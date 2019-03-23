Жиру: «Здорово, что я сравнялся по голам с Трезеге»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над Молдавией (4:1) в матче квалификации Евро-2020, в котором 32-летний форвард забил свой 34-й гол за «Трёхцветных». Жиру сравнялся с Давидом Трезеге в списке лучших бомбардиров сборной Франции и теперь уступает только Мишелю Платини и Тьерри Анри.

Я не привык ставить индивидуальные цели выше командных, но это здорово, что я догнал Трезеге. Он был выдающимся голеадором. Надеюсь забраться ещё выше в списке лучших бомбардиров. Подождём и посмотрим.

Мы хорошо выступили сегодня, особенно в первом тайме. Мы здорово сработались в атаке [с Гризманном и Мбаппе], а Поль Погба хорошо снабжал нас мячами. Настрой команды также был хорош. Мы были мотивированы и по-настоящему прессинговали соперника. Это окупилось, и мы использовали свои шансы.