Прядкин: «Система VAR будет работать на всех стадионах РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал подробности внедрения системы видеоассистентов арбитра ( VAR ) в чемпионате России.

Лично моё мнение, что к следующему сезону мы не будем готовы к этому в РПЛ . Возможно, со второй части мы сможем это внедрить. Это связано с подготовкой персонала, деньгами. А Розетти, который руководит судейским корпусом, сказал мне, что либо мы даём разрешение на все стадионы, либо не дадим вообще, чтобы все были в равных условиях. Мы физически не успеем всё подготовить. У нас пока к этому готов только один арбитр – Сергей Карасёв, только он имеет международное разрешение на VAR . Так что подготовить всё к маю очень хотелось бы. Посмотрим, как пройдут матчи Кубка и стыковые матчи.