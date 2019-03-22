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Далич: «Матч с Азербайджаном оказался сложнее, чем мы ожидали»

вчера, 06:02
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб АзербайджанАзербайджанМатч завершен

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал волевую победу над Азербайджаном (2:1) в матче отборочного этапа Евро-2020.

Я удовлетворён: победа и три очка – это самое главное. Добыть победу было сложно – больше, чем мы ожидали – но после такого пропущенного гола становится трудно пробраться через их стену в обороне. Однако мы были терпеливы, настойчивы и заслужили эту победу.

Она и поддержка наших болельщиков мотивируют нас хорошо сделать свою работу в матче с Венгрией и добиться хорошего результата.

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Все комментарии
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 19:10
Шейдаев хорош,молодец игрок КС,идет игра у парня.
grisser
grisser
   66 / 998
вчера в 12:48
Азербайджанцы молодцы.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:08
Сложная но победа.
ДСА
ДСА
   182 / 998
вчера в 08:46
Главное - победа.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 07:53
С победой .
Байкал-38.
Байкал-38.
   42 / 998
вчера в 07:16
Потрепали азера Вам нервишки.
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