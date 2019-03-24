Дзюба: «Эта победа для понимающих людей, а не для экспертов диванных»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном.

Счастлив забить. Спасибо Денису Черышеву, вернул ему передачу. Главное, что победили. Потрясающая атмосфера. Хоть играли в манеже, поле было очень хорошего качества. Спасибо трибунам, спасибо Казахстану, очень тепло нас встретили, мы были даже удивлены.

Победа получилась нелегкой. Мы не проиграли единоборства, понимали, что на каждом участке надо выигрывать. Был хороший контроль мяча, мы ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Мы хорошо играли, хочу еще раз поблагодарить тех, кто верил в нас.

Поражаюсь людской натуре: стоит проиграть, начинают поливать всех грязью. У этих ребят сегодня нелегкий день, они пророчили, что мы Казахстан не обыграем. А тем, кто нас поддерживал, мы благодарны. Это победа для них, а не для экспертов диванных.