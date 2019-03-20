Погба: «„Реал“ - мечта для любого футболиста»

Полузащитник МЮ Поль Погба похвалил мадридский «Реал» и его главного тренера Зинедина Зидана.

Я всегда говорил, «Реал» — это мечта для любого футболиста. Это один из самых больших клубов в мире. Эту команду тренирует Зидан, а это мечта для всех, кто любит футбол. Сейчас я в МЮ , но никогда не знаешь, что нас ждет в будущем. Я счастлив здесь.