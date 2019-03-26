«Урал»: «Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом»

Пресс-служба «Урала» прокомментировала решение комитета по этике РФС наказать нападающего Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в сборной России.

Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды, хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах. Конечно, эта ситуация повлияла на тренировочный процесс – Павлу пришлось лететь со сборов на Кипре в Москву специально ради заседания комитета по этике. Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов, Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова.