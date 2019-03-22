Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своем будущем.
Права на игрока принадлежат «Эвертону», а «армейцы» арендовали футболиста на год без права выкупа.
До конца чемпионата России еще 10 туров, а затем я еду на молодежный чемпионат Европы, так что вопрос о том, останусь я в ЦСКА или нет, будет обсуждаться после этого. Возможны любые варианты. Я выберу то, что будет лучше для меня, для клуба и для моей дальнейшей карьеры.
Конечно, нелегко сравнивать АПЛ и РПЛ, но я очень доволен своим решением перейти в ЦСКА. Думаю, это одно из лучших моих решений в жизни. Я постоянно играю по 90 минут, хотелось бы, чтобы так было в течение всей карьеры.
Было бы хорошо и для ЦСКА и Николы. Удачи нам.
Было бы хорошо и для ЦСКА и Николы. Удачи нам.
Ракицкий не трубит о радости по поводу освобождения от
бандеровских оков, либо о супер обстановке в Газпром клубе?
Ракицкий не трубит о радости по поводу освобождения от
бандеровских оков, либо о супер обстановке в Газпром клубе?
Через день возникает непреодолимое желание хвалить свой нынешний клуб...
Да так... что аж Бабаева в краску ввел...)))
Да все уж поняли...Амбиции и умения Влашча совпадают с клубнымии задачами....
И для чего каждые 48 часов петь оды - не понятно...
Через день возникает непреодолимое желание хвалить свой нынешний клуб...
Да так... что аж Бабаева в краску ввел...)))
Да все уж поняли...Амбиции и умения Влашча совпадают с клубнымии задачами....
И для чего каждые 48 часов петь оды - не понятно...
Эвертон, ЦСКА, игрок и агент, - все довольно потирают руки..:))
Болельщики армейцев тоже не в накладе, - игрок яркий, не ленивый, результативный и полезный..:))
Эвертон, ЦСКА, игрок и агент, - все довольно потирают руки..:))
Болельщики армейцев тоже не в накладе, - игрок яркий, не ленивый, результативный и полезный..:))
Великолепный начал и на Соккере новости копипастить?
Великолепный начал и на Соккере новости копипастить?
Жига - это Джигоев?
Жига - это Джигоев?
Теперь 17. Уже прогресс.
К концу сезона и в ЛЕ может попасть.
А цска и Викторию не может порвать
Теперь 17. Уже прогресс.
К концу сезона и в ЛЕ может попасть.
А цска и Викторию не может порвать
Если был пупсиком - это, как говорится, не вырубишь топором. Только Китай или фнл или рубины с ростовами
Если был пупсиком - это, как говорится, не вырубишь топором. Только Китай или фнл или рубины с ростовами
А пупсики из хрюшатника не могут обыграть Вильярреал в ЛЕ 17 -ую команду Ла Лиги!))
А пупсики из хрюшатника не могут обыграть Вильярреал в ЛЕ 17 -ую команду Ла Лиги!))