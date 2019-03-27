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Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»

вчера, 11:32
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Наставник сборной Италии Роберто Манчини похвалил форварда команды Фабио Квальяреллу после поединка с Лихтенштейном.

Для итальянского футбола хорошо, что кто-то вроде Квальяреллы играет с 19-летним футболистом в одной команде. Фабио заслужил вызов в сборную. У него за плечами замечательная карьера, а болельщики его любят. Сможет ли он сыграть на Евро-2020? Сейчас сложно сказать, но на данный момент он в отличной форме. 

36-летний нападающий «Сампдории» стал самым возрастным бомбардиром в истории сборной Италии. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
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вчера в 11:38
Ну если работой в Зените Манчини заслужил назначение тренером Сборной......
То что уж о Квальярелле говорить.....
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