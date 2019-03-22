ГлавнаяНовости

Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

вчера, 12:58

Вингер «Реала» Гарет Бэйл признался, что ему нравилось играть вместе с Криштиану Роналду, вопреки некоторым слухам в прессе.

Криштиану - невероятный футболист, мне очень нравилось играть вместе с ним.  Очевидно, что СМИ пытались раскрутить проблемы, которых никогда не было. Мы отлично ладили. Он потрясающий игрок, который многое дал «Реалу» и продолжает выступать на высоком уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Глава ФФУ: «Украина успешно выступила в Лиге Наций при поддержке Порошенко»
Сегодня, 12:49 Комментарии13
Президент «Кальяри»: «Вероятно, Барелла стоит больше 50 млн евро»
Сегодня, 12:05 Комментарии0
Кошта рассказал о том, чем Роналду отличается от других игроков
Сегодня, 11:32 Комментарии7
Мельхиот: «Не вижу причин, почему ван Дейк должен покинуть „Ливерпуль“»
Сегодня, 10:27 Комментарии1
Журналист: «Погба будет сложно попасть в Мадрид»
Сегодня, 10:11 Комментарии6
Мальдини: «Поражение в Стамбуле от „Ливерпуля“ было худшим в карьере»
Сегодня, 09:33 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил League1
   63 / 998
вчера в 19:36
Роналду на себе тащил ВВС. Бэйл вообще никогда не вылазил из лазарета. Бенза тоже был горазд отдохнуть. И не смотря на это Симеоне умудрился однажды сказать за своего соотечественника, что меська один сильнее всей ВВС. И только недавно он высказался как зрелый человек и тренер: "Можно взять Роналду на войну, и он в одиночку выиграет ее. А вместе с Месси вам придется забрать всех его партнеров по команде. Только тогда Лионель что-то сможет сделать"
Семён мне всегда нравился своим "трезвым взглядом"! Гаучу сказал,так как и есть на самом деле- респект!
League1
League1 ответил cevin cigan
   105 / 998
вчера в 19:34
А кто посмеет сказать за Рона? Человек только и делал,что отстаивал итересы своих партнёров по команде(Озил,Ди Мария и др).Бывало,не спорю,когда Рон кипишевал на партнёров(было даже и субтитры приводили,что если бы все выкладывались как я,то результаты были бы другие). Всё это делалось для пользы Реала! Сейчас в Юве,кроме позитива в адрес Рона,никто не скажет. Бэйл.........пора домой............
Роналду на себе тащил ВВС. Бэйл вообще никогда не вылазил из лазарета. Бенза тоже был горазд отдохнуть. И не смотря на это Симеоне умудрился однажды сказать за своего соотечественника, что меська один сильнее всей ВВС. И только недавно он высказался как зрелый человек и тренер: "Можно взять Роналду на войну, и он в одиночку выиграет ее. А вместе с Месси вам придется забрать всех его партнеров по команде. Только тогда Лионель что-то сможет сделать"
League1
League1
   105 / 998
вчера в 19:21
Ух ты! Как-то по другому заговорил. А сначала так радовался, что Роналду ушёл, что вдруг даже жалкого барсозависимого меську начал расхваливать. Но со временем всё уладилось в голове Бэйла. Время навело порядок в его голове.
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 19:19
А кто посмеет сказать за Рона? Человек только и делал,что отстаивал итересы своих партнёров по команде(Озил,Ди Мария и др).Бывало,не спорю,когда Рон кипишевал на партнёров(было даже и субтитры приводили,что если бы все выкладывались как я,то результаты были бы другие). Всё это делалось для пользы Реала! Сейчас в Юве,кроме позитива в адрес Рона,никто не скажет. Бэйл.........пора домой............
Armyan4eG
Armyan4eG ответил NGY
вчера в 16:23
Крыса, после того как облажался, после ухода Роналду, уже по другому заговорил. Может вы и ладили, только ты в этих отношениях всю дорогу лицемерил.
Бейл топ игрок вокруг которого можно команду строить, он может выполнять те действия для разгона атаки которые Рон не может, у них разные амплуа на газоне...
Проблема что в Реале был Рональду и остальные звезды довольствовались тем что есть и по большому счету Бейл должен играть в АПЛ.
feris1
feris1
   85 / 998
вчера в 14:41
Валийский лецимер (
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 14:08
Правду никто не узнает
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 13:58
СМИ это могут в миг.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 13:19
Роналду как ишачок, тащил всех.
NGY
NGY
   50 / 998
вчера в 13:12
Крыса, после того как облажался, после ухода Роналду, уже по другому заговорил.

Может вы и ладили, только ты в этих отношениях всю дорогу лицемерил.
Aчиститель
Aчиститель
   102 / 998
вчера в 13:00
Кому сейчас это уже нужно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100