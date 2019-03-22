Куртуа: «Российский нападающий меня немного подтолкнул»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой пропущенный гол в матче с Россией (3:1). Куртуа в том моменте ошибся под прессингом Артема Дзюбы, выкатив мяч на Дениса Черышева, а тот уже поражал пустые ворота бельгийцев.

Российский нападающий немного меня подтолкнул. В итоге я сделал плохой пас, иногда такое случается в карьере вратаря. После этого момента я остался спокойным и играл в свой футбол.