика, Спартаку не подошел по цвету кожи, в Локо есть своя пара апостолов- Миранчуков, Галицкому нужны люди с незапятнаной репутацией, ну а Зенит лучше из-за бугра кого-нибудь купит чтобы бабло отмыть...Ну ты не переживай - Валера из него человека сделает и вернет на прежний уровень...
parallels
parallels
   2 / 1120
вчера в 11:18
грамотно разложил по полочкам, но за спартак всё равно стыдно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 11:17
На что этот клоун рассчитывал, когда предлагал Ерему ЦСКА?
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