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Жиру: «Здорово, что я сравнялся по голам с Трезеге»

вчера, 04:40
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия1 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над Молдавией (4:1) в матче квалификации Евро-2020, в котором 32-летний форвард забил свой 34-й гол за «Трёхцветных». Жиру сравнялся с Давидом Трезеге в списке лучших бомбардиров сборной Франции и теперь уступает только Мишелю Платини и Тьерри Анри.

Я не привык ставить индивидуальные цели выше командных, но это здорово, что я догнал Трезеге. Он был выдающимся голеадором. Надеюсь забраться ещё выше в списке лучших бомбардиров. Подождём и посмотрим.

Мы хорошо выступили сегодня, особенно в первом тайме.  Мы здорово сработались в атаке [с Гризманном и Мбаппе], а Поль Погба хорошо снабжал нас мячами. Настрой команды также был хорош. Мы были мотивированы и по-настоящему прессинговали соперника. Это окупилось, и мы использовали свои шансы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 979
вчера в 09:28
Во времена Платини не было Молдавии, Литвы, Белоруссии, Косово, Черногории, Македонии.......
Так , что футболистам того поколения гораздо труднее было забивать.
Степка питерский
Степка питерский
   284 / 979
вчера в 08:04
И этот клоун догнал великого Трезеге
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 06:57
Если ты не первый, то разницы нет какой ты по числу голов.
Zenit_84
Zenit_84
   75 / 979
вчера в 05:01
Здорово, конечно
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