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«Реал» решил продать Бэйла летом

вчера, 21:35

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение продать вингера команды Гарета Бэйла в другой клуб грядущим летом.

Президент клуба Флорентино Перес не против продажи 29-летнего Бэйла, поскольку за него можно выручить неплохие деньги.

Агент валлийца оценил своего клиента в 175 млн евро. Также агент намекал, что в новом клубе Бэйл хочет получать порядка 19 млн евро в год.

Вариантов у вингера два - «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». «Реал» хочет приобрести у манкунианцев Поля Погба, а продажа Бэйла в этот клуб помогла бы упростить сделку по французу. Что касается «Баварии», то есть обоюдное желание сторон о сотрудничестве, но не факт, что мюнхенцы согласятся платить большие деньги за Гарета.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   713 / 850
сегодня в 08:37
это полено пусть бесплатно уходит
Kresi frok
Kresi frok
   229 / 850
сегодня в 08:04
Вряд-ли этот неликвид кому-то интересен!
neomessi
neomessi
   175 / 850
сегодня в 08:04
А Бейла то может заиграть в МЮ.
АПЛ как раз таки для него.
Red_team
Red_team
   113 / 850
сегодня в 07:48
Лямов 60 он стоит, не более, да и то огромный риск их на ветер выкинуть. А учитывая его зарплату Реал даром его должен отдавать
shlomo
shlomo
   69 / 850
сегодня в 07:28
Во первых нужно еще поискать покупателя.....а во вторых больших бабок с него уже не срубишь.....
112910415
112910415
   105 / 850
сегодня в 05:14
срочно куда-то продать, скоро поздно будет!
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 05:12
Хотя Бейл не помешал бы Баварии, для Гарета тоже будет хорошо играть с мужиками футбол. А не с девчатами или геями
vastudio
vastudio
   265 / 850
сегодня в 04:41
30-40 млн. красная цена))))
Juve14
Juve14
   266 / 850
сегодня в 04:33
Что за бред?))) Даже в большом угаре за него столько не дадут и платить ему столько не будут. Сотку скинуть с цены и десятку с зарплаты, может кто и рассмотрит
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Шишанутый
   704 / 850
сегодня в 04:29
На такого недоигрока никто не захочет тратиться
рус фан
рус фан
   309 / 850
сегодня в 03:13
При цене 175 млн трудно представить клуб который отдаст такие деньги, в 29 лет сыграл только 60% игр за Реал из возможных 100%, постоянные травмы и потом тяжелый вход, стата в примере вообще не впечатляет.
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
сегодня в 03:07
)))
амурец
амурец
   134 / 850
сегодня в 01:06
да нет, за такие деньги его врядли кто возьмет
40175219386
40175219386
   44 / 850
сегодня в 00:33
если за 50-60 млн продадут, то это будет удачная сделка
Dmitriy Q
Dmitriy Q
   326 / 850
сегодня в 00:06
Агент с ума сошел, хотят продать за 175 а зарплата 19 млн в год, Роналду пахал получал 21 млн. Рамос еле умалил 10 получать, в разы пользы принес, а этот ничего не сделал,и не достиг а требует сумасшедшие деньги
дурман
дурман
   199 / 850
вчера в 23:47
Промес за 160
Бейл за 175
Надеюсь цены в рублях указаны
BARCDJIN
BARCDJIN
   240 / 850
вчера в 23:40
ВАТТТТ?

Аха-ха)
fineflat
fineflat
   803 / 850
вчера в 23:40
я думал он просто уйдет бесплатно если найдет того кто зарплату такую оплатит а реал зарплатную ведомость разгрузит ну может быть Реал что то получит если Бейл перейдет с понижением зарплаты
youtomee
youtomee
   428 / 850
вчера в 23:24
175...никто и близко такие деньги за него не даст, скорее куда нибудь впихнут в сделку при обмене на другого игрока
ЮЗИК
ЮЗИК
   107 / 850
вчера в 23:21
Давно напрашивалось
Димон Юханов
Димон Юханов
   545 / 850
вчера в 23:17
По мнению соккера ,в МЮ и Баварии дураки собраны ?)
a3r3v3
a3r3v3
   234 / 850
вчера в 23:16
Кому на хрен нужен
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   237 / 850
вчера в 22:56
Смех да и только ..за стекло 175 млн ??? 3 года на лавке игры нет духа нет желания нет , морально волевых ноль .. Только типичное поведение Реаловца ..сопли нюни слезы недовольство агпессия..... еще и с окладом в 19 ? Продать они его может и хотят ...да ктож его купит?)))
Сантус
Сантус ответил susanin ultrazenith
   86 / 850
вчера в 22:53
Не стОит он таких денег! Хотя, может, китаёзы и заплатят...
У китаёз кино кончилось.Там уже схему откатов прочухали.Даже Халк уже возвращается,тяжело с мешками бабла,но всё же...
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 22:50
"Зенит" ещё не сказал своего веского слова: "Реалу" купит Погба, себе заберёт Бэйла!
Ice van Reed
Ice van Reed
   66 / 850
вчера в 22:47
Промес в Барсу за 150 переходит, перехватите его обменяйте банщика на продавца ободков!
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 22:45
Это ещё не скоро .
Ice van Reed
Ice van Reed
   66 / 850
вчера в 22:44
Менять Чемпиона Мира на хрусталя, нет спасибо! Король лазарета пусть и дальше пешком в Мадрите играет!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   112 / 850
вчера в 22:39
да обмен какой-нибудь замутить и усе
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил bayern-cobra
   159 / 850
вчера в 22:30
Ну у Вас то точно спросят разрешение перед покупкой....)))
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