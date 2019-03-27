Чалов: «Часто общаемся с Головиным на тему переезда в Европу»

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался на тему возможного перехода из ЦСКА в один из ведущих чемпионатов Европы вслед за Александром Головиным.

Конечно, мы много общаемся с Головиным на тему переезда в Европу. Саша интересно рассказывает о том, как ему приходится адаптироваться к играм и к жизни во Франции. Не всё так просто. Сильно влияет языковой барьер. Понимаю, что нужно учить языки. Начинаю это сейчас делать. Саша замечает, что скорости во Франции совсем иные. Все играют в атаку (будь это лидер чемпионата или аутсайдер), все носятся, летят вперёд. Франция – очень интересная лига. А с Денисом Черышевым я разговаривал по поводу Испании.

Сейчас не смогу ответить, какая лига мне ближе. Просто не знаю всей внутренней кухни. Мне не с чем сравнивать. Понимаю одно: там другой уровень футбола.

Шутка Романа Бабаева о предложении от «Реала»? Ну, это же юмор. Понимаю, что это всего лишь шутка. Пока что шутка. Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью!