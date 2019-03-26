ГлавнаяНовости

Червиченко: «На Украине такой бардак, что я ничему не удивлюсь»

вчера, 18:47

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что сборной Украины грозят два технических поражения за участие в матчах с Португалией и Люксембургом натурализованного нападающего Жуниора Мораеса, который, возможно, не имел на это права.

– Допускаете, что Федерация футбола Украины при натурализации Мораеса могла не учесть всех юридических нюансов?

– Я ничему не удивлюсь. Вполне возможно, украинцы проморгали этот момент. Они так заняты антироссийской истерией, что, по-моему, на этой почве у них поехала крыша.

Если очки отберут, то Украина вряд ли пробьется на Евро. Это будет удар по команде Андрея Шевченко. Но сейчас там в стране такой бардак, что не найдут ни крайнего, ни ответственного. Этот возможный промах вполне укладывается в те процессы, которые происходят на Украине. Все логично.

Возьмите историю с Ярославом Ракицким, которого перестали вызывать в сборную после перехода в «Зенит». Страна сошла с ума на почве русофобии... Ярик мне всегда нравился, я его хорошо помню по «Шахтеру». Чем больше будет таких смелых ребят, как Ракицкий, которые не боялись бы уезжать в Россию, тем меньше будет дураков на Украине, которые верили бы в антироссийскую ересь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды
Сегодня, 11:18 Комментарии6
Кириченко: «Я разочаровал руководство команды»
Сегодня, 11:15 Комментарии0
Газизов: «Хочу поблагодарить Кириченко»
Сегодня, 11:13 Комментарии0
Нигматуллин: «Гильерме выглядел увереннее, чем Лунёв»
Сегодня, 10:53 Комментарии6
Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»
Сегодня, 10:47 Комментарии19
Червиченко: «Ари сыграл бы лучше Смолова или Антона Миранчука»
Сегодня, 10:37 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил Sergey Z
   453 / 850
вчера в 23:14
Если народ молчит, то, неадекватная рада будет рулить дальше!!! Про президента не говорю ... Ни одного адекватного кандидата!!!
народ не молчит,он яро ведется и поддерживает эту ересь)
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 22:42
Хохлы спецом это сделали - это ж хохлы!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 21:59
Технари нужно, если конечно госдепартамент разрешит.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 21:36
Особо и не поспоришь.
Footbolista
Footbolista ответил RIR68
   3 / 850
вчера в 20:09
всё в кучу смешал. странно, что спартачёк не приплёл сюда по привычке)))
Спартак ты приплел по привычке)...
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 19:54
ВЕРНО ГОВОРИТ! Ну, а "зеня" уже в международном масштабе начала ослаблять и сборные других держав! "Держава хохлов - первая победа "Зенита" Респект немытым!!!
RIR68
RIR68
   160 / 850
вчера в 19:41
всё в кучу смешал. странно, что спартачёк не приплёл сюда по привычке)))
Sergey Z
Sergey Z
   253 / 850
вчера в 19:17
Если народ молчит, то, неадекватная рада будет рулить дальше!!! Про президента не говорю ... Ни одного адекватного кандидата!!!
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 19:07
Правильно сказал.
Сантус
Сантус
   86 / 850
вчера в 19:04
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       20 / 850
    вчера в 19:02
    С Андрюхой тут можно согласиться.
    Зулус из Тарасовки
    Зулус из Тарасовки
       135 / 850
    вчера в 18:59
    Спасибо Федуну, что у нашего спартака очки не забирали, ведь тут в Тарасовке полный беспредел. Мне стыдно даже
    pavkur
    pavkur
       22 / 850
    вчера в 18:59
    Дисквалификация на длительный срок - единственный выход.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100