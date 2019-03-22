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Сборная США одержала победу над Эквадором

вчера, 05:06
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная США в товарищеском поединке обыграла команду Эквадора.

Орландо, стадион Орландо Сити Стэдиум

США - Эквадор 1:0 (0:0)
Гол: Зарде 81

СШАДжонсон, Брукс, Рим, Лонг, Адамс, Трапп (Брэдли 59), Пулишич (Ллетгет 62), Маккенни (Ролдан 71), Арриола (Льюис 77), Моррис (Йедлин 68), Зарде.
Главный тренер: Берхальтер Грегг.

Эквадор: Домингес, Ачильер, Арболеда, Паредес, Валенсия, Кайседо, Орехуэла, Груэсо, Мендес, Ренато Ибарра (Ромеро 46), Ромарио Ибарра (Паласиос 71)
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.

Предупреждения: Арриола 56, Паласиос 90+3.

Судья: Гантар Давид.

Напомним, сегодня сборная Хорватии в рамках квалификации Евро-2020 победила Азербайджан (2:1).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 11:49
Мне сша пофиг.
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 10:55
Хорошо хоть набоа не играл, но зачем они его звали? Неужели других нет?
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