Карпович: «Россия в Брюсселе, несмотря на поражение, понравилась»

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович прокомментировал игру сборной России в матче отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Россия в Брюсселе, несмотря на поражение, понравилась. Живая команда, играла агрессивно, прессинговала высоко, атакуя, помнила об обороне. Были видны взаимопонимание и уверенность. Сужу не только по трансляции: мы давно знакомы и часто общаемся с тренером по физподготовке Владимиром Паниковым, знаю, как он работает. Проигрыш в Бельгии, на мой взгляд, не по делу, во всяком случае, не в два мяча.

Но Жирков и Марио Фернандес все-таки номинальные защитники. Первый при всем уважении потерял с возрастом определенные качества — резкость, азарт. Второму бельгийцы не позволяли часто подключаться к атакам. Казахстан — другое дело. Против него Черчесов сможет себе позволить более атакующие фланги, тогда схема 3-5-2 хороша. Но если учесть результат игры Казахстан — Шотландия, нельзя забывать и об обороне. Четыре защитника станут для России компромиссным и рабочим вариантом. Обеспечат баланс атаки и обороны с учетом необходимости побеждать.