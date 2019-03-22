Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл признался, что ему нравилось играть вместе с Криштиану Роналду, вопреки некоторым слухам в прессе.
Криштиану - невероятный футболист, мне очень нравилось играть вместе с ним. Очевидно, что СМИ пытались раскрутить проблемы, которых никогда не было. Мы отлично ладили. Он потрясающий игрок, который многое дал «Реалу» и продолжает выступать на высоком уровне.
Проблема что в Реале был Рональду и остальные звезды довольствовались тем что есть и по большому счету Бейл должен играть в АПЛ.
Проблема что в Реале был Рональду и остальные звезды довольствовались тем что есть и по большому счету Бейл должен играть в АПЛ.
Может вы и ладили, только ты в этих отношениях всю дорогу лицемерил.
Может вы и ладили, только ты в этих отношениях всю дорогу лицемерил.