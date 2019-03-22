Каррера: «Мне нравится Семак, он кажется серьезным и честным»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Я ценю в людях честность и серьёзность. Встречал ли я таких в российском футболе? У меня не было особой возможности пообщаться с кем-то из футбольной среды, потому что я не говорю по-русски. Единственный человек, с кем у меня была возможность пообщаться, – Сергей Семак. Я остался на пару дней после игры с «Зенитом». Он показался мне серьёзным и честным человеком, рассказывал о своей семье. Он один из тех людей, которые мне нравятся.