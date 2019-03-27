Чалов: «Самый умный игрок РПЛ? Назову Азмуна и Ахметова»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, кого считает самым умным футболистом в российском чемпионате.
Бердыев назвал меня самым умным игроком РПЛ? Конечно, приятно слышать эти слова от такого тренера. Правда, очень приятно! Но, если честно, стараюсь абстрагироваться от комплиментов, чтобы не расслабляться.
Планка по голам за сезон? Ой... Её нет. Не ставлю перед сезоном какую-то задачу по забитым мячам. Хочется поражать ворота в каждой игре. А голы посчитаем в конце сезона.
Кого я считаю самым умным игроком РПЛ? Хороший вопрос. Дайте подумать. Так... Если брать нападающих, я назову Азмуна. Очень нравится этот форвард. А если брать среднюю линию, то здесь отмечу Ильзата Ахметова. Сердар физически очень силён. Здорово выпрыгивает, играет на втором этаже. Чувствует момент, когда можно подловить соперника, и решает эпизод. В последнее время много забивает. Ильзат способен где-то мяч придержать, где-то обострить и отдать необычную, тонкую передачу. Мне с ним играть удобно. Я знаю, что будет делать в следующий момент на поле он, а Ахметов понимает меня.
-"Самый глупый игрок?"
Чалов: " Чалов"
-"Самый глупый игрок?"
Чалов: " Чалов"