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«Урал»: «Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом»

вчера, 16:39

Пресс-служба «Урала» прокомментировала решение комитета по этике РФС наказать нападающего Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в сборной России.

Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды, хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах. Конечно, эта ситуация повлияла на тренировочный процесс – Павлу пришлось лететь со сборов на Кипре в Москву специально ради заседания комитета по этике. Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов, Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 21:03
Слова правды сказать нельзя.
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 19:20
будет урок у Паши - держи язык за зубами, а жесты при себе...
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 17:01
Свиньи отомстили за поражение от Урала.
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 16:59
Надо признавать свои ошибки!
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