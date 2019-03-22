Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своем будущем.

Права на игрока принадлежат «Эвертону», а «армейцы» арендовали футболиста на год без права выкупа.

До конца чемпионата России еще 10 туров, а затем я еду на молодежный чемпионат Европы, так что вопрос о том, останусь я в ЦСКА или нет, будет обсуждаться после этого. Возможны любые варианты. Я выберу то, что будет лучше для меня, для клуба и для моей дальнейшей карьеры.