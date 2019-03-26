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Альберто Морено бесплатно перейдет в «Барселону»

вчера, 18:27

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено летом покинет клуб на правах свободного агента.

Текущий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца сезона, и он не будет продлен.

Сообщается, что Морено хочет подписать «Барселона», предложив игроку двухлетний контракт. Испанец должен будет выполнять роль резервиста Жорди Альбы.

Изначально каталонцы хотели приобрести на эту позицию Николаса Тальяфико, однако «Аякс» запросил за него 20 млн евро, что «Барсу» не устроило. Морено же достанется «блаугранас» бесплатно.

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Все комментарии
Guka87
Guka87
   381 / 850
вчера в 21:15
Уверен что он ещё поможет Барсе ведь ему всего 26, а Альба частенько травмируется, так что это неплохой трансфер, тем более бесплатно.
Шишанутый
Шишанутый ответил Lionel Messi-10
   27 / 850
вчера в 20:49
Не понятно зачем Барсе эти дрова, вроде Морен, Боатенгов
Эти дрова как раз и есть уровень Барсы.
Raamtvall
Raamtvall
   455 / 850
вчера в 20:03
Адриано чуть ли не десятилетие протирал за Алвесом, теперь новая достойная смена для ухода за скамейкой.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   287 / 850
вчера в 18:44
Не понятно зачем Барсе эти дрова, вроде Морен, Боатенгов
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