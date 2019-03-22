Сборная США одержала победу над Эквадором

Сборная США в товарищеском поединке обыграла команду Эквадора.
Орландо, стадион Орландо Сити Стэдиум
США - Эквадор 1:0 (0:0)
Гол: Зарде 81
США: Джонсон, Брукс, Рим, Лонг, Адамс, Трапп (Брэдли 59), Пулишич (Ллетгет 62), Маккенни (Ролдан 71), Арриола (Льюис 77), Моррис (Йедлин 68), Зарде.
Главный тренер: Берхальтер Грегг.
Эквадор: Домингес, Ачильер, Арболеда, Паредес, Валенсия, Кайседо, Орехуэла, Груэсо, Мендес, Ренато Ибарра (Ромеро 46), Ромарио Ибарра (Паласиос 71)
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.
Предупреждения: Арриола 56, Паласиос 90+3.
Судья: Гантар Давид.
Напомним, сегодня сборная Хорватии в рамках квалификации Евро-2020 победила Азербайджан (2:1).