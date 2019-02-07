VAR может появиться в РПЛ через год

Глава РПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление в чемпионате России системы видеопомощи рефери ( VAR ) во второй части следующего чемпионата.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти накануне сказал о том, что многие страны присоединились к программе установки VAR , одна из стран - Россия.