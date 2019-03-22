Фердинанд: «Я бы точно взял Санчо в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдоне Санчо. Фердинанд убеждён, что 18-летний футболист отлично бы подошёл МЮ .

Интерес МЮ к Санчо? Я бы точно его взял. Он англичанин, молодой, голодный до футбола и талантливый. Это всё, что мне нужно о нём знать.

Я знал Джейдона, когда он был ещё ребёнком. Я был знаком с его семьёй ещё до его рождения.

У Санчо есть характер. «Манчестер Сити» хотел оставить его у себя, но Джейдон сказал им: «Я заслуживаю играть и думаю, что могу приносить пользу уже сейчас. Я не буду ждать шанса». И он сделал то, что собирался. Это заслуживает уважения.

Так что если кто-то был спросил меня, взял ли бы я Джейдона Санчо, то, при всём уважении к «Боруссии», я бы ответил «да, сто процентов».