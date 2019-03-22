Каррера: «Мне нравится Семак, он кажется серьезным и честным»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
Я ценю в людях честность и серьёзность. Встречал ли я таких в российском футболе? У меня не было особой возможности пообщаться с кем-то из футбольной среды, потому что я не говорю по-русски. Единственный человек, с кем у меня была возможность пообщаться, – Сергей Семак. Я остался на пару дней после игры с «Зенитом». Он показался мне серьёзным и честным человеком, рассказывал о своей семье. Он один из тех людей, которые мне нравятся.
Каррера также не исключил свое возвращение в чемпионат России.
-Боря тебе нравятся игроки Тарасятника
-Да конечно Николай они все такие красивые Особенно Де Зуев и Аэртон! Он даже с засосом ходит!
-Это я ему поставил! он такой душка ))
-Боря тебе нравятся игроки Тарасятника
-Да конечно Николай они все такие красивые Особенно Де Зуев и Аэртон! Он даже с засосом ходит!
-Это я ему поставил! он такой душка ))
– Помните первый звонок из России? Вы были удивлены? Стали сразу гуглить «Спартак» Москва?
– Да, я узнавал и понял, что это самая важная команда России с самым большим числом болельщиков. «Спартак» можно назвать русским «Ювентусом». Поэтому я сразу принял приглашение.
– Помните первый звонок из России? Вы были удивлены? Стали сразу гуглить «Спартак» Москва?
– Да, я узнавал и понял, что это самая важная команда России с самым большим числом болельщиков. «Спартак» можно назвать русским «Ювентусом». Поэтому я сразу принял приглашение.
Массимо, Респект!
Массимо, Респект!
Надо было поддержать серьёзно итальянца,а они отвернулись.
Одного мнения болельщиков не хватило.
То ли серьёзно так о нём думают,то ли федунское пособие перевесило здравый смысл.
Надо было поддержать серьёзно итальянца,а они отвернулись.
Одного мнения болельщиков не хватило.
То ли серьёзно так о нём думают,то ли федунское пособие перевесило здравый смысл.