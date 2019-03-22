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Скалони: «Ситуация с Икарди не очень удобная для сборной Аргентины»

вчера, 13:06

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал невызов в национальную команду на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко нападающего «Интера» Мауро Икарди, который в данный момент конфликтует с руководством клуба и на поле не выходит.

Я разговаривал с Мауро и объяснил ему, почему он не вызван. Происходящее с ним напрямую касается и сборной. Сейчас мы оценим ситуацию и решим, вызовем ли его в ближайшее время или нет. Понятно, что для нас его положение в клубе не очень удобное.

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Все комментарии
Misha_g
Misha_g ответил Виталий Козлов
   706 / 998
сегодня в 06:12
Какие гадости? Если ты чего то не знаешь,то это не означает,что этого нет.
Позволь спросить :откуда это можешь знать ты??? Из сомнительных источников СМИ? Так там многое пишут...... Нельзя верить всему, что пишут в инете. И, насколько я понимаю, в основном люди верят в то, во что хотят верить
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил Misha_g
   190 / 998
вчера в 21:45
Какие гадости? Если ты чего то не знаешь,то это не означает,что этого нет.
Misha_g
Misha_g
   706 / 998
вчера в 21:31
Я не фанат ни Месси , ни Роналду.... Но меня удивляет, когда некоторые пишут про них гадости. Как Месси может управлять сборной???? Люди, очнитесь...... По мне, так Роналду и Месси достигли таких высот, которые вряд ли смогут сделать другие футболисты в ближайшие годы. Да, были и есть многие другие футболисты в истории, которые играли действительно шикарно. Но эти двоя держат свою планку уже очень много лет, и при чем стабильно.
obana777
obana777 ответил ZjzoRe
   201 / 998
вчера в 17:24
пруфы есть? Свидетельство хотя бы одного футболиста или тренера о том, что Месси как-то чем-то "рулит"?
Уже фамилия говорит об этом кадре. Не удивляйся.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил ZjzoRe
   96 / 998
вчера в 14:27
пруфы есть? Свидетельство хотя бы одного футболиста или тренера о том, что Месси как-то чем-то "рулит"?
об этом широко известно....
Месся поддержал Лопеса таким орбазом
Ты был занят тем. что целовал ноги Месси, наверное...
Glodor
Glodor
   79 / 998
вчера в 13:59
Жену не подпускать к сборной.
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил ZjzoRe
   190 / 998
вчера в 13:34
Почитай всю прессу за 2010 год,может что поймешь.
ДСА
ДСА
   182 / 998
вчера в 13:22
Наплевать на Икарди, главное Месси в строю.
Шишанутый
Шишанутый ответил ZjzoRe
   25 / 998
вчера в 13:21
пруфы есть? Свидетельство хотя бы одного футболиста или тренера о том, что Месси как-то чем-то "рулит"?
Конечно есть. Вспомнить хотя бы эпизод на ЧМе когда тренер спрашивал у гнома разрешенее чтобы выпустить Агуеро на замену!
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Виталий Козлов
   382 / 998
вчера в 13:15
Как же она может быть удобна,если коротыш-всем рулит,какой состав,кому играть,кого тренером выбрать,одним словом бардак-там хаос полный.
пруфы есть? Свидетельство хотя бы одного футболиста или тренера о том, что Месси как-то чем-то "рулит"?
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 13:09
Как же она может быть удобна,если коротыш-всем рулит,какой состав,кому играть,кого тренером выбрать,одним словом бардак-там хаос полный.
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