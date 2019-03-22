Скалони: «Ситуация с Икарди не очень удобная для сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал невызов в национальную команду на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко нападающего «Интера» Мауро Икарди, который в данный момент конфликтует с руководством клуба и на поле не выходит.

Я разговаривал с Мауро и объяснил ему, почему он не вызван. Происходящее с ним напрямую касается и сборной. Сейчас мы оценим ситуацию и решим, вызовем ли его в ближайшее время или нет. Понятно, что для нас его положение в клубе не очень удобное.