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Вертонген: «Должны сыграть с Россией так, как мы выступали на ЧМ»

вчера, 01:51
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Символично, что мы стартуем в отборочном цикле чемпионата Европы в матче против сборной России. Мы должны проявить всю волю, характер, показать то мастерство, которое мы продемонстрировали на чемпионате мира в России. Опускаться уровнем ниже для нас просто непростительно.

Своими мыслями о грядущем матче также поделился капитан сборной России Артём Дзюба.

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