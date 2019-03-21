Вертонген: «Должны сыграть с Россией так, как мы выступали на ЧМ»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Символично, что мы стартуем в отборочном цикле чемпионата Европы в матче против сборной России. Мы должны проявить всю волю, характер, показать то мастерство, которое мы продемонстрировали на чемпионате мира в России. Опускаться уровнем ниже для нас просто непростительно.