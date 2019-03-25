ГлавнаяНовости

Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

вчера, 14:20

Форвард «Зенита» Сердар Азмун во время перерыва на матчи национальных команд помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан. 

Из-за потопа жители провинций Мазендеран и Голестан лишились домов и инфраструктуры, есть погибшие.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата
Сегодня, 18:40 ФотоКомментарии4
ОфициальноЛуис Энрике пропустит матч отбора ЧЕ-2020 с командой Мальты
Сегодня, 16:43 Комментарии1
На матче Люксембург - Украина присутствуют скауты МЮ и еще 18 клубов
Вчера, 23:40 Комментарии11
Абидаль просмотрит Йовича в матче против Португалии
Вчера, 21:21 Комментарии4
Подольски сразился с легендарным чемпионом по сумо
Вчера, 20:14 Комментарии7
ОфициальноПредставлен талисман Евро-2020
Вчера, 09:34 ФотоВидеоКомментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3 ответил iri13
   241 / 851
сегодня в 01:53
..глупо звучит..ведь по делу сказать то нечего. РС. ненависть плохой советчик..так, для справочки. ..на сем-удачи.
Дел пока не видно,одна сплошная показуха. А добрые дела делаются тихо,без бахвальства и саморекламы.Так для справочки) .Удачи)))
Знатог
Знатог
   139 / 851
вчера в 19:19
Бревно носил?
iri13
iri13 ответил a3r3v3
   105 / 851
вчера в 17:16
А тебя по ходу питерские клоуны из Кремля вдохновляют,они тоже много про народ разглагольствуют
..глупо звучит..ведь по делу сказать то нечего.
РС. ненависть плохой советчик..так, для справочки.
..на сем-удачи.
a3r3v3
a3r3v3 ответил iri13
   241 / 851
вчера в 16:12
..по себе не суди. А Азмун молодец, пусть даже и не надорвался, но одно только участие и посильная помощь игрока любимой сборной, народ вдохновляет.
А тебя по ходу питерские клоуны из Кремля вдохновляют,они тоже много про народ разглагольствуют
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   314 / 851
вчера в 16:04
Мужчина!!!
iri13
iri13 ответил a3r3v3
   105 / 851
вчера в 15:16
Сапоги надел и по фоткался,а потом все в сеть выложил. Да парень просто себя не жалеет,грыжу чуть не заработал!
..по себе не суди.
А Азмун молодец, пусть даже и не надорвался, но одно только участие и посильная помощь игрока любимой сборной, народ вдохновляет.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 15:08
Молодец!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 851
вчера в 14:51
Молодчага.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 851
вчера в 14:41
Респект Сердару💪
a3r3v3
a3r3v3
   241 / 851
вчера в 14:27
Сапоги надел и по фоткался,а потом все в сеть выложил. Да парень просто себя не жалеет,грыжу чуть не заработал!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   53 / 851
вчера в 14:26
Вызывает только уважение.
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 14:25
Молодец, мужской поступок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100