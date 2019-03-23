Дешам: «Жиру несправедливо осуждают»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после победы над Молдавией (4:1) в матче квалификации Евро-2020 поделился мнением о нападающем своей команды Оливье Жиру, который забил свой 34-й гол за «Трёхцветных».

Жиру реже играет в клубе, но когда он выходит на поле в Лиге Европы, то забивает. Наличие Жиру на острие нашей атаки играет большую роль для команды. Ещё лучше то, что он забил.

Это серьёзный показатель, который он продолжит увеличивать. Оливье совершил камбэк после непростого для него времени, когда его несправедливо осуждали.