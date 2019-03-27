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Чалов: «Очень рад дебюту за сборную, но не результату игры с Бельгией»

вчера, 02:16
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче квалификации Евро-2020 против Бельгии (1:3).

Выходя на замену в игре с Бельгией, испытывал те же чувства, когда дебютировал за основной состав ЦСКА. Хотелось быть везде, показать себя с лучшей стороны. А в игре с казахстанцами уже чувствовал себя спокойнее. Конечно, очень стремился забить. У меня было на это 10 минут. Имел возможность... Но ничего страшного. Значит, получится в следующем матче. Не скрою, волнение было. Я же до этого приезжал в сборную. Тренировался, разминался, но не играл. А тут, когда мне сказали, что выхожу на замену, почувствовал небольшой мандраж. 

Сборная Бельгии – космос? Конечно, там есть Азар, который на две головы сильнее других. Но в целом мы сами допустили грубые ошибки, которых не должны были делать. Сами за них и поплатились... При этом нужно понимать, что в этой сборной много новых игроков. И от них тяжело сразу требовать выполнения каких-то сложных тактических заданий. На мой взгляд, ребята выжимают из себя максимум. Конечно, остались наработанные игровые связи ещё с чемпионата мира, однако отсутствие ряда ключевых футболистов сказалось. 

После игры с Казахстаном Черчесов меня поздравил и похвалил. Посыл был таким: в первом матче я ещё волновался, а во втором действовал увереннее. В общем, постепенно должен прибавлять. 

Я всегда приезжаю в сборную с надеждой сыграть за неё. До матча с Бельгией я никогда не выходил на поле в составе национальной команды. Конечно, какая-то тревога присутствовала. Очень рад, что дебютировал, но тем результатом, естественно, недоволен. Как говорится, первый блин комом. 

К ситуации, когда играл Ари, я отнёсся отстранённо. Если тренер посчитал, что Ари должен играть, значит, так надо было.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 835
вчера в 08:20
Привыкай, Федя!
SHMEL
SHMEL
   49 / 835
вчера в 07:26
С казахами был очень близок,чтьбы забить.Если бы на жадность Миранчука,когда Черышев пасовал,счет был бы 5:0.
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