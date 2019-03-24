Черчесов: «Знаем сильные и слабые стороны Казахстана»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о стартовом составе команды на матч отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.

Понятно, что нам нужна позиция Головина, но, в нашем понимании, ее может только Ильзат [Ахметов] исполнить. Конечно, по той или иной причине мы перестроили игру. Мы разбирали соперника, знаем их сильные и слабые стороны. Игра подскажет.

Пара центральных защитников? Джикия сейчас играет, Семенов в хорошем состоянии. Есть у нас альтернатива — Беляев, Кутепова нет. Верим в Андрюху (Семенова), он две игры сыграл, в которых мы выиграли. В матчах, где соперники используют длинные передачи, нам нужны защитники, которые будут выигрывать верховую борьбу. Жирков? Юра сыграл очень интенсивный матч в Бельгии. Нужно быть объективными, тут синтетика, поэтому не лучший вариант для его ахилла.