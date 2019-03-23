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Скалони: «Этот матч помог узнать, кто лучше взаимодействует с Месси»

вчера, 06:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после поражения в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Это была первая игра после возвращения в национальную команду Лионеля Месси.

Мы пытались исправить ситуацию во втором тайме. Он оставил позитивное впечатление, но вот первый тайм – наоборот. Однако лучше, чтобы игроки прошли через это сейчас, а не потом. Эта игра очень полезна для нас.

Конечно, этот матч стал для нас хорошим уроком. Месси провёл хорошую встречу. Моменты, которые мы создавали, были его заслугой. Проигрывать больно, но этот матч помогает нам увидеть, как игроки взаимодействуют с Месси. И те игроки, которым нужно расти в этом отношении, должны брать пример с тех, у кого получается продуктивно взаимодействовать с Лионелем.

У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес. Им нужно чаще находить Месси и стараться лучше.

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 19:01
Но в целом сборная днище.
Гавроша
Гавроша ответил galem72
   18 / 979
вчера в 14:03
"...матч помогает нам увидеть, как игроки взаимодействуют с Месси..." Просто "отличная" оценка командной игры тренером. Проиграла вся сборная, а он публично отмечает взаимодействие игроков с Месси. Может, нужно именно игру команды делать, а не водить хоровод вокруг одного топаря?
Месси на команду играет, он тянет сборную, а вот роналду только на себе и портит игру сборной. Без него гораздо лучше играли, а с ним вообще забить не могут.
Артём Opii
Артём Opii ответил cska plus
вчера в 11:39
Скаллони должен понимать, что гном не нужен он мешает.
100%не нужен!вот Дзюба,всё решил бы!
League1
League1
   99 / 979
вчера в 11:18
Этот тренер тоже больной на всю голову.
galem72
galem72
   213 / 979
вчера в 10:27
"...матч помогает нам увидеть, как игроки взаимодействуют с Месси..."

Просто "отличная" оценка командной игры тренером. Проиграла вся сборная, а он публично отмечает взаимодействие игроков с Месси. Может, нужно именно игру команды делать, а не водить хоровод вокруг одного топаря?
авито
авито
   421 / 979
вчера в 10:20
Не уровень это Месси играть в товарняках подобного рода. Вот копа Америки будет, там уж его услуги будут кстати.
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1 ответил 25процентный клоун
   726 / 979
вчера в 10:18
Ну ты вспомни что он говорил! У них в тренеры берут чтоб хвалили месси
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Магомедэмин Ибрагимов 1
   10 / 979
вчера в 10:17
я про слова физрука ,зачем он делит команду на отдельных игроков и строит ее вокруг одного игрока ,который к тому же выбыл
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1 ответил 25процентный клоун
   726 / 979
вчера в 10:16
А сампаоли?
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 10:13
кошмар,такого бреда я еще не видел
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 10:04
Скаллони должен понимать, что гном не нужен он мешает.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 09:57
Месси у них - новогодняя ёлка!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 979
вчера в 09:07
Во втором тайме мы пытались атаковать обоими флангами, выпустив Диего Соузу и Рафу Силву. В концовке у них были хорошие моменты.
☆☆☆☆☆☆☆
У нас были интересные розыгрыши с левого фланга, но нам всё ещё нужно улучшать игру, особенно в центре, где играют Ло Чельсо и Паредес.

Сантуш: похвалил игроков сборной Португалии.
Скалони: раскритиковал игроков сборной Аргентины.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 979
вчера в 09:04
Прям через слово у него: Месси, нужно взаимодействовать с Месси, находить его лучше. Не играть лучше, а на него пахать лучше. Моменты создавал Месси, вот только остальные их запарывали. Скалони - лакей и холоп.

PS. Я ору с аргументов, что Месси "вытащил Аргентину на ЧМ-2018". Аргентина - не та сборная, которую на ЧМ надо вытаскивать. Это двукратный чемпион мира, участвовавший в 17 из 21 ЧМ.
Если Аргентина настолько слаба, что для неё пройти на ЧМ - сложная задача, грош цена такой сборной.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   525 / 979
вчера в 08:56
Зря он постоянно возвращается. Это не Барса, и его там все ненавидят.
NGY
NGY
   59 / 979
вчера в 07:23
Как там писали аргентинские персофаны Месси - "Месси и 10 бревен".

А ведь эти "10 бревен" прекрасно и без него справлялись, но именно появление Месси, на которого пашет вся команда и превращает остальных игроков в эти самые бревна.

Соглашусь только с одним мнением по поводу того, что у Аргентины не было нормального тренера, точнее они были, но без яиков и мозгов, отсутствие которых мешало не приглашать Месси в сборную и строить нормальную командную игру с другими звездными игроками, коих у аргентины пруд пруди.
cevin cigan
cevin cigan
   95 / 979
вчера в 07:16
Этот матч помог увидеть,что гномосборная полное дно!!!! Да к стати,прошла инфа,что ваш кумир не сыграет с Марокко,у его величество проблема с пахом.(вот о чём вообще ещё можно говорить???)
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 06:59
Команды у Аргентины нет.
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