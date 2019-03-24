Арустамян: «Россия должна забивать минимум 2 мяча Казахстану»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 Казахстан - Россия.

Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи против стран бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.



Поэтому я думаю, что можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые, проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки.



Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Уверен, мы можем выиграть и должны забивать как минимум два мяча.