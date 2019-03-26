Полузащитник «Ривер Плейта» Эксекьель Паласиос отказался от перехода в «Реал». Сообщается, что футболист планирует летом перебраться в миланский «Интер».
В текущем сезоне Паласиос провел 14 игр в чемпионате Аргентины, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что сумма трансфера оценивается в 17 млн евро. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах.
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А может это Реал отказался?!
Напомним, что сумма трансфера оценивается в 17 млн евро. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах.
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А может это Реал отказался?!