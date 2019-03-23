ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легенд

вчера, 20:07

Ветераны «Ливерпуля» победили «Милан» в товарищеском матче со счетом 3:2. Победный гол за «красных» забил Стивен Джеррард, который сейчас тренирует «Рейнджерс».

Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Милана» 3:2 (1:0)
Голы: Фаулер 25, Сиссе 51, Джеррард 80 -  Пирло 61, Панкаро 78.

«Ливерпуль», стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.

На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.

«Милан», стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.

На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победы Испании и Италии, гол Мхитаряна и другие результаты отбора Евро-2020
Сегодня, 00:48 Комментарии4
Испания одержала победу над Норвегией
Сегодня, 00:38 Комментарии19
Сборная Италии обыграла Финляндию
Сегодня, 00:35 Комментарии13
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Вчера, 21:56 Комментарии23
Швеция обыграла Румынию
Вчера, 21:52 Комментарии8
«Зенит» крупно уступил «Аустрии» в контрольном матче
Вчера, 19:51 Комментарии228
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   51 / 979
сегодня в 00:34
Вот что смотреть надо)
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
сегодня в 00:27
у Милана состав конечно огонь
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   347 / 979
вчера в 23:50
Эх ностальгия Джеррард Фаулер Сиссе Дудек Каррагер Хююпия Гарсия Кайт.всех с победой.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   85 / 979
вчера в 22:57
Ливерпуль с победой!
1-й парень
1-й парень ответил КЭТиК
   101 / 979
вчера в 22:18
Шевченко легендой не является.
Для кого?
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
   9 / 979
вчера в 22:10
Владюха у тебя в ж..пе,Настюха)
Лишь маленькая его часть, т.е - нос. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил vitya valdes
   9 / 979
вчера в 22:10
Хорошо пошутил, молодец
Я и не шутил. У него только о глине и разговоры, всё копошится там носом.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Великий Князь
   180 / 979
вчера в 22:09
Это ты не там нюхаешь, Владюха.
Владюха у тебя в ж..пе,Настюха)
vitya valdes
vitya valdes ответил Великий Князь
   500 / 979
вчера в 22:09
Хорошо пошутил, молодец
vitya valdes
vitya valdes
   500 / 979
вчера в 22:07
Читаю состав Милана... Между строк вижу Шевченко)
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
   9 / 979
вчера в 22:06
за то ты легенда соккера,резко и технично пропахшая 77м
Это ты не там нюхаешь, Владюха.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Великий Князь
   180 / 979
вчера в 22:05
Так он и не легенда.
за то ты легенда соккера,резко и технично пропахшая 77м
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
   9 / 979
вчера в 21:51
За Милан Шева не играл просто)
Так он и не легенда.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
вчера в 21:38
За Милан Шева не играл просто)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   241 / 979
вчера в 21:10
Ливерпуль vs Милан - это классика.

Кака, Пирло, Джеррард, Мальдини.....просто мурашки по коже!
dimagas1
dimagas1 ответил КЭТиК
   269 / 979
вчера в 21:01
Шевченко легендой не является.
Он не бездельник ,как остальные)))
MACBARTON
MACBARTON
вчера в 20:57
Проиграли потому что Шева засранец кинул своих стариков)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил КЭТиК
   2 / 979
вчера в 20:57
Шевченко легендой не является.
Шевченко вообще-то сборной сейчас занимается!
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 20:53
Шевченко легендой не является.
Novograd
Novograd
   698 / 979
вчера в 20:46
Шева неуспел паходу
Sergey Z
Sergey Z
   239 / 979
вчера в 20:45
Дружественная игра!
Lewa2708
Lewa2708
   602 / 979
вчера в 20:40
Вспомнил детство
dzvinka
dzvinka
   73 / 979
вчера в 20:34
а че не 3-3 и по пенках?)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 20:30
Легенды Ливерпуля бы нынешнему пищевику тоже 7 отгрузили, как не так давно основа!
Ливерпульских легенд с победой!
dimagas1
dimagas1
   269 / 979
вчера в 20:28
Понятия не имею кто такой Кварме)
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 20:20
получил удовольствие от прочтения фамилий
Bjuik
Bjuik
   63 / 979
вчера в 20:09
Ливерпуль с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100