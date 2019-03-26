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Слепаков: «Песня про Кокорина и Мамаева? Ненавижу травлю!»

вчера, 09:26

Российский комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков прокомментировал скандальную ситуацию, в которой оказались хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Дурацкая ситуация. Я в такие моменты переживаю за реакцию народа. Мы как-то увлекаемся морализаторством, воспитанием… Такое ощущение, что каждый считает своим долгом высказаться. Читаю дискуссии в интернете, там спрашивают: ну, что, должны выйти Кокорин и Мамаев? И кто-то отвечает: пусть сидят! И там 3000 лайков.

А другой пишет: да ладно, пусть уж выйдут! ВЫ КТО ВСЕ ТАКИЕ ВООБЩЕ? Почему вы эти решения принимаете? Должен же быть закон! Надо действовать в соответствии с ним! Мне кажется странным, что они так долго сидят за то, что совершили. Я понимаю, что это показательная порка. Но надо ли, чтобы у них из-за этого вся карьера шла под откос? Я всегда сочувствую в таких ситуациях.

Эта тема в моем творчестве? Мне это не смешно! Честно – мне это не-смеш-но! Когда начинается травля, я отхожу в сторону. Я не хочу принимать участие в травле. Не хочу быть частью толпы! Быть этим г****ом, которое либо палец вверх делает, либо палец вниз. Как в гладиаторских боях, когда лежит человек на земле и люди принимают решение – так сделаем или вот так. И если палец вверх, то они такие милостивые, а если вниз – то они решают его судьбу, мол, нам так хочется.

Я против этого! Хочу быть в стороне! Ненавижу травлю! Еще бы в этот момент я, такой нарядный, со своей песенкой выбегал бы и пел про них. На той неделе, когда их посадили, мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Вообще не захотелось! 

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Все комментарии
InterChampion
InterChampion
вчера в 21:36
а как же произведение про маленький член, когда андрюшу все чморили)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил San Skra
   74 / 850
вчера в 19:14
Причем тут Пак? На его месте могли быть обычные люди, и я на 100% уверен, что их и было очень много, только дела не дошли до суда. Эта блатота должна ответить за свой беспредел.
Если бы на месте этого Пака были мы с вами ,то Кокорин и Мамаев играли бы в следующем туре в составе своих команд ! А мы с вами сидели бы в СИЗО и сопли жевали !
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:28
Объективная и адекватная точка зрения! Спасибо, Сеня, за трезвое мнение на этот счет.
FERIS
FERIS
   359 / 850
вчера в 17:44
Раздули историю.
Ребята уюе своё отсидели и осознали хватит их мариновать (
Устроили показуху (
Palex
Palex ответил San Skra
   149 / 850
вчера в 13:13
У тебя общество ,тоже самое.Если ты россиянин конечно.
San Skra
San Skra ответил Palex
   154 / 850
вчера в 12:52
Как ты считаешь,никому не интересно.Есть закон.Убил-одна статья, покалечил-другая,не нанес серьезных травм-третья. Судят по факту,а не по имоциям и желаниям.
Удачной жизни тебе в том обществе, которое ты заслуживаешь ;)
Palex
Palex ответил San Skra
   149 / 850
вчера в 12:30
Как ты считаешь,никому не интересно.Есть закон.Убил-одна статья, покалечил-другая,не нанес серьезных травм-третья. Судят по факту,а не по имоциям и желаниям.
San Skra
San Skra ответил Алексей Коротеев
   154 / 850
вчера в 12:24
Таких как Пак тогда тоже надо изолировать ! Хотя " они " и так отгородились от простого люда и им всё дозволено !!! Не оправдываю этих двух идиотов , но Паку надо было всыпать стулом по полной программе ! Потому что ,на той стороне жизни ,там где Пак , хороших людей не осталось и быть не может по определению !!!
Причем тут Пак? На его месте могли быть обычные люди, и я на 100% уверен, что их и было очень много, только дела не дошли до суда. Эта блатота должна ответить за свой беспредел.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил San Skra
   74 / 850
вчера в 12:19
По твоей логике намеренья не так важны как конечный результат? Если при покушении на убийство в итоге человек выжил, то нападавшему нужно давать условное?! Я думаю, что нет. Кокорин, если бы удачно попал стулом, как минимум мог бы сделать человека инвалидом до конца жизни, а мог бы и убить. Я считаю, что таких людей должны изолировать от общества и на долго.
Таких как Пак тогда тоже надо изолировать ! Хотя " они " и так отгородились от простого люда и им всё дозволено !!! Не оправдываю этих двух идиотов , но Паку надо было всыпать стулом по полной программе ! Потому что ,на той стороне жизни ,там где Пак , хороших людей не осталось и быть не может по определению !!!
San Skra
San Skra ответил Palex
   154 / 850
вчера в 12:10
Не надо утрировать и предергивать. Случилось то, что что случилось,не больше и не меньше.Пак не пострадал,поэтому и наказание должно быть соответствующее,а не пол года в СИЗО сидеть.
По твоей логике намеренья не так важны как конечный результат? Если при покушении на убийство в итоге человек выжил, то нападавшему нужно давать условное?! Я думаю, что нет. Кокорин, если бы удачно попал стулом, как минимум мог бы сделать человека инвалидом до конца жизни, а мог бы и убить. Я считаю, что таких людей должны изолировать от общества и на долго.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Т34
   8 / 850
вчера в 12:05
что-то я не увидел нейтралитета после слова г ..но в адрес народа ,помоему он на той стороне,на стороне тусовки
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
   8 / 850
вчера в 12:03
вираж
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 12:03
не хочется твоих дурацких пенен для стада баранов
Palex
Palex ответил San Skra
   149 / 850
вчера в 12:01
Не надо утрировать и предергивать. Случилось то, что что случилось,не больше и не меньше.Пак не пострадал,поэтому и наказание должно быть соответствующее,а не пол года в СИЗО сидеть.
Верг
Верг
   550 / 850
вчера в 11:54
Слепаков при любом удобном случае делал свои вы серы под гитару про футболистов, а тут развернулся задом вперед
dzvinka
dzvinka
   90 / 850
вчера в 11:50
видать стулом в кафешке по лицу Слепаку не прописывали)))
и еще одно, карьера петушков не пошла под откос из-за этого, не может пойти под откос то, что под откосом уже давно.
San Skra
San Skra ответил Palex
   154 / 850
вчера в 11:47
А что,Пак так сильно пострадал?
"Когда убьет - тогда и звоните" это из этой серии да?
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   116 / 850
вчера в 11:30
Как в гладиаторских боях, когда лежит человек на земле и люди принимают решение – так сделаем или вот так.
☆☆☆☆☆☆☆

