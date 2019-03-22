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Реднапп: «Кейн будет играть в „Тоттенхэме“ еще долгие годы»

вчера, 11:52

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что главный тренер команды Маурисио Почеттино и нападающий Харри Кейн продолжат свое нахождение в клубе в ближайшие годы.

«Тоттенхэм» по-прежнему в лидирующей группе, они могут финишировать третьими.

Почеттино останется в команде, он в большом клубе. Новый стадион, отличные футболисты и тренировочная база, что еще нужно?

Кейн? Безусловно, он останется в «Тоттенхэме» на долгие годы, опасности нет.

Ранее сообщалось, что «шпоры» оценивают Кейна в 350 млн евро. 

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   103 / 998
вчера в 19:11
Пусть играет.
The Spurs
The Spurs
вчера в 14:45
Кейн должен стать легендой Тоттенхэма!
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 12:35
Кто больше за шлак?
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 11:54
Как может это дерево стоить 350 лямов.
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