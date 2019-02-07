VAR может появиться в РПЛ через год

Глава РПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление в чемпионате России системы видеопомощи рефери (VAR) во второй части следующего чемпионата.
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти накануне сказал о том, что многие страны присоединились к программе установки VAR, одна из стран - Россия.
Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами, скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/20.
Не уже ли такая дорогая система...
Не уже ли такая дорогая система...
Например - К 2000-ому году каждому по квартире)
Например - К 2000-ому году каждому по квартире)
О себе???? Рассмешил)))))
О себе???? Рассмешил)))))