Намекнул на то, чьи фаны больше всего любят набрасываться толпой)))))
Footbolista
Footbolista
   3 / 850
вчера в 11:25
Слепаков: «Песня про Кокорина и Мамаева? ...любой каприз за ваши деньги"...
grazie100
grazie100 ответил МапС
   409 / 850
вчера в 11:15
Никудышний актёр и тем более автор-исполнитель. А ему ещё и заказы делают.
Тут только фанаты Спартака которым важно чтобы они не играли, а на закон им плевать. Вам важен только ваш интерес поросята.
МапС
МапС
   88 / 850
вчера в 10:48
Никудышний актёр и тем более автор-исполнитель. А ему ещё и заказы делают.
Т34
Т34
   52 / 850
вчера в 10:45
Проще всего заявить, что моя хата с краю. И те плохо, и эти плохо, а Слепаков такой хороший, он в стороне. Нейтральный. Но до тех пор, пока кто-то не начистит ему "репу", или кто-то из его родственников попадет в СИЗО, как Кокорин с Мамаевым. Вот где тогда будет его нейтралитет? И какие он тогда запоет песни!?
МКС
МКС ответил Коллекционер пупсиков
   168 / 850
вчера в 10:43
Свиней больше всего на украине.
Буду знать, спасибо за науку
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил МКС
   92 / 850
вчера в 10:42
А у твоих свиней столько клонов?
Свиней больше всего на украине.
Palex
Palex ответил San Skra
   149 / 850
вчера в 10:41
А что,Пак так сильно пострадал?
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 10:29
Людей г...ом назвал, ему место вместе с Кокориным.
МКС
МКС ответил Коллекционер пупсиков
   168 / 850
вчера в 10:24
3000 лайков - это клоны свиней.
А у твоих свиней столько клонов?
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 09:58
Юморист - знает, что говорит...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   92 / 850
вчера в 09:41
3000 лайков - это клоны свиней.
Kresi frok
Kresi frok
   229 / 850
вчера в 09:37
"А другой пишет: да ладно, пусть уж выйдут! ВЫ КТО ВСЕ ТАКИЕ ВООБЩЕ? Почему вы эти решения принимаете?"
Ещё один кАзырный вася нарисовался аха)
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