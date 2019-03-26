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Юрист: «У Украины могут быть проблемы с Мораесом»

вчера, 16:53

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможное нарушение Федерацией футбола Украины регламента ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА.

Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   65 / 850
сегодня в 10:38
Вчера Моралес стал "героем великой украины", сегодня может стать агентом Кремля!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   371 / 850
вчера в 18:36
Позорная ситуация.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   139 / 850
вчера в 17:23
Без афер никак, за такое нужно дисквалифицировать.
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   364 / 850
вчера в 17:15
Ща начнется одни отобрать другие не надо сделаем вывод,
Надо отобрать на всегда всех очков, и не допускать их лет 20-30; еще всей сборной пи...ды дать... за то что нормально играют
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 17:06
Это просто беспредел в духе Федуна - украину надо деквалифицировать с текущего розыгрыша.
Novograd
Novograd
   450 / 850
вчера в 17:01
А нашо воно надо таке воще
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
вчера в 17:00
Лучший выход для всех - дисквалификация украины на 10 лет.
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