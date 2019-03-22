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Фердинанд: «Я бы точно взял Санчо в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 07:56

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдоне Санчо. Фердинанд убеждён, что 18-летний футболист отлично бы подошёл МЮ.

Интерес МЮ к Санчо? Я бы точно его взял. Он англичанин, молодой, голодный до футбола и талантливый. Это всё, что мне нужно о нём знать.

Я знал Джейдона, когда он был ещё ребёнком. Я был знаком с его семьёй ещё до его рождения.

У Санчо есть характер. «Манчестер Сити» хотел оставить его у себя, но Джейдон сказал им: «Я заслуживаю играть и думаю, что могу приносить пользу уже сейчас. Я не буду ждать шанса». И он сделал то, что собирался. Это заслуживает уважения.

Так что если кто-то был спросил меня, взял ли бы я Джейдона Санчо, то, при всём уважении к «Боруссии», я бы ответил «да, сто процентов».

По слухам, «Боруссия» не собирается отпускать Санчо дешевле, чем за 100 млн фунтов.

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Все комментарии
4ел
4ел
вчера в 15:35
Ну раз он так хорош, нужно подписывать. А от Алексиса нужно исбавляться. Его з.п. уже создала прицидент с подписанием контракта де хеа.
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 11:47
Если БВБ даст добро, то медлить нельзя. Такого топаря нужно писать сразу и без раздумий.
Soccer2016
Soccer2016
   496 / 998
вчера в 11:28
МЮ уже имеет свое Санчо, тот что Алексис))
311
311
   40 / 998
вчера в 10:57
Возьми!)
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:03
Санчо высший класс.
Igo0rek
Igo0rek
   178 / 998
вчера в 09:13
Жаль, что ему Пеп не предоставлял время, игрок то действительно хороший.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 08:45
Молод ещё.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 08:25
На данный момент , много топов хотели бы видеть Санчо у себя в команде.
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 08:18
За 18и летнего из чемпионата Германии 100мультов??? Гансы -очнитесь!!!
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