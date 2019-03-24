Карпович: «У сборной России нет командира в центре поля»

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович рассказал о своих действиях, будь он рулевым сборной Казахстана в преддверии поединка отбора к Евро-2020 с Россией.

Во-первых, я оставил бы схему с пятью защитниками. Независимо от российской схемы. И играл бы так же, как играет Россия, — с высоким прессингом. Шесть человек контролируют тыл, четверо создают помехи чужим атакам на старте. Чем дальше мяч от твоих ворот, тем спокойнее. Низко садиться не стоит: это подарок рослому Дзюбе, он только того и ждет.

Во-вторых, учел бы отсутствие у сборной России командира в центре поля. Трое выбыли — Кузяев, Зобнин, Головин, оставшиеся нормальные, но не ведущие. Нет лидера, способного все вокруг себя причесать и разогнать атаку.