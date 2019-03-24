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Дзюба: «Эта победа для понимающих людей, а не для экспертов диванных»

вчера, 19:29
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном.

Счастлив забить. Спасибо Денису Черышеву, вернул ему передачу. Главное, что победили. Потрясающая атмосфера. Хоть играли в манеже, поле было очень хорошего качества. Спасибо трибунам, спасибо Казахстану, очень тепло нас встретили, мы были даже удивлены.

Победа получилась нелегкой. Мы не проиграли единоборства, понимали, что на каждом участке надо выигрывать. Был хороший контроль мяча, мы ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Мы хорошо играли, хочу еще раз поблагодарить тех, кто верил в нас.

Поражаюсь людской натуре: стоит проиграть, начинают поливать всех грязью. У этих ребят сегодня нелегкий день, они пророчили, что мы Казахстан не обыграем. А тем, кто нас поддерживал, мы благодарны. Это победа для них, а не для экспертов диванных.

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Все комментарии
инвайт
инвайт
   50 / 906
сегодня в 06:15
Нужно принять закон об ответственности за оскорбления футболистов и о фейковых предматчевых прогнозах. По-современному заткнуть рты всем диванным экспертам)
311
311 ответил cevin cigan
   33 / 906
сегодня в 01:33
А как же шотландцы? Ты хоть как ни будь обосновывай свои пасквили.
То, что у казахов получилось обыграть шотландцев не делает Казахстан Шотландией и наоборот. Думаю, в итоге Казахстан окажется ниже них в сетке отбора!)
Гавроша
Гавроша ответил Doktor S
   35 / 906
сегодня в 00:24
Они думали без свиней не выиграют, а получилось наоборот.
Забили казахстану, а влетело тарасовке.
Doktor S
Doktor S ответил Гавроша
   71 / 906
сегодня в 00:16
Кто говорил что не выиграем? Пупсики, титов да ловчев. В футболе не уха не рыла.
Они думали без свиней не выиграют, а получилось наоборот.
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
сегодня в 00:14
Кто говорил что не выиграем? Пупсики, титов да ловчев. В футболе не уха не рыла.
Надир Магомедов
Надир Магомедов
   277 / 906
вчера в 23:14
Ну началось , обыграли Казахстан всего лишь , один Дзюба получает как вся сборная Казахстана, если их не обыгрывать , то кого вообще обыгрывать , с бельгией у меня по счету лично нету претензий , там очевидно класс другой , но по игре ни одного момента кроме привоза Куртуа не создали, вот это же плохо
Великолепный
Великолепный
   79 / 906
вчера в 22:54
Это камень в огород диванных экспертов из тарасовки!))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   163 / 906
вчера в 22:42
То есть не для пользователей "Соккера", обидно...
Николай 86
Николай 86
   110 / 906
вчера в 22:25
Дзюба: "Эта победа для понимающих людей"
Я вот так и не понял, что он хотел этим сказать
Что я понял после этого матча с казахами:
-Казахстан слабее Швеции, которым мы проиграли Лигу наций, и Бельгии. Согласен
-Дзюба может попасть в пустые ворота с двух метров. И это правда
-Дзюба любит, когда его хвалят
Есть еще какие-то скрытые смыслы? Я, диванный эксперт, не заметил ))
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 21:34
Жалко, что Артем давно не может забить тем командам, которые восхищают диванных экспертов.
Abudabi
Abudabi
   286 / 906
вчера в 21:31
За бабки кот вам платят вы должны каждую игру так играть и выигрывать. ХОДИТ СНАЧАЛА НОРМАЛЬНО НАУЧИСЬ БРЕВНО. СТРАНА 3 СОРТА.
Bjuik
Bjuik ответил cevin cigan
   68 / 906
вчера в 21:25
А как же шотландцы? Ты хоть как ни будь обосновывай свои пасквили.
Вашими обдуманными комментариями зачитываются. Когда хамить перестанете?
S010386A
S010386A
вчера в 21:17
что , бандерлоги диванные,нижепрокомментировавшие, обиделись? Молодец Дзюба, все по делу!
kastites
kastites
   236 / 906
вчера в 21:15
Все диванные в Москве
морозз
морозз
   121 / 906
вчера в 21:13
Эксперты как тарасовские так и бомже-конские все диванные и это истина! У нас вся страна эксперты, правильно Артём говоришь!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   204 / 906
вчера в 21:12
Хорошо ещё то, что мы в группе имеем Сан-Марино, Казахстан.
cevin cigan
cevin cigan ответил 311
   67 / 906
вчера в 21:12
Сборную Казахстана даже доярка во главе сборной затащила бы, не в обиду казахам! А чабан это чуть выше уровнем!)
А как же шотландцы? Ты хоть как ни будь обосновывай свои пасквили.
112910415
112910415
   100 / 906
вчера в 21:05
Остапа опять понесло.
Один гол в шестнадцати матчах...
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   23 / 906
вчера в 20:42
"Хоть играли в манеже" - т.е бомжарена - тоже манеж? Лоооооол!
311
311 ответил cevin cigan
   33 / 906
вчера в 20:41
А чабаном ты сам кого называешь? Будь последовательным,в чужом глазу соринку видишь,а в своём бревна не замечаешь?
Сборную Казахстана даже доярка во главе сборной затащила бы, не в обиду казахам! А чабан это чуть выше уровнем!)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   23 / 906
вчера в 20:37
Армяношвед так старался, топил, а дзюба сказал, что победа не для него! Ну как же так!
Николай 86
Николай 86
   110 / 906
вчера в 20:14
Дзюба, проснись! Ты забил Казахстану, с двух метров в практически пустые ворота и сделал это после 15 матчей-сухарей! И при этом ты считаешься нападающим. И тебя не грязью поливали, а просто указывали на твой реальный уровень, в твоем случае это констатация фактов, а не оскорбления.
mars6791
mars6791
   464 / 906
вчера в 20:11
Хочется спросить у Дзюбы , видел ли он в записи матч с Бельгией, пусть его прокомментирует. А матч с Казахстаном - это другой уровень накала - низкий. А низкосортная клоунада Дзюбы больше отталкивает болел от сборной, лучше жевал чем говорил.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   198 / 906
вчера в 20:10
Кого имел ввиду Дзюба под видом экспертов поняла вся страна, они все посещали тарасовку.
Морозовский
Морозовский
   6 / 906
вчера в 20:03
Поражаюсь дзюбовской натуре: стоит выиграть, начинает поливать всех грязью.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 906
вчера в 19:45
следующее интервью Дзюбы когда ждать? после игры с Сан-Мариной?
Karkaz
Karkaz
   658 / 906
вчера в 19:44
С одной стороны Дзюба всё правильно сказал, но без поливания грязью тот же Артём расслабит булки. Без мотивации не может играть эффективно.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
   221 / 906
вчера в 19:44
Спасибо Артём за отличную игру! Тяжеловато бегал, но сражался и гол забил. Маладца.)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 19:44
Правильно. Эта победа для понимающих людей, а не для почитателей свиней. Гыгыгы
дурман
дурман
   228 / 906
вчера в 19:43
Срочно организовать салют в Москве, и переименовать одну из улиц именем Дзюпы.
Сам Казахстан бит, уничтожен, разгромлен.😎😎😎
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