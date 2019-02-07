VAR может появиться в РПЛ через год

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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VAR может появиться в РПЛ через год

сегодня, 20:27

Глава РПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление в чемпионате России системы видеопомощи рефери (VAR) во второй части следующего чемпионата.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти накануне сказал о том, что многие страны присоединились к программе установки VAR, одна из стран - Россия.

Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами, скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/20.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   46 / 776
сегодня в 22:17
Подождём,твою маму,подождём,твою мать!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   173 / 776
сегодня в 22:05
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Рубиновый Дракон
       5 / 776
    сегодня в 22:02
    А какая тебе разница? Нужно бы, чтобы Рубин в топе был, а за 12 место хоть Енисей, хоть ЦСКА, хоть Спартак борись, не правда ли?
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       575 / 776
    сегодня в 22:02
    В следующем году скажут, что еще через год. Потом еще черех год. Потом еще...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Литейный 4
       5 / 776
    сегодня в 21:59
    Это вантуз?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 776
    сегодня в 21:55
    Главное - к очередному юбилею Симоняна успеть!!! Иначе судьи за себя не отвечают!!!
    ermak6848
    ermak6848
       102 / 776
    сегодня в 21:55
    а почему долго?
    Не уже ли такая дорогая система...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       6 / 776
    сегодня в 21:50
    Яя одобряет.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 776
    сегодня в 21:42
    Мыловар, Чем вы там вбиваете? Этим что ли? Гыгыгы
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       179 / 776
    сегодня в 21:40
    ждем
    Шуnя771
    Шуnя771
       221 / 776
    сегодня в 21:38
    Ине такое обещали.....))
    Например - К 2000-ому году каждому по квартире)
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил 25процентный клоун
       33 / 776
    сегодня в 21:35
    вместе вобьем,мы тут с тобой не один десяток лет вбиваем ,может прислушаются к ветеранам соккера
    Ветеран соккера???????
    О себе???? Рассмешил)))))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       33 / 776
    сегодня в 21:33
    Притормозили, введут систему к 100 летию СпаМа)))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Рубиновый Дракон
       11 / 776
    сегодня в 21:31
    вместе вобьем,мы тут с тобой не один десяток лет вбиваем ,может прислушаются к ветеранам соккера
    beefs
    beefs
       123 / 776
    сегодня в 21:30
    к ВАР нужна еще голова...
    mangoх12
    mangoх12 ответил Sysanin101
       7 / 776
    сегодня в 21:30
    Вспомните, что говорил Мутко и Прядкин до чемпионата Мира по футболу в России в 2017-18 годах. Забыли? Так я напомню. На всех 11-ти стадионах мы оставим систему VAR и договоримся с ФИФА, а там где нет - установим, чтобы новый сезон 2018/19 начать с системой ВАР! Подготовим судей и наладим инфраструктуру. Мутко всех пугал стоимостью оборудования. Тогдашний судейский начальник Будогосский всех обманывал по срокам установки. Многие чиновники РФС прямо и скрыто выступали ПРОТИВ скорейшей установки системы VAR в нашем чемпионате. Время идёт, а чиновники всячески ТЯНУТ резину и находят множество отговорок. *** А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС и РПЛ установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! *** Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии. Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!! Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса и поэтому они ВСЯЧЕСКИ тормозят установку такой системы в нашем чемпионате. Чиновники РФС превратили футбол и судейство в свою коррупционную кормушку!!! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Судьи ДЕЛЯТСЯ с нужными чиновниками, чтобы те их прикрывали и ОТМАЗЫВАЛИ.
    а что делать если Федун напрямую работает с Егоровской мафией и тормозит внедрение системы
    Snake Plissken
    Snake Plissken
       578 / 776
    сегодня в 21:29
    Спартак не сможет даже до квалификации добраться...
    Caniggia
    Caniggia
       43 / 776
    сегодня в 21:28
    Не верится!
    LOpp
    LOpp
       8 / 776
    сегодня в 21:28
    цска и Зенит перестанут попадать в еврокубки.
    drug01
    drug01
       84 / 776
    сегодня в 21:25
    Почему так долго вечно в хвосте!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Miaf
       4 / 776
    сегодня в 21:22
    как только появится VAR наступит полная опа бомжам, готовьтесь.
    Полная бывает только у свиней в мазутном проекте.Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
       4 / 776
    сегодня в 21:19
    Пердив был домом 51и до прихода Газпрома
    Твоя, моя не понималь в твоей писанине. Гыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
       156 / 776
    сегодня в 21:17
    Рубину пора на очищение в пердив. Гыгыгы
    Пердив был домом 51и до прихода Газпрома
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
       497 / 776
    сегодня в 21:15
    Найс! спартак сразу в пердив поедет.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Snake Plissken
       4 / 776
    сегодня в 21:08
    2019
    Рубину пора на очищение в пердив. Гыгыгы
    Miaf
    Miaf
       28 / 776
    сегодня в 21:08
    как только появится VAR наступит полная опа бомжам, готовьтесь.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 776
    сегодня в 21:07
    Федун будет крайне против VAR. Тогда ни то что побед, а и Кубков товарняков не будет. Гыгыгы
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Рубиновый Дракон
       578 / 776
    сегодня в 21:01
    Скажи года,в какие Рубин боролся за места ниже 9-го
    2019
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил Sysanin101
       436 / 776
    сегодня в 21:00
    Вспомните, что говорил Мутко и Прядкин до чемпионата Мира по футболу в России в 2017-18 годах. Забыли? Так я напомню. На всех 11-ти стадионах мы оставим систему VAR и договоримся с ФИФА, а там где нет - установим, чтобы новый сезон 2018/19 начать с системой ВАР! Подготовим судей и наладим инфраструктуру. Мутко всех пугал стоимостью оборудования. Тогдашний судейский начальник Будогосский всех обманывал по срокам установки. Многие чиновники РФС прямо и скрыто выступали ПРОТИВ скорейшей установки системы VAR в нашем чемпионате. Время идёт, а чиновники всячески ТЯНУТ резину и находят множество отговорок. *** А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС и РПЛ установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! *** Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии. Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!! Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса и поэтому они ВСЯЧЕСКИ тормозят установку такой системы в нашем чемпионате. Чиновники РФС превратили футбол и судейство в свою коррупционную кормушку!!! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Судьи ДЕЛЯТСЯ с нужными чиновниками, чтобы те их прикрывали и ОТМАЗЫВАЛИ.
    Ты думаешь что это кто-то читал?)))
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил 25процентный клоун
       436 / 776
    сегодня в 20:58
    Женя с Лешей ее настроят на еврокубковые места))
    Вот как вбить это в головки бомжеконей?
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