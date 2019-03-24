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Арустамян: «Россия должна забивать минимум 2 мяча Казахстану»

вчера, 09:12
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 Казахстан - Россия.

Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи против стран бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.

Поэтому я думаю, что можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые, проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки. 

Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Уверен, мы можем выиграть и должны забивать как минимум два мяча.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил Adonius
   150 / 906
вчера в 12:42
Ваши на Украине играют.
"...на Украине играют..."

Как думаешь, пэтриот, "на России" нормально звучит? ))
galem72
galem72
   150 / 906
вчера в 12:40
"...должны забивать как минимум два мяча..."

Очередная инсайдерская инфа от гнусавого? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   77 / 906
вчера в 11:11
Ну вот ,началось - шапками закидаем , переплюнем , где наша не пропадала , русские не сдаются .......!!!! А казахи про это знают ???? ))))))))))))))))))))))
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 906
вчера в 11:02
хотя бы один забить и не пропустить...
OLESOCC
OLESOCC
   312 / 906
вчера в 10:31
Минимум два забьют, минимум два пропустят!..
4RT
4RT
   190 / 906
вчера в 10:23
Сплошной пафос и более ни чего
112910415
112910415
   100 / 906
вчера в 10:20
проблем с нападающими нет - нападающие имеются
проблема малость другая : не забивают они...
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 10:00
Удачи сборной России .
Adonius
Adonius ответил Шуnя771
   138 / 906
вчера в 09:59
При нормальном судействе Казахстан пройдет наших забивак... Кого из наших удалят с поля - один вопрос!?
Ваши на Украине играют.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Шуnя771
   2 / 906
вчера в 09:55
При нормальном судействе пищевик давно бы прописался в пердиве!
particular
particular
   7 / 906
вчера в 09:49
Слишком оптимистично..:))
Лень и мажорство наших дарований, не позволят им так значимо обозначить своё преимущество... Если, вообще, таковое существует..:))
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 09:28
Два за два!!
Т34
Т34
   47 / 906
вчера в 09:26
Где же их взять эти два мяча? Да еще как не пропустить три в свои ворота. Отсутствие Головина может плюс, не останется сборная в меньшинстве в середине матча. Проблем с нападающими нет? Кто нападающий - Дзюба? Он уже не забивает в 15 матчах подряд. Смолов? много он назабивал за сборную? Чалов - вообще для сборной темный конь. Остается один Черышев. Вот и все нападение. Про ЗМСов Миранчуков вообще пока лучше промолчать.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 09:22
Желание нобеля-шнобеля из хрющатника надо исполнить.
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:20
При нормальном судействе Казахстан пройдет наших забивак...
Кого из наших удалят с поля - один вопрос!?
Gessenschaft
Gessenschaft
   438 / 906
вчера в 09:16
ВАНГУЮ, ЧТО СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА В ИГРЕ С РОССИЕЙ ПОКАЖЕТ ОТЛИЧНЫЙ НУР-ФУТБОЛ! БУГОГО
Gessenschaft
Gessenschaft
   438 / 906
вчера в 09:14
АГА, ЗАБИВАТЬ МИНИМУМ ДВА! НО ОНА ПРОПУСТИТ МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ! БУГАГАГА
Aчиститель
Aчиститель
   95 / 906
вчера в 09:14
Уже Казахстан начали бояться.
Степка питерский
Степка питерский
   227 / 906
вчера в 09:14
Армянин учит русских, как тем сыграть с казахами
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