Куртуа: «Российский нападающий меня немного подтолкнул»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой пропущенный гол в матче с Россией (3:1). Куртуа в том моменте ошибся под прессингом Артема Дзюбы, выкатив мяч на Дениса Черышева, а тот уже поражал пустые ворота бельгийцев.
Российский нападающий немного меня подтолкнул. В итоге я сделал плохой пас, иногда такое случается в карьере вратаря. После этого момента я остался спокойным и играл в свой футбол.
Я по-прежнему считаю себя одним из лучших, ничего не изменилось, хотя испанская пресса хочет меня уничтожить. Я чувствую себя очень сильным. Остаюсь спокойным, хорошо играю и усердно тренируюсь.
В дальнейшем сразу поспешно, на авось избавлялся от мяча.
Куртуа не Тет-Штеген и даже не Нойер , последнего защитника не сыграет.
В дальнейшем сразу поспешно, на авось избавлялся от мяча.
Куртуа не Тет-Штеген и даже не Нойер , последнего защитника не сыграет.
ПыСы. А Реалу срочно избавляться от него. Его + Бэйла обменять на Де Хею, ну или на крайняк Наваса в основу возвращать!
ПыСы. А Реалу срочно избавляться от него. Его + Бэйла обменять на Де Хею, ну или на крайняк Наваса в основу возвращать!