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ПСЖ заинтересовался Фернандо, «Спартак» хочет 20 млн евро

вчера, 21:07

ПСЖ после прихода в команду Леандро Паредеса ищет еще одного полузащитника. По данным СМИ, взор парижан упал на хавбека «Спартака» Фернандо. «Красно-белые» оценивают игрока в 20 млн евро.

Напомним, что Фернандо выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Он был куплен у «Сампдории» за 12,5 млн евро.

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Все комментарии
Ros S
Ros S
   381 / 1057
сегодня в 13:52
Утка, после покупки Паредеса ПСЖ забудет об игроках рфпл как страшный сон, я вообще удивлен брать Паредеса в опорную зону..., они бы еще Месси в ворота купили ну и Рона за ворота, чтоб мячики подавал.
kust07
kust07
   178 / 1057
сегодня в 13:31
Фернандо перерос чемпионат России,пора менять обстановку
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
   908 / 1057
сегодня в 12:32
Из Спартака дорога только в Казахстан
Guka87
Guka87
   505 / 1057
сегодня в 12:30
Тяжеловат он для Парижа, только для матчей в кубке или для ротации в предсезонных турне.
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
сегодня в 11:40
Паредес и вот теперь Фернандо!
Зачем им это всё?
Переписанный
Переписанный ответил Великий 43-й
   58 / 1057
сегодня в 11:35
Позор, он же от Молдавии в обоих матчах пропустил, стыдобище!((((((
Ник Уволен
Ник Уволен
   94 / 1057
сегодня в 11:13
Такого бреда давно не было. Наверное с перехода Джона Терри к свиньям.
makkie
makkie
   42 / 1057
сегодня в 11:11
Сейчас в центре нет креатива, так что в случае ухода Фернандо придется искать ему замену. Иначе сложно выходить из обороны в атаку. Глушаков не подходит.

З.Ы. Можно и в 30 млн ставить цену, учитывая, что невские толкнули слащавого симулянта за 50 млн евро - Фернандо ничем не хуже, а стандарты и пасы раздает в 100500 раз лучше! ☝
leopit
leopit
   51 / 1057
сегодня в 10:51
Залежалый товарец...
kotmyshka
kotmyshka
   217 / 1057
сегодня в 10:51
а кто не хочет 20 лямов?
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
сегодня в 10:44
После того как СЕМИНУЛЕВЫЕ по завершению чемпионата опять не попадут в ЛЧ, ЛенеКиевскому только и останется что продать этого зулуса, как ранее продал Свинси!)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 1057
сегодня в 10:35
спартаку завидно, что ПСЖ Зениту 50 лямов отстегнул, вот и свой неликвид пытаются впарить. Подобные попытки ничего, кроме стыда за спартак, не вызывают.
ABir
ABir
   327 / 1057
сегодня в 09:54
Жаль, если продадут. Штрафные в России так никто не исполняет
tuman960
tuman960
   172 / 1057
сегодня в 09:25
ПСЖ в недоумении,вроде не спрашивали,а тут настойчиво звонят и "дай 20 лимонов,дай 20 лимонов"!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
сегодня в 08:29
Походу "утятина" высшей пробы.....
Для вброса подобной "новости" нужна заинтересованность в сделке хоть одной стороны.....
Здесь же для всех одни "минусы".....
И для Спартака и для ПСЖ и для Фернандо....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   68 / 1057
сегодня в 08:10
Смешнее федун ничего не придумал, кроме как распространять слухи на никчемного зулуса
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 1057
сегодня в 06:40
Для ПСЖ 20 млн не деньги.
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 1057
сегодня в 06:21
При такой игре, что сейчас показывает Фернандо, им может только команды из Лихтенштейна интересоваться. Ещё бы написали, что ПСЖ Педрой заинтересовались и хотят его купить за миллиард. Смешно, однако!
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 06:16
Нафига парижскому клубу нужен этот загорелый костолом? Нет, если конечно Фернандо по души сидеть на банке в ПСЖ, то ради Бога) Хотя лучше сидеть на скамейке запасных в ПСЖ и выигрывать трофеи, чем представлять интересы какого-то Спартака - середняка!
77rust77
77rust77
   348 / 1057
сегодня в 04:32
Есть статуэтка свин -футболист на месте Карреры я бы подарил всем мясным)))
clop
clop
   351 / 1057
сегодня в 01:29
Стоило только Зениту продать Паредеса в ПСЖ за дорого - и Федун уже тут как тут, сует шейхам своих попользованных зулусов.
Великий 43-й
Великий 43-й
   76 / 1057
сегодня в 00:38
Можно на три вещи смотреть до бесконечности, на текущую воду, горящий огонь и как Канифей раздвигает свои створки для очередного приема. Ахаха
Великий 43-й
Великий 43-й
   76 / 1057
сегодня в 00:35
В следующем туре Канифей опять выстрелит, и получит в дырку трёху Ахаха
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 00:33
За толстого негра двадцатку Федун хочет :)
От одного негра, подпорченного тарасовкой, Севилья не знает как избавиться :)
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Переписанный
   76 / 1057
сегодня в 00:27
Ему теперь Тула трубу чистит
Переписанный
Переписанный ответил Великий 43-й
   58 / 1057
сегодня в 00:26
Хочется поугарать над дыркинфеевым. Ушёл из сборной, перестал шшухари клепать, а там Кипр, Казахстан, Сан-Марино.... :)
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Переписанный
   76 / 1057
сегодня в 00:23
зенит любит эксклюзив на раз два три
Переписанный
Переписанный ответил Sunny.
   58 / 1057
сегодня в 00:23
Магнуссен и Бекал отправят вас на законное место в ФНЛ!
Переписанный
Переписанный ответил Великий 43-й
   58 / 1057
сегодня в 00:22
Бомж с облезлым хвостом, фе
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Переписанный
   76 / 1057
сегодня в 00:20
Надо их повторно нахлобучить, как давеча в Катаре, чтоб хвосты свои облезлые надолго поджали)
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