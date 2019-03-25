Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Форвард «Зенита» Сердар Азмун во время перерыва на матчи национальных команд помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан.
Из-за потопа жители провинций Мазендеран и Голестан лишились домов и инфраструктуры, есть погибшие.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун во время перерыва на матчи национальных команд помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан.
Из-за потопа жители провинций Мазендеран и Голестан лишились домов и инфраструктуры, есть погибшие.
РС. ненависть плохой советчик..так, для справочки.
..на сем-удачи.
РС. ненависть плохой советчик..так, для справочки.
..на сем-удачи.
А Азмун молодец, пусть даже и не надорвался, но одно только участие и посильная помощь игрока любимой сборной, народ вдохновляет.
А Азмун молодец, пусть даже и не надорвался, но одно только участие и посильная помощь игрока любимой сборной, народ вдохновляет.