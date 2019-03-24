Дзюба: «Эта победа для понимающих людей, а не для экспертов диванных»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном.
Счастлив забить. Спасибо Денису Черышеву, вернул ему передачу. Главное, что победили. Потрясающая атмосфера. Хоть играли в манеже, поле было очень хорошего качества. Спасибо трибунам, спасибо Казахстану, очень тепло нас встретили, мы были даже удивлены.
Победа получилась нелегкой. Мы не проиграли единоборства, понимали, что на каждом участке надо выигрывать. Был хороший контроль мяча, мы ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Мы хорошо играли, хочу еще раз поблагодарить тех, кто верил в нас.
Поражаюсь людской натуре: стоит проиграть, начинают поливать всех грязью. У этих ребят сегодня нелегкий день, они пророчили, что мы Казахстан не обыграем. А тем, кто нас поддерживал, мы благодарны. Это победа для них, а не для экспертов диванных.
Я вот так и не понял, что он хотел этим сказать
Что я понял после этого матча с казахами:
-Казахстан слабее Швеции, которым мы проиграли Лигу наций, и Бельгии. Согласен
-Дзюба может попасть в пустые ворота с двух метров. И это правда
-Дзюба любит, когда его хвалят
Есть еще какие-то скрытые смыслы? Я, диванный эксперт, не заметил ))
Я вот так и не понял, что он хотел этим сказать
Что я понял после этого матча с казахами:
-Казахстан слабее Швеции, которым мы проиграли Лигу наций, и Бельгии. Согласен
-Дзюба может попасть в пустые ворота с двух метров. И это правда
-Дзюба любит, когда его хвалят
Есть еще какие-то скрытые смыслы? Я, диванный эксперт, не заметил ))
Один гол в шестнадцати матчах...
Один гол в шестнадцати матчах...
Сам Казахстан бит, уничтожен, разгромлен.😎😎😎
Сам Казахстан бит, уничтожен, разгромлен.😎😎😎