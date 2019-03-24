Арустамян: «Россия должна забивать минимум 2 мяча Казахстану»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 Казахстан - Россия.
Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи против стран бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.
Поэтому я думаю, что можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые, проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки.
Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Уверен, мы можем выиграть и должны забивать как минимум два мяча.
Как думаешь, пэтриот, "на России" нормально звучит? ))
Как думаешь, пэтриот, "на России" нормально звучит? ))
Очередная инсайдерская инфа от гнусавого? ))
Очередная инсайдерская инфа от гнусавого? ))
проблема малость другая : не забивают они...
проблема малость другая : не забивают они...
Лень и мажорство наших дарований, не позволят им так значимо обозначить своё преимущество... Если, вообще, таковое существует..:))
Лень и мажорство наших дарований, не позволят им так значимо обозначить своё преимущество... Если, вообще, таковое существует..:))
Кого из наших удалят с поля - один вопрос!?
Кого из наших удалят с поля - один вопрос!?