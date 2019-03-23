Скалони: «Этот матч помог узнать, кто лучше взаимодействует с Месси»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после поражения в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Это была первая игра после возвращения в национальную команду Лионеля Месси.
Мы пытались исправить ситуацию во втором тайме. Он оставил позитивное впечатление, но вот первый тайм – наоборот. Однако лучше, чтобы игроки прошли через это сейчас, а не потом. Эта игра очень полезна для нас.
Конечно, этот матч стал для нас хорошим уроком. Месси провёл хорошую встречу. Моменты, которые мы создавали, были его заслугой. Проигрывать больно, но этот матч помогает нам увидеть, как игроки взаимодействуют с Месси. И те игроки, которым нужно расти в этом отношении, должны брать пример с тех, у кого получается продуктивно взаимодействовать с Лионелем.
У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес. Им нужно чаще находить Месси и стараться лучше.
Просто "отличная" оценка командной игры тренером. Проиграла вся сборная, а он публично отмечает взаимодействие игроков с Месси. Может, нужно именно игру команды делать, а не водить хоровод вокруг одного топаря?
Просто "отличная" оценка командной игры тренером. Проиграла вся сборная, а он публично отмечает взаимодействие игроков с Месси. Может, нужно именно игру команды делать, а не водить хоровод вокруг одного топаря?
☆☆☆☆☆☆☆
У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес.
Сантуш: похвалил игроков сборной Португалии.
Скалони: раскритиковал игроков сборной Аргентины.
☆☆☆☆☆☆☆
У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес.
Сантуш: похвалил игроков сборной Португалии.
Скалони: раскритиковал игроков сборной Аргентины.
PS. Я ору с аргументов, что Месси "вытащил Аргентину на ЧМ-2018". Аргентина - не та сборная, которую на ЧМ надо вытаскивать. Это двукратный чемпион мира, участвовавший в 17 из 21 ЧМ.
Если Аргентина настолько слаба, что для неё пройти на ЧМ - сложная задача, грош цена такой сборной.
PS. Я ору с аргументов, что Месси "вытащил Аргентину на ЧМ-2018". Аргентина - не та сборная, которую на ЧМ надо вытаскивать. Это двукратный чемпион мира, участвовавший в 17 из 21 ЧМ.
Если Аргентина настолько слаба, что для неё пройти на ЧМ - сложная задача, грош цена такой сборной.
А ведь эти "10 бревен" прекрасно и без него справлялись, но именно появление Месси, на которого пашет вся команда и превращает остальных игроков в эти самые бревна.
Соглашусь только с одним мнением по поводу того, что у Аргентины не было нормального тренера, точнее они были, но без яиков и мозгов, отсутствие которых мешало не приглашать Месси в сборную и строить нормальную командную игру с другими звездными игроками, коих у аргентины пруд пруди.
А ведь эти "10 бревен" прекрасно и без него справлялись, но именно появление Месси, на которого пашет вся команда и превращает остальных игроков в эти самые бревна.
Соглашусь только с одним мнением по поводу того, что у Аргентины не было нормального тренера, точнее они были, но без яиков и мозгов, отсутствие которых мешало не приглашать Месси в сборную и строить нормальную командную игру с другими звездными игроками, коих у аргентины пруд пруди.