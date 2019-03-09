ПСЖ заинтересовался Фернандо, «Спартак» хочет 20 млн евро

ПСЖ после прихода в команду Леандро Паредеса ищет еще одного полузащитника. По данным СМИ, взор парижан упал на хавбека «Спартака» Фернандо. «Красно-белые» оценивают игрока в 20 млн евро.
Напомним, что Фернандо выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Он был куплен у «Сампдории» за 12,5 млн евро.
Зачем им это всё?
Зачем им это всё?
З.Ы. Можно и в 30 млн ставить цену, учитывая, что невские толкнули слащавого симулянта за 50 млн евро - Фернандо ничем не хуже, а стандарты и пасы раздает в 100500 раз лучше! ☝
З.Ы. Можно и в 30 млн ставить цену, учитывая, что невские толкнули слащавого симулянта за 50 млн евро - Фернандо ничем не хуже, а стандарты и пасы раздает в 100500 раз лучше! ☝
Для вброса подобной "новости" нужна заинтересованность в сделке хоть одной стороны.....
Здесь же для всех одни "минусы".....
И для Спартака и для ПСЖ и для Фернандо....
Для вброса подобной "новости" нужна заинтересованность в сделке хоть одной стороны.....
Здесь же для всех одни "минусы".....
И для Спартака и для ПСЖ и для Фернандо....
От одного негра, подпорченного тарасовкой, Севилья не знает как избавиться :)
От одного негра, подпорченного тарасовкой, Севилья не знает как избавиться :)