Скалони: «Этот матч помог узнать, кто лучше взаимодействует с Месси»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после поражения в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Это была первая игра после возвращения в национальную команду Лионеля Месси.

Мы пытались исправить ситуацию во втором тайме. Он оставил позитивное впечатление, но вот первый тайм – наоборот. Однако лучше, чтобы игроки прошли через это сейчас, а не потом. Эта игра очень полезна для нас.

Конечно, этот матч стал для нас хорошим уроком. Месси провёл хорошую встречу. Моменты, которые мы создавали, были его заслугой. Проигрывать больно, но этот матч помогает нам увидеть, как игроки взаимодействуют с Месси. И те игроки, которым нужно расти в этом отношении, должны брать пример с тех, у кого получается продуктивно взаимодействовать с Лионелем.

У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес. Им нужно чаще находить Месси и стараться лучше.