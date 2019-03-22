Реднапп: «Кейн будет играть в „Тоттенхэме“ еще долгие годы»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что главный тренер команды Маурисио Почеттино и нападающий Харри Кейн продолжат свое нахождение в клубе в ближайшие годы.
«Тоттенхэм» по-прежнему в лидирующей группе, они могут финишировать третьими.
Почеттино останется в команде, он в большом клубе. Новый стадион, отличные футболисты и тренировочная база, что еще нужно?
Кейн? Безусловно, он останется в «Тоттенхэме» на долгие годы, опасности нет.
Ранее сообщалось, что «шпоры» оценивают Кейна в 350 млн евро.