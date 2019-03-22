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Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

вчера, 14:59

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своем будущем.

Права на игрока принадлежат «Эвертону», а «армейцы» арендовали футболиста на год без права выкупа.

До конца чемпионата России еще 10 туров, а затем я еду на молодежный чемпионат Европы, так что вопрос о том, останусь я в ЦСКА или нет, будет обсуждаться после этого. Возможны любые варианты. Я выберу то, что будет лучше для меня, для клуба и для моей дальнейшей карьеры.

Конечно, нелегко сравнивать АПЛ и РПЛ, но я очень доволен своим решением перейти в ЦСКА. Думаю, это одно из лучших моих решений в жизни. Я постоянно играю по 90 минут, хотелось бы, чтобы так было в течение всей карьеры.

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Все комментарии
time out
time out
   54 / 998
сегодня в 00:32
Да, Влашич, хреновая у тебя была жизнь, если это твое лучшее решение - перейти в конюшню. Голодный и плесневому сухарю рад.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 998
вчера в 23:52
Оставайся,мы не прптив!
Брулин
Брулин
   34 / 998
вчера в 21:56
Хороший парень и игрок, будет понятно, если захочет уйти. Про зимнюю паузу все правильно сказал
VIPded
VIPded
   536 / 998
вчера в 21:34
Удачи Николе с ЦСКА!!!
Adonius
Adonius
   262 / 998
вчера в 21:14
Попал в струю.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил SHMEL
   20 / 998
вчера в 21:08
Было бы отлично,если бы все получилось,но своей хорошей игрой и вызовом в сборную Никола только увеличил стоимость своего трансфера.Сдается мне англичане меньше 15-20 за него не попросят.
Ты ошибаешься примерно в 2 раза. Игрок сборной Хорватии - серебряного призера ЧМ , притом молодой и перспективный не менее 30-40 млн
SHMEL
SHMEL ответил Дед за ЦСКА
   58 / 998
вчера в 18:54
Судьба Николы зависит от Эвертона, может быть удастся выкупить его контракт. Было бы хорошо и для ЦСКА и Николы. Удачи нам.
Было бы отлично,если бы все получилось,но своей хорошей игрой и вызовом в сборную Никола только увеличил стоимость своего трансфера.Сдается мне англичане меньше 15-20 за него не попросят.
Sunny.
Sunny.
   60 / 998
вчера в 18:39
Может еще останется
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   22 / 998
вчера в 17:46
Судьба Николы зависит от Эвертона, может быть удастся выкупить его контракт.
Было бы хорошо и для ЦСКА и Николы. Удачи нам.
RIR68
RIR68
   154 / 998
вчера в 17:30
Коля, оставайся.
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:18
И мы за тебя очень рады, Коля! Сразу же стал одним из лидеров ЦСКА) Успехов тебе вместе с армейцами и оставайся в армейских рядах и на следующий сезон.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   20 / 998
вчера в 17:15
Ты вроде серьёзный мужик, а не понимаешь одну простую вещь. Влашич сказал это один раз два месяца назад. Кто это тиражирует? Вопрос не к Николе. А с другой стороны у тебя ревность появилась в связ с тем, например, что
Ракицкий не трубит о радости по поводу освобождения от
бандеровских оков, либо о супер обстановке в Газпром клубе?
viv
viv
   208 / 998
вчера в 16:58
Оставайся Влашич с нами...будешь нашим королем....
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 16:15
Хрюши покупают негров и их уровень сб. Замбии или по нашим меркам ФНЛ.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 16:14
В ЦСКА, ты постоянно в Европе и просто в Европе а в ЛЧ, да, Эвертон АПЛ но ты только в вшивой англии, так что выбирай.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 998
вчера в 15:50
Да чего ж там за витамины такие дают ????
Через день возникает непреодолимое желание хвалить свой нынешний клуб...
Да так... что аж Бабаева в краску ввел...)))

Да все уж поняли...Амбиции и умения Влашча совпадают с клубнымии задачами....
И для чего каждые 48 часов петь оды - не понятно...
particular
particular
   8 / 998
вчера в 15:49
Тот случай, когда аренда оказалась удачной во всех отношениях для всех сторон...
Эвертон, ЦСКА, игрок и агент, - все довольно потирают руки..:))
Болельщики армейцев тоже не в накладе, - игрок яркий, не ленивый, результативный и полезный..:))
LOpp
LOpp
   13 / 998
вчера в 15:47
на днях была уже такая новость.
Великолепный начал и на Соккере новости копипастить?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   459 / 998
вчера в 15:46
Чехам не западло в РФПЛ - нашим ‘технарям’ сразу подавай топ-лигу)
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Ваня лучший
   17 / 998
вчера в 15:45
Педра - это Дыркинфеев?
Жига - это Джигоев?
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Великолепный
   17 / 998
вчера в 15:44
Была 18 команда Лиги.
Теперь 17. Уже прогресс.

К концу сезона и в ЛЕ может попасть.
А цска и Викторию не может порвать
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 15:43
Иначе дядюшка гинер наказать может. Сейчас будут закручивать гайки, промолчи, а то попадёшь в спартачи.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Конный кружок по интересам
   20 / 998
вчера в 15:41
Игрок основы Сб. Хорватии. Его карьера в ЦСКА пример для Педры, Жиги и прочей шешуры
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 998
вчера в 15:34
Пока в весенних играх Колюня не блещет. Может форму не набрал, может поля мешают. Будем надеяться , что прибавит еще .....ну или хотя бы достигнет осеннего уровня!!!
spartach n1
spartach n1
   18 / 998
вчера в 15:33
Под присмотром харьковского уголовника другого и не скажет,посмотрим как в конце аренды пятки засверкают )
МКС
МКС ответил Питермен
   74 / 998
вчера в 15:32
Если игрок был в Зените или Цска - это отличная рекомендация в любой клуб мира. Если был пупсиком - это, как говорится, не вырубишь топором. Только Китай или фнл или рубины с ростовами
Ты про Халка чоль?
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 15:28
Хороший игрок
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   417 / 998
вчера в 15:27
Понял что карьеру уже не спасти, решил полицемерить...
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 15:24
Если игрок был в Зените или Цска - это отличная рекомендация в любой клуб мира.
Если был пупсиком - это, как говорится, не вырубишь топором. Только Китай или фнл или рубины с ростовами
Великолепный
Великолепный ответил ЦCКА навсегда
   41 / 998
вчера в 15:17
Ещё Влашич в ЦСКА забивает победный гол Реалу в ЛЧ
А пупсики из хрюшатника не могут обыграть Вильярреал в ЛЕ 17 -ую команду Ла Лиги!))
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