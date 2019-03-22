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Куртуа: «Российский нападающий меня немного подтолкнул»

вчера, 09:43
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой пропущенный гол в матче с Россией (3:1). Куртуа в том моменте ошибся под прессингом Артема Дзюбы, выкатив мяч на Дениса Черышева, а тот уже поражал пустые ворота бельгийцев.

Российский нападающий немного меня подтолкнул. В итоге я сделал плохой пас, иногда такое случается в карьере вратаря. После этого момента я остался спокойным и играл в свой футбол.

Я по-прежнему считаю себя одним из лучших, ничего не изменилось, хотя испанская пресса хочет меня уничтожить. Я чувствую себя очень сильным. Остаюсь спокойным, хорошо играю и усердно тренируюсь.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
   212 / 998
вчера в 20:34
Куртуа выглядел растерянным, был напуган.
В дальнейшем сразу поспешно, на авось избавлялся от мяча.
Куртуа не Тет-Штеген и даже не Нойер , последнего защитника не сыграет.
vovinho11
vovinho11
   293 / 998
вчера в 14:08
Контакт не во вратарской, так что смирись
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 13:21
Куртуа, а ты думал будет легко.
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 13:00
не сердись, вратарь - он всех толкает
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морозовский
   11 / 998
вчера в 11:54
он даже не знает фамилию дерева
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 11:52
Почаще бы так ошибался
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   398 / 998
вчера в 11:51
"Сто раз пропустишь - запомнят, один раз спасёшь - забудут" - Т.Куртуа.
Bjuik
Bjuik
   64 / 998
вчера в 11:49
Дзюбу так в спартаке учили.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 11:18
Сам свой зад Дзюбе подставил...
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 11:07
Куртуа: там какой-то столб стоял, я об него ударился.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 11:00
Грязный костолом дзюба.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   311 / 998
вчера в 10:59
Аха)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 998
вчера в 10:57
Самомнение зашкаливает!!!
311
311
   40 / 998
вчера в 10:56
Надо было симулировать!)
holms918
holms918
   818 / 998
вчера в 10:52
А результат всё равно на табло.
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 10:18
Великолепный, так и играй...
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 10:04
Это обычный игровой момент, именуемый прессинг. А если бы Куртуа отыгрался с защитником по-шустрее, то Рашка вообще позорно бы слила игру. С супер забивными форвардами Артемкой и Федей
Melkiy555
Melkiy555
   641 / 998
вчера в 10:01
Я вот неоднократно смотрел повтор этого гола. Может толчок и был. НО началось все с того, что Куртуа запнулся, а после этого возможные толчки (причем слабые, иначе бы он полетел в сторону) особо роли не играют. Нечего оправдываться, запнулся и запнулся.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:00
Не Куртуа а самохвалов.
Igo0rek
Igo0rek
   178 / 998
вчера в 10:00
Много косячит в последнее время Куртуа
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 09:57
Я конечно не вратарь и не футболист, но я думаю, что когда тебе в штрафную пасуют мяч и на тебя идут 2 игрока соперника, то надо сразу же выбивать его, а не то что это чудо бельгийское пыталось исполнить.

ПыСы. А Реалу срочно избавляться от него. Его + Бэйла обменять на Де Хею, ну или на крайняк Наваса в основу возвращать!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 09:55
Игровой момент. это только во вратарской площади к вратарю прикасаться нельзя, а так была обычная борьба.
Inside91
Inside91
   389 / 998
вчера в 09:53
"Я по-прежнему считаю себя одним из лучших" -Реалу можно уже искать нового воротчика , этот уже лучше не станет.
barcamilan
barcamilan
   652 / 998
вчера в 09:46
все равно вы победили
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