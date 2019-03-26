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Паласиос отказался от перехода в «Реал»

вчера, 22:37

Полузащитник «Ривер Плейта» Эксекьель Паласиос отказался от перехода в «Реал». Сообщается, что футболист планирует летом перебраться в миланский «Интер».

В текущем сезоне Паласиос провел 14 игр в чемпионате Аргентины, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 850
сегодня в 05:00
Верное решение.
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 03:57
В команду судей никто не хочет играть
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
сегодня в 03:04
Полузащитник «Ривер Плейт» Эксекьель Паласиос пока не перейдет в «Реал». Переход игрока заморожен. Причиной этому стала тяжелая травма 20-летнего футболиста - Паласиос получил перелом малой берцовой кости.

Напомним, что сумма трансфера оценивается в 17 млн евро. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах.
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А может это Реал отказался?!
Denkuz
Denkuz
   63 / 850
вчера в 23:50
Правильно и сделал.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 23:36
Даже малоизвестные аргентинцы посылают реал.
Сантус
Сантус
   86 / 850
вчера в 23:13
Это конечно трагедия для Реала....мир рухнул...)
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   237 / 850
вчера в 23:03
Ктож добровольно в помойку пойдет играть
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
вчера в 22:50
А на хрен нам арг???ёпт..и на хрен не упал! Пусть к своему жидёнку идёт в барсукию
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