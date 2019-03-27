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Чалов: «Часто общаемся с Головиным на тему переезда в Европу»

вчера, 03:27

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался на тему возможного перехода из ЦСКА в один из ведущих чемпионатов Европы вслед за Александром Головиным.

Конечно, мы много общаемся с Головиным на тему переезда в Европу. Саша интересно рассказывает о том, как ему приходится адаптироваться к играм и к жизни во Франции. Не всё так просто. Сильно влияет языковой барьер. Понимаю, что нужно учить языки. Начинаю это сейчас делать. Саша замечает, что скорости во Франции совсем иные. Все играют в атаку (будь это лидер чемпионата или аутсайдер), все носятся, летят вперёд. Франция – очень интересная лига. А с Денисом Черышевым я разговаривал по поводу Испании. 

Сейчас не смогу ответить, какая лига мне ближе. Просто не знаю всей внутренней кухни. Мне не с чем сравнивать. Понимаю одно: там другой уровень футбола. 

Шутка Романа Бабаева о предложении от «Реала»? Ну, это же юмор. Понимаю, что это всего лишь шутка. Пока что шутка. Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью!

Напомним, вчера Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 16:16
А зачем он к армянским агентам пошел?
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 11:22
Рано Фёдору о Европе думать.
Ника228
Ника228
   668 / 835
вчера в 11:00
Мыслит в нужном направлении, не пропадет .
lobsterdam
lobsterdam
   200 / 835
вчера в 10:57
надо у себя дома играть как следует, а не всеми силами стремиться за бугор. И зачем публиковать неосуществимые мечтания о несбыточном какого-то начинающего пинателя мячика?
viv
viv
   171 / 835
вчера в 09:35
Старайся Федор....и у тебя получится уехать поиграть в Европу, как у Головина....
Palex
Palex ответил zly43rus
   125 / 835
вчера в 09:30
Смешно.
CSKA2012
CSKA2012
   778 / 835
вчера в 09:18
Ребятам из РПЛ надо пробоваться в сериале , но ни как ни АПЛ , это уж точно.
zly43rus
zly43rus
   642 / 835
вчера в 08:39
Хоть кто-то думает не о деньгах
VIPded
VIPded
   392 / 835
вчера в 08:29
Удачи Федору с ЦСКА! А там и спрос от топов появится...
shu
shu
   303 / 835
вчера в 08:03
Уезжай, в РПЛ ты уже на пике карьеры, лучше не станешь. Там возможен прогресс
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   87 / 835
вчера в 07:22
Если хочешь прогресса в игре, то уезжать необходимо. Но,вот тут появляется нюанс - в средние команды и аутсайдеры мы не хотим, а в топ-клубы нас не зовут! А ведь попасть в топ-клуб из России - как до Китая пешком. Так что, если хочешь играть за Ливерпуль, к примеру, езжай в условный Ньюкасл, или Брайтон и ТАМ ДОКАЗЫВАЙ,что ты чего-то стоишь. Из ЦСКА в топ-клуб ты не попадешь. Не в обиду конским болельщикам, мои слова касаются всех наших клубов.
edubokom
edubokom
   344 / 835
вчера в 07:20
Сейчас самое время. Потом поздно будет. Все наши уезжали когда им было за 25. Под 30. Если он реально чего то стоит, то будет хорошая карьера
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 07:17
А российский футбол кто будет возрождать? Никто у он не нужен. 50 место в рейтинге это нормально....
Морозовский
Морозовский
   6 / 835
вчера в 06:54
Учи монгольский.
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 05:44
Нет ниичего невозможного
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 05:42
Прибавляй в игре и все получится.
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 04:24
рановато тебе
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