ГлавнаяНовости

Карпович: «У сборной России нет командира в центре поля»

вчера, 10:38
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович рассказал о своих действиях, будь он рулевым сборной Казахстана в преддверии поединка отбора к Евро-2020 с Россией.

Во-первых, я оставил бы схему с пятью защитниками. Независимо от российской схемы. И играл бы так же, как играет Россия, — с высоким прессингом. Шесть человек контролируют тыл, четверо создают помехи чужим атакам на старте. Чем дальше мяч от твоих ворот, тем спокойнее. Низко садиться не стоит: это подарок рослому Дзюбе, он только того и ждет.

Во-вторых, учел бы отсутствие у сборной России командира в центре поля. Трое выбыли — Кузяев, Зобнин, Головин, оставшиеся нормальные, но не ведущие. Нет лидера, способного все вокруг себя причесать и разогнать атаку.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гильерме - о победе над Казахстаном: «Выдали крутой матч»
Сегодня, 00:18 Комментарии15
Бышовец: «Черышеву не хватало уверенности»
Вчера, 22:39 Комментарии3
Красножан: «Дзюба очень хорошо смотрится в роли ассистента и созидателя»
Вчера, 22:35 Комментарии5
Газзаев: «Сборная сыграла очень результативно, чего от нее и ожидали»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бышовец: «Тренеры сделали выводы из поражения от бельгийцев»
Вчера, 22:20 Комментарии6
Тихонов: «Вся сборная старалась, но можно выделить Черышева»
Вчера, 21:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bjuik
Bjuik ответил drug01
   68 / 904
вчера в 12:26
Это верно! Дзюба только языком молотит!
А Дзюба разве в центре поля играет?
time out
time out
   52 / 904
вчера в 11:36
Надо к Шойгу обратится, пусть кого-нибудь выделит покомандовать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   77 / 904
вчера в 11:23
Бригадира у нас нет ,это точно ! Да и прораб -фигня ! Но мы строим ,строим ! ))
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   70 / 904
вчера в 11:00
И тренера нет.
drug01
drug01
   100 / 904
вчера в 10:40
Это верно! Дзюба только языком молотит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100