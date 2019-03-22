Скалони: «Ситуация с Икарди не очень удобная для сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал невызов в национальную команду на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко нападающего «Интера» Мауро Икарди, который в данный момент конфликтует с руководством клуба и на поле не выходит.
Я разговаривал с Мауро и объяснил ему, почему он не вызван. Происходящее с ним напрямую касается и сборной. Сейчас мы оценим ситуацию и решим, вызовем ли его в ближайшее время или нет. Понятно, что для нас его положение в клубе не очень удобное.
Месся поддержал Лопеса таким орбазом
Ты был занят тем. что целовал ноги Месси, наверное...
Месся поддержал Лопеса таким орбазом
Ты был занят тем. что целовал ноги Месси, наверное...