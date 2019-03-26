Юрист: «У Украины могут быть проблемы с Мораесом»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможное нарушение Федерацией футбола Украины регламента ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА .



Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема.