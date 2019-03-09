ПСЖ заинтересовался Фернандо, «Спартак» хочет 20 млн евро

вчера, 21:07

ПСЖ после прихода в команду Леандро Паредеса ищет еще одного полузащитника. По данным СМИ , взор парижан упал на хавбека «Спартака» Фернандо. «Красно-белые» оценивают игрока в 20 млн евро.

Напомним, что Фернандо выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Он был куплен у «Сампдории» за 12,5 млн евро.