«Реал» решил продать Бэйла летом

вчера, 21:35

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение продать вингера команды Гарета Бэйла в другой клуб грядущим летом.

Президент клуба Флорентино Перес не против продажи 29-летнего Бэйла, поскольку за него можно выручить неплохие деньги.

Агент валлийца оценил своего клиента в 175 млн евро. Также агент намекал, что в новом клубе Бэйл хочет получать порядка 19 млн евро в год.

Вариантов у вингера два - «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». «Реал» хочет приобрести у манкунианцев Поля Погба, а продажа Бэйла в этот клуб помогла бы упростить сделку по французу. Что касается «Баварии», то есть обоюдное желание сторон о сотрудничестве, но не факт, что мюнхенцы согласятся платить большие деньги за Гарета.