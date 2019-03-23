Санчо: «Надеюсь, будут и другие шансы показать людям, на что я способен»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо дал комментарий после победы над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. В этой встрече 18-летний хавбек стал автором результативной передачи.

Это прекрасное начало отборочного этапа. Мы хорошо вошли в игру, выполнили свой план и добились результата.

Мой голевой пас? Да, это потрясающее чувство. Надеюсь, у меня будут и другие шансы показать людям, на что я способен.

Мы должны продолжать в том же духе, придерживаться нашего плана и стараться побеждать в каждом матче.