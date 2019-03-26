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Луис Энрике пропустит матч отбора ЧЕ-2020 с командой Мальты

вчера, 16:43
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не будет руководить командой во втором матче отборочного цикла Евро-2020 против сборной Мальты по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Причина пропуска не уточняется, но пресс-служба попросила болельщиков с уважением отнестись к конфиденциальности причины. Обязанности Энрике будет исполнять его помощник Роберто Морено.

Напомним, что сборная Испании обыграла команду Норвегии в первом матче отборочного турнира Евро-2020.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
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вчера в 17:28
С Мальтой можно и без тренера играть!
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