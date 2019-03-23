«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легенд

Ветераны «Ливерпуля» победили «Милан» в товарищеском матче со счетом 3:2. Победный гол за «красных» забил Стивен Джеррард, который сейчас тренирует «Рейнджерс».
Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Милана» 3:2 (1:0)
Голы: Фаулер 25, Сиссе 51, Джеррард 80 - Пирло 61, Панкаро 78.
«Ливерпуль», стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
«Милан», стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
Кака, Пирло, Джеррард, Мальдини.....просто мурашки по коже!
Кака, Пирло, Джеррард, Мальдини.....просто мурашки по коже!
Ливерпульских легенд с победой!
Ливерпульских легенд с победой!