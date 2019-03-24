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Рейнгольд: «Жду, что Россия обыграет Казахстан со счетом 2:0»

вчера, 10:48
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 Казахстан - Россия.

Некоторые горе-эксперты у нас сейчас говорят, что мы уже чуть ли не выиграли предстоящий матч. Нельзя вводить народ в заблуждение! Мы же понимаем, что наша команда играет не так, как нам того хотелось бы. Чего я жду? Жду, чтобы мы вышли и выложили на футбольном поле игровую мысль и дисциплину. Чтобы бегали и создавали моменты. Так что во встрече со сборной Казахстана нужно, чтобы были полная самоотдача, желание бороться, чтобы каждый из наших футболистов продемонстрировал свои лучшие качества. Если мы выйдем играть на мастерстве, то ловить нам будет нечего.

Сборная Казахстана, между прочим, не оставила шансов шотландцам. А сборная Шотландии - не самая последняя команда в Европе. Не каждая из топ-сборных их 3:0 обыграет. Поэтому я опасаюсь того, как бы мы не подумали, что можно обыграть соперника на мастерстве, которого у нас и рядом нет.

Если мы очень серьезно подойдем к этой игре, отбрасывая весь негатив в сторону, проведем ее, как последний бой, результат будет выигрышный. Потому что если привезем с выезда 0 очков, это в каком-то смысле будет катастрофой. Я жду, что мы выиграем 2:0. Потому что если сопоставить по игровым позициям, все-таки наши чуть повыше классом, чем соперник. А если мы проявим все те качества, о которых я сказал, то мы сами себе облегчим задачу и решим вопрос.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   90 / 906
вчера в 13:27
Оплюют опять.
mangoх12
mangoх12
   27 / 906
вчера в 12:40
Все таки веселый он , хоть и спартач
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 12:37
Старикан с бодуна хрюкает.
peleneym
peleneym
   683 / 906
вчера в 12:16
Вот счастье-то будет! Наверняка завтра объявят выходной.
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 11:49
Игра покажет. Но что то становится не по себе, запасусь ка я валидолом.
Морозовский
Морозовский
   6 / 906
вчера в 11:47
Дед Рейнгольд прав: мастерства у нас и рядом нет. Только подвиги ради Родины могут помочь! А пол сборной на подвиги за Родину уже не способны.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   47 / 906
вчера в 11:32
Рейнгольд скажет одно, а получается кардинально по другому. Лучше ему помолчать. Как и Панову с кафельной плиткой. Гыгыгы
    Kresi frok
    Kresi frok
       214 / 906
    вчера в 11:31
      Sergey Z
      Sergey Z
         243 / 906
      вчера в 11:23
      Не проиграли бы!
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 906
      вчера в 11:14
      Рейнгольд скажет одно, а получается кардинально по другому. Лучше ему помолчать. Как и Панову с кафельной плиткой. Гыгыгы
      Erlov
      Erlov
         123 / 906
      вчера в 11:10
      Леонидовича из крайности в крайность кидает.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         59 / 906
      вчера в 11:08
      Хет-трик Заболотного!
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 906
      вчера в 11:07
      Ты и есть первый горе-эксперт! Пищевик разорвет Зенит, пищевик обыграет Ливерпуль на Энфилде :)
      Adonius
      Adonius
         138 / 906
      вчера в 11:05
      В гости Романцев с Ловчевым придут, вместе за 0,7 ждать будете.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         19 / 906
      вчера в 11:00
      Почему нам все время впаривают мнение этого человека??? Кто он вообще такой??? Он не великий тренер, бывший посредственный игрок , так почему он все время на слуху???
      Этот Рейнгольд надоел до невозможности!!!
      pavkur
      pavkur
         28 / 906
      вчера в 10:59
      Уже обтёрся?
      STVA 1
      STVA 1
         65 / 906
      вчера в 10:50
      Надоели эти горе-аналитики...
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