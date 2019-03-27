Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини похвалил форварда команды Фабио Квальяреллу после поединка с Лихтенштейном.

Для итальянского футбола хорошо, что кто-то вроде Квальяреллы играет с 19-летним футболистом в одной команде. Фабио заслужил вызов в сборную. У него за плечами замечательная карьера, а болельщики его любят. Сможет ли он сыграть на Евро-2020? Сейчас сложно сказать, но на данный момент он в отличной форме.