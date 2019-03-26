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Клименко: «Погребняк мог быть наказан и более серьезно»

вчера, 21:21

Координатор программ FARE («Футбол против расизма») в РФ Павел Клименко прокомментировал решение комитета по этике РФС наложить условную дисквалификацию до конца сезона и штраф в размере 250 тысяч рублей на нападающего «Урала» Павла Погребняка за его высказывания в адрес темнокожих игроков в сборной России.

Комитет по этике имел право вынести более суровое наказание, но мы надеемся, что данная санкция послужит серьезным сигналом о том, что дискриминация недопустима в футболе. Слова футболистов на высшем уровне имеют влияние на всех участников игры, особенно на молодое поколение, потому они должны выступать моделями для подражания, продвигая ценности футбола.

Также нельзя не отметить прогресс и работу офиса по противодействию дискриминации РФС, которые оперативно реагируют на подобные случаи, что является одним из положительных примеров наследия чемпионата мира.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   443 / 850
сегодня в 11:07
Черноте везде у нас дорога,черноте везде у нас почёт!
Знатог
Знатог
   138 / 850
сегодня в 09:30
Есть песня рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Почему про рыжих можно сочинять а про чёрных нельзя?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 850
сегодня в 09:13
Нашел чем хвастаться.....
Так и Погребняк мог суровей сказать......
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 23:55
тварье! А наше молодое русскоязычное поколение игроков ,котрые родились в России никому не нужно,ЭТОР РАЗВЕ не ДИСКРИМИНАЦИЯ РОССИЯН???
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 23:10
Гнать гастробайтеров из сборной России - Пашка прав!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 22:10
Кто такой павел клименко и не пора ли ему в отставку за коррупцию?
shu
shu
   470 / 850
вчера в 22:06
От кто главный толераст...
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 850
вчера в 21:32
Пашка-деревяшка расист, оказывается! Ахахахахаха!!!)))
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