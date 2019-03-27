Чалов: «Самый умный игрок РПЛ? Назову Азмуна и Ахметова»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, кого считает самым умным футболистом в российском чемпионате.

Бердыев назвал меня самым умным игроком РПЛ ? Конечно, приятно слышать эти слова от такого тренера. Правда, очень приятно! Но, если честно, стараюсь абстрагироваться от комплиментов, чтобы не расслабляться.

Планка по голам за сезон? Ой... Её нет. Не ставлю перед сезоном какую-то задачу по забитым мячам. Хочется поражать ворота в каждой игре. А голы посчитаем в конце сезона.