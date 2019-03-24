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Черчесов: «Знаем сильные и слабые стороны Казахстана»

вчера, 17:40
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о стартовом составе команды на матч отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном. 

Понятно, что нам нужна позиция Головина, но, в нашем понимании, ее может только Ильзат [Ахметов] исполнить. Конечно, по той или иной причине мы перестроили игру. Мы разбирали соперника, знаем их сильные и слабые стороны. Игра подскажет. 

Пара центральных защитников? Джикия сейчас играет, Семенов в хорошем состоянии. Есть у нас альтернатива — Беляев, Кутепова нет. Верим в Андрюху (Семенова), он две игры сыграл, в которых мы выиграли. В матчах, где соперники используют длинные передачи, нам нужны защитники, которые будут выигрывать верховую борьбу. Жирков? Юра сыграл очень интенсивный матч в Бельгии. Нужно быть объективными, тут синтетика, поэтому не лучший вариант для его ахилла.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   254 / 906
вчера в 18:35
Сильная сторона-любят брать!Слабая- взятки!
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 18:22
Интересно, как они выиграли у Шотландии...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   140 / 906
вчера в 18:12
Сильных сторон у казахов просто нет.
Т34
Т34
   47 / 906
вчера в 18:07
Ну и что из того? Казахстан знает наши сильные и слабые стороны. Надо выигрывать, не полемикой заниматься. Не тот соперник, который для нашей сборной является преградой.
ДСА
ДСА
   177 / 906
вчера в 18:04
Пока всё получается.
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 17:58
Пока всё получается,но что-то не так.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 17:54
Слава богу пока ведём 2:0.
handreb
handreb ответил Литейный 4
   61 / 906
вчера в 17:53
Все секреты выведали у Аршавина. Гыгыгы
Хотя все знают слабую сторону нашей сборной - свиней.
cevin cigan
cevin cigan ответил pavkur
   67 / 906
вчера в 17:53
Чабан вроде и на слабые стороны бельгийцев давить собирался?
Пока что(в первом тайме 0-2))чабан здесь один..............
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 17:51
Все секреты выведали у Аршавина. Гыгыгы
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 17:45
Чабан вроде и на слабые стороны бельгийцев давить собирался?
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 17:45
Можно знать и... Проиграть!
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