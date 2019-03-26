Игнатьев: «Сборную России любят, но далеко не все»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, удалось ли национальной команде изменить отношение к ней болельщиков.

Скажем так: её любят, но далеко не все. Критические стрелы всё равно летят в сторону команды. Хотя моё мнение всегда таково, что сборную надо поддерживать несмотря ни на что. Она как родина — одна и на всю жизнь. Хотя отчасти ракурс взглядов на команду в целом всё же поменялся. Это и заслуга самих ребят, и некое наследие мундиаля. В стране по отношению к футболу пропало чувство безнадёги.