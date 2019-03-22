Далич: «Матч с Азербайджаном оказался сложнее, чем мы ожидали»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал волевую победу над Азербайджаном (2:1) в матче отборочного этапа Евро-2020.

Я удовлетворён: победа и три очка – это самое главное. Добыть победу было сложно – больше, чем мы ожидали – но после такого пропущенного гола становится трудно пробраться через их стену в обороне. Однако мы были терпеливы, настойчивы и заслужили эту победу.

Она и поддержка наших болельщиков мотивируют нас хорошо сделать свою работу в матче с Венгрией и добиться хорошего результата.