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Погба: «„Реал“ - мечта для любого футболиста»

вчера, 20:21

Полузащитник МЮ Поль Погба похвалил мадридский «Реал» и его главного тренера Зинедина Зидана

Я всегда говорил, «Реал» — это мечта для любого футболиста. Это один из самых больших клубов в мире. Эту команду тренирует Зидан, а это мечта для всех, кто любит футбол. Сейчас я в МЮ, но никогда не знаешь, что нас ждет в будущем. Я счастлив здесь.

Ранее сообщалось, что Зидан планирует летом пригласить Погба в «Реал».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   180 / 1081
сегодня в 09:18
Лизнул Поль смачно, но зря, все равно его не возьмут =)
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   952 / 1081
сегодня в 09:05
Кукушка пЯтуха за то что он кукушкУ
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   1005 / 1081
сегодня в 04:25
ну в сегодняшний реал только мечтатели и захотят перейти
cska plus
cska plus
   13 / 1081
сегодня в 04:10
Зулус нацелился в Реал.
gentlewolf
gentlewolf
   669 / 1081
сегодня в 03:44
Последняя фраза вообще дикий диссонанс с вью в общем.
NOVA
NOVA
   398 / 1081
сегодня в 02:18
хорошо сказал, а главное правду!!!
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил Шишанутый
   447 / 1081
сегодня в 01:18
В Барсу только из за денег хотят а в Реал из за его величия!!
Ты слово мания забыл приписать перед словом величие.
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил Ice van Reed
   447 / 1081
сегодня в 01:16
Продать погба Купить Мбаппе и Канте, опорник и нап на долго закроют проблемные места, продав Санчеса и Лукаку купить Кулибали, и натана Аке, рост малый, но он забивает, не ван Дейк, но все же!!!
Мечтай-мечтай...
амурец
амурец ответил Козинак
   141 / 1081
сегодня в 01:01
чемпион по левым кубкам Барселона
Гавроша
Гавроша ответил Козинак
   36 / 1081
сегодня в 00:56
Реал? Только для тех кто хочет запятнать свое имя. В Европе два таких клуба,которые подкупают всех и вся и штомпают левые кубки- это Реал и Ювентус
Не забудь еще спартак, который тоже все покупает, правда трофеев нет, но нефтяных денег им не жалко.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Козинак
   542 / 1081
вчера в 23:46
Реал? Только для тех кто хочет запятнать свое имя. В Европе два таких клуба,которые подкупают всех и вся и штомпают левые кубки- это Реал и Ювентус
С каких пор женщины вмешиваются в мужские разговоры?
mangoх12
mangoх12
   34 / 1081
вчера в 23:13
Видать большой любитель мешковины
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:07
Ну уж, не для любого!
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 22:26
В МЮ ты король. А вот в Реале есть свой король и президент в одном лице Рамос!
Так что лучше рулить в МЮ чем быть под Рамосом и Марсело.
Козинак
Козинак ответил Шишанутый
   404 / 1081
вчера в 22:25
    Козинак
    Козинак
       404 / 1081
    вчера в 22:23
    Реал? Только для тех кто хочет запятнать свое имя. В Европе два таких клуба,которые подкупают всех и вся и штомпают левые кубки- это Реал и Ювентус
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил drug01
       28 / 1081
    вчера в 22:16
    Привет малыш. ))
    Не спится.
    drug01
    drug01
       102 / 1081
    вчера в 22:08
    Золотой клуб!
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1
       861 / 1081
    вчера в 21:56
    точнее Райола об этом мечтает, толкнуть негра Пересу...


    Аха-ха)
    particular
    particular
       5 / 1081
    вчера в 21:33
    И потрафил, и удочку закинул, и газетку постелил..:))
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1081
    вчера в 21:31
    У кого то Реал, а у кого то Барса или Бавария. Варианты есть.Гыгыгы
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       208 / 1081
    вчера в 21:28
    Не всех берут в Реал,не всех.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       446 / 1081
    вчера в 21:27
    Продать погба Купить Мбаппе и Канте, опорник и нап на долго закроют проблемные места, продав Санчеса и Лукаку купить Кулибали, и натана Аке, рост малый, но он забивает, не ван Дейк, но все же!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       446 / 1081
    вчера в 21:24
    Мечта не его, а Райолы!!! Сколько комиссионных подымит!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Самедов Агил
       11 / 1081
    вчера в 21:23
    и зенит
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил yudin_duda
       11 / 1081
    вчера в 21:22
    от Мадрида в любую сторону рукой подать ,а в трудовые будни не до прогулок футболистам
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       418 / 1081
    вчера в 21:20
    Реал барса Бавария Ливерпуль мю Милан... Великие клубы
    XL-965
    XL-965
       1055 / 1081
    вчера в 21:08
    Дуй в Мюнхен
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Denkuz
       32 / 1081
    вчера в 21:06
    Что есть, то есть, но в Барселону хотят не меньше.
    В Барсу только из за денег хотят а в Реал из за его величия!!
    yudin_duda
    yudin_duda
       643 / 1081
    вчера в 21:05
    Блин, я понимаю такие места как Монако, Барселона и т.д. Действительно красиво, отличный климат, море и т.д, но чем привлекает жаркая нудная столица с кучей народу..
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