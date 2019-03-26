Альберто Морено бесплатно перейдет в «Барселону»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено летом покинет клуб на правах свободного агента.
Текущий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца сезона, и он не будет продлен.
Сообщается, что Морено хочет подписать «Барселона», предложив игроку двухлетний контракт. Испанец должен будет выполнять роль резервиста Жорди Альбы.
Изначально каталонцы хотели приобрести на эту позицию Николаса Тальяфико, однако «Аякс» запросил за него 20 млн евро, что «Барсу» не устроило. Морено же достанется «блаугранас» бесплатно.