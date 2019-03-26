Клименко: «Погребняк мог быть наказан и более серьезно»

Координатор программ FARE («Футбол против расизма») в РФ Павел Клименко прокомментировал решение комитета по этике РФС наложить условную дисквалификацию до конца сезона и штраф в размере 250 тысяч рублей на нападающего «Урала» Павла Погребняка за его высказывания в адрес темнокожих игроков в сборной России.

Комитет по этике имел право вынести более суровое наказание, но мы надеемся, что данная санкция послужит серьезным сигналом о том, что дискриминация недопустима в футболе. Слова футболистов на высшем уровне имеют влияние на всех участников игры, особенно на молодое поколение, потому они должны выступать моделями для подражания, продвигая ценности футбола.