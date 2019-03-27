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Чалов: «Самый умный игрок РПЛ? Назову Азмуна и Ахметова»

вчера, 02:50

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, кого считает самым умным футболистом в российском чемпионате.

Бердыев назвал меня самым умным игроком РПЛ? Конечно, приятно слышать эти слова от такого тренера. Правда, очень приятно! Но, если честно, стараюсь абстрагироваться от комплиментов, чтобы не расслабляться. 

Планка по голам за сезон? Ой... Её нет. Не ставлю перед сезоном какую-то задачу по забитым мячам. Хочется поражать ворота в каждой игре. А голы посчитаем в конце сезона. 

Кого я считаю самым умным игроком РПЛ? Хороший вопрос. Дайте подумать. Так... Если брать нападающих, я назову Азмуна. Очень нравится этот форвард. А если брать среднюю линию, то здесь отмечу Ильзата Ахметова. Сердар физически очень силён. Здорово выпрыгивает, играет на втором этаже. Чувствует момент, когда можно подловить соперника, и решает эпизод. В последнее время много забивает. Ильзат способен где-то мяч придержать, где-то обострить и отдать необычную, тонкую передачу. Мне с ним играть удобно. Я знаю, что будет делать в следующий момент на поле он, а Ахметов понимает меня.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 13:49
Самый глупый - Глушаков!
Absinthe3
Absinthe3
   297 / 835
вчера в 13:47
Чалов: «Самый умный игрок РПЛ? Назову Азмуна и Ахметова»
-"Самый глупый игрок?"
Чалов: " Чалов"
St David
St David
   703 / 835
вчера в 13:46
Да, в российском футболе самые умные игроки - это кыргызский уйгур и иранский туркмен. Это к вопросу о центрально-азиатских гастарбайтерах, если что.
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 10:41
Пожалуй можно согласиться!!!!
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 09:56
Молодец, скромняга...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил oFANATo
   4 / 835
вчера в 09:34
Там умных в постсоветское время и не найдёшь.
oFANATo
oFANATo
   449 / 835
вчера в 09:23
ВО КАК И НЕ ОДНОГО ПУПСИКА ИЗ ТАРАСОВКИ
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 07:47
Сердар в Зените вырос, возмужал. Нашел свой клуб. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 07:32
Самый умный Дзюба,не забивает но играет и получает
SHMEL
SHMEL
   49 / 835
вчера в 07:21
Федя и правда умён по футбольным меркам.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   192 / 835
вчера в 05:10
"умный" попал в ту самую команду.) великий тренер Берданыч почему-то на скамейке зажал... а, там четки всем рулят)
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 04:54
В точку попал Федя.
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