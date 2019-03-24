Рейнгольд: «Жду, что Россия обыграет Казахстан со счетом 2:0»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 Казахстан - Россия.

Некоторые горе-эксперты у нас сейчас говорят, что мы уже чуть ли не выиграли предстоящий матч. Нельзя вводить народ в заблуждение! Мы же понимаем, что наша команда играет не так, как нам того хотелось бы. Чего я жду? Жду, чтобы мы вышли и выложили на футбольном поле игровую мысль и дисциплину. Чтобы бегали и создавали моменты. Так что во встрече со сборной Казахстана нужно, чтобы были полная самоотдача, желание бороться, чтобы каждый из наших футболистов продемонстрировал свои лучшие качества. Если мы выйдем играть на мастерстве, то ловить нам будет нечего.

Сборная Казахстана, между прочим, не оставила шансов шотландцам. А сборная Шотландии - не самая последняя команда в Европе. Не каждая из топ-сборных их 3:0 обыграет. Поэтому я опасаюсь того, как бы мы не подумали, что можно обыграть соперника на мастерстве, которого у нас и рядом нет.

Если мы очень серьезно подойдем к этой игре, отбрасывая весь негатив в сторону, проведем ее, как последний бой, результат будет выигрышный. Потому что если привезем с выезда 0 очков, это в каком-то смысле будет катастрофой. Я жду, что мы выиграем 2:0. Потому что если сопоставить по игровым позициям, все-таки наши чуть повыше классом, чем соперник. А если мы проявим все те качества, о которых я сказал, то мы сами себе облегчим задачу и решим вопрос.