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Игнатьев: «Сборную России любят, но далеко не все»

вчера, 21:48

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, удалось ли национальной команде изменить отношение к ней болельщиков.

Скажем так: её любят, но далеко не все. Критические стрелы всё равно летят в сторону команды. Хотя моё мнение всегда таково, что сборную надо поддерживать несмотря ни на что. Она как родина — одна и на всю жизнь. Хотя отчасти ракурс взглядов на команду в целом всё же поменялся. Это и заслуга самих ребят, и некое наследие мундиаля. В стране по отношению к футболу пропало чувство безнадёги.

Россия в последнем матче разгромила Казахстан (4:0). 

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Все комментарии
Ваша совесть
Ваша совесть
   788 / 850
сегодня в 08:02
Для всех мил не будешь;)
pavkur
pavkur
   22 / 850
сегодня в 02:32
Свиньи портят сборную, все знают их.
Заполярный
Заполярный ответил Тарасовские мы
   120 / 850
сегодня в 00:41
Всё зависит от того, сколько в ней свиней, ведь их везде не любят.
А Я МОГУ ТЕБЕ ИХ ПЕРЕЧИСЛИТЬ, АХМЕТОВ ЧАЛОВ, ГОЛОВАН,ДЮБА, КУЗЯЕВ, ЖИРКОВ.......
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   74 / 850
вчера в 22:31
А может наоборот совсем ? Ругают и оскорбляют обычно когда не наплевать ! Как говорила главная героиня фильма " Киллеры " - " не каждый ,кто на тебя гадит , твой враг и далеко не каждый ,кто с тебя 62о счищает ,твой друг ! Так ,что ,г-н Игнатьев , неизвестно кто не любит сборную , мы или Вы ???!!!
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 22:29
Игнатьеву не мешало бы слово "Р"одина научиться писать без ошибки! Ведь не в место своего рождения он смысл в это слово вкладывал. А может писатель накосячил. Надо б исправить.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки ответил Тарасовские мы
   135 / 850
вчера в 22:13
Всё зависит от того, сколько в ней свиней, ведь их везде не любят.
Просто тут в Спартаке такие традиции заложены: культ стыда и позора. Но за денежки Федуна ко всему привыкаешь.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
вчера в 22:08
Всё зависит от того, сколько в ней свиней, ведь их везде не любят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   74 / 850
вчера в 22:06
Безнадёга - это Головин ,Ахметов ,Чалов ! Подрастает новое бездарное поколение неумех ! )))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 21:58
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