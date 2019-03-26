Червиченко: «На Украине такой бардак, что я ничему не удивлюсь»

вчера, 18:47

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что сборной Украины грозят два технических поражения за участие в матчах с Португалией и Люксембургом натурализованного нападающего Жуниора Мораеса, который, возможно, не имел на это права.

– Допускаете, что Федерация футбола Украины при натурализации Мораеса могла не учесть всех юридических нюансов?

– Я ничему не удивлюсь. Вполне возможно, украинцы проморгали этот момент. Они так заняты антироссийской истерией, что, по-моему, на этой почве у них поехала крыша.

Если очки отберут, то Украина вряд ли пробьется на Евро. Это будет удар по команде Андрея Шевченко. Но сейчас там в стране такой бардак, что не найдут ни крайнего, ни ответственного. Этот возможный промах вполне укладывается в те процессы, которые происходят на Украине. Все логично.

Возьмите историю с Ярославом Ракицким, которого перестали вызывать в сборную после перехода в «Зенит». Страна сошла с ума на почве русофобии... Ярик мне всегда нравился, я его хорошо помню по «Шахтеру». Чем больше будет таких смелых ребят, как Ракицкий, которые не боялись бы уезжать в Россию, тем меньше будет дураков на Украине, которые верили бы в антироссийскую ересь.