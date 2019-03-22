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Каррера: «Мне нравится Семак, он кажется серьезным и честным»

вчера, 13:32

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Я ценю в людях честность и серьёзность. Встречал ли я таких в российском футболе? У меня не было особой возможности пообщаться с кем-то из футбольной среды, потому что я не говорю по-русски. Единственный человек, с кем у меня была возможность пообщаться, – Сергей Семак. Я остался на пару дней после игры с «Зенитом». Он показался мне серьёзным и честным человеком, рассказывал о своей семье. Он один из тех людей, которые мне нравятся.

Каррера также не исключил свое возвращение в чемпионат России. 

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   7 / 998
вчера в 18:14
Молло ( мне нравятся игроки зенита, они мне кажутся нежными и добрыми).
Разговор между Моисеевым и Трубачем:
-Боря тебе нравятся игроки Тарасятника
-Да конечно Николай они все такие красивые Особенно Де Зуев и Аэртон! Он даже с засосом ходит!
-Это я ему поставил! он такой душка ))
Литейный 4
Литейный 4 ответил pavkur
   1 / 998
вчера в 18:10
Представитель итальянского уголовного мира нашел себя в тарасовке.
Провальный для Федуна мазутный проект. Гыгыгы
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 17:56
Представитель итальянского уголовного мира нашел себя в тарасовке.
Miaf
Miaf
   33 / 998
вчера в 17:56
Молло ( мне нравятся игроки зенита, они мне кажутся нежными и добрыми).
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   7 / 998
вчера в 17:54
Так его они ссаными тряпками выгнали, не сказав спасибо за судейско симонянскую "победу" в чемпионате. Гыгыгы
Это он должен сказать спасибо! Без Федунячих денег (на которые Тарасятник покупал судей) не было бы этого чемпионства! ))
Nikola45
Nikola45
   7 / 998
вчера в 17:50
Устал парень от Тарасятника и Таросят!
Байкал-38.
Байкал-38.
   42 / 998
вчера в 17:34
Всё сейчас Каррера признается, что не любит свинину и потеряет привилегию называться легенда Спартака!
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:31
А ты тут никому не нравишься, макаронник! Чего в России то забыл? Небось, Леня Федун тебе еще не все вернул в плане неустойки)
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 17:01
Семак - мужик хороший. Но бизнес совместный ему с Каррерой вести не стоит.
Гавроша
Гавроша ответил Литейный 4
   28 / 998
вчера в 16:55
Так его они ссаными тряпками выгнали, не сказав спасибо за судейско симонянскую "победу" в чемпионате. Гыгыгы
А за что благодарить? Лукойл подкупал, а он то причем?
Klаsse
Klаsse ответил Питермен
   239 / 998
вчера в 16:13
Семак это наш Сэр Алекс, впереди золотые годы
ПХЗАЗХАХЪАХАЪХАЪАЪААПХАХАЗА
Klаsse
Klаsse
   239 / 998
вчера в 16:12
вот только симак ноет постоянно
Denkuz
Denkuz
   31 / 998
вчера в 16:07
"Мне нравится Семак, но сожру я Кононова", - физрук карера..
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергей Саныч
   93 / 998
вчера в 16:05
Серьёзные и честные нынче не в чести.
Это да. В тарасовке от таких давно избавились...)))
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 16:04
Оба-на! Неожиданный вектор атаки Массимо...)))
Miaf
Miaf
   33 / 998
вчера в 15:44
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил, как оказался в российском клубе.

– Помните первый звонок из России? Вы были удивлены? Стали сразу гуглить «Спартак» Москва?

– Да, я узнавал и понял, что это самая важная команда России с самым большим числом болельщиков. «Спартак» можно назвать русским «Ювентусом». Поэтому я сразу принял приглашение.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Великолепный
   1 / 998
вчера в 15:29
И не одного доброго слова про Федуна и Ко.
Так его они ссаными тряпками выгнали, не сказав спасибо за судейско симонянскую "победу" в чемпионате. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 998
вчера в 15:27
Семак: Кто такой Каррера? Что это за физрук. Гыгыгы
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 15:12
И не одного доброго слова про Федуна и Ко.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 998
вчера в 14:59
Серьёзные и честные нынче не в чести.
Denkuz
Denkuz
   31 / 998
вчера в 14:53
Карера в открытую подсиживает Кононова, наводит в спартаке бучу.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   276 / 998
вчера в 14:24
Один из немногих тренеров Спартака за последнее время, достойный уважения.
Массимо, Респект!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 998
вчера в 14:12
Непонятна холодность и ревность спартаковских ветеранов к Каррере.
Надо было поддержать серьёзно итальянца,а они отвернулись.
Одного мнения болельщиков не хватило.
То ли серьёзно так о нём думают,то ли федунское пособие перевесило здравый смысл.
makkie
makkie
   14 / 998
вчера в 14:04
Семака многие в России уважают - это факт!
consol
consol
   474 / 998
вчера в 14:02
Каррера красавец, что бы кто не говорил, у меня к нему Уважение, он ровный нормальынй мужик. Я бы хотел увидеть его в деле еще раз.
oncha
oncha
   115 / 998
вчера в 14:01
Стыдно за спартак после слов кареры, оказывается там только не честные и не серьезные.
kust07
kust07
   232 / 998
вчера в 13:55
Массимо мужчина,в отличие от Глушакова. Глушаков это катафалка
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 13:51
Макаронник только сейчас понял, что в хрющатнике честных и порядочных нет и никогда не было.
handreb
handreb
   38 / 998
вчера в 13:49
Хватит карер в нашем чемпионате.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 13:43
Честность и серьезность поразили физрука, привык ко лжи и другдругоедству тарасовскому.
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