Слепаков: «Песня про Кокорина и Мамаева? Ненавижу травлю!»

Российский комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков прокомментировал скандальную ситуацию, в которой оказались хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Дурацкая ситуация. Я в такие моменты переживаю за реакцию народа. Мы как-то увлекаемся морализаторством, воспитанием… Такое ощущение, что каждый считает своим долгом высказаться. Читаю дискуссии в интернете, там спрашивают: ну, что, должны выйти Кокорин и Мамаев? И кто-то отвечает: пусть сидят! И там 3000 лайков.

А другой пишет: да ладно, пусть уж выйдут! ВЫ КТО ВСЕ ТАКИЕ ВООБЩЕ? Почему вы эти решения принимаете? Должен же быть закон! Надо действовать в соответствии с ним! Мне кажется странным, что они так долго сидят за то, что совершили. Я понимаю, что это показательная порка. Но надо ли, чтобы у них из-за этого вся карьера шла под откос? Я всегда сочувствую в таких ситуациях.

Эта тема в моем творчестве? Мне это не смешно! Честно – мне это не-смеш-но! Когда начинается травля, я отхожу в сторону. Я не хочу принимать участие в травле. Не хочу быть частью толпы! Быть этим г****ом, которое либо палец вверх делает, либо палец вниз. Как в гладиаторских боях, когда лежит человек на земле и люди принимают решение – так сделаем или вот так. И если палец вверх, то они такие милостивые, а если вниз – то они решают его судьбу, мол, нам так хочется.

Я против этого! Хочу быть в стороне! Ненавижу травлю! Еще бы в этот момент я, такой нарядный, со своей песенкой выбегал бы и пел про них. На той неделе, когда их посадили, мне все писали: давай песню про Кокорина с Мамаевым. Нет! Вообще не захотелось!