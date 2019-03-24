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Карпович: «Россия в Брюсселе, несмотря на поражение, понравилась»

вчера, 11:11
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович прокомментировал игру сборной России в матче отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Россия в Брюсселе, несмотря на поражение, понравилась. Живая команда, играла агрессивно, прессинговала высоко, атакуя, помнила об обороне. Были видны взаимопонимание и уверенность. Сужу не только по трансляции: мы давно знакомы и часто общаемся с тренером по физподготовке Владимиром Паниковым, знаю, как он работает. Проигрыш в Бельгии, на мой взгляд, не по делу, во всяком случае, не в два мяча.

Но Жирков и Марио Фернандес все-таки номинальные защитники. Первый при всем уважении потерял с возрастом определенные качества — резкость, азарт. Второму бельгийцы не позволяли часто подключаться к атакам. Казахстан — другое дело. Против него Черчесов сможет себе позволить более атакующие фланги, тогда схема 3-5-2 хороша. Но если учесть результат игры Казахстан — Шотландия, нельзя забывать и об обороне. Четыре защитника станут для России компромиссным и рабочим вариантом. Обеспечат баланс атаки и обороны с учетом необходимости побеждать.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   177 / 906
вчера в 11:50
Сегодня и проверим насколько хороши.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Аксинья
   39 / 906
вчера в 11:46
Ноль опасных моментов у ворот соперника (гол все видели кто привез) - это с понятием острая атакующая команда как-то не совместимо...
Казахстан - восточная страна. Восток , как известно дело тонкое. Раз говорит хорошее, значит имеет в виду "эту дворовую команду дернем и глазом не моргнем"
Аксинья
Аксинья
   45 / 906
вчера в 11:23
Ноль опасных моментов у ворот соперника (гол все видели кто привез) - это с понятием острая атакующая команда как-то не совместимо...
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 11:17
Карповичу все проигравшие команды понравились?
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