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Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»

вчера, 10:09

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге прокомментировал возможный переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в «Реал»

Нет, «Реал» не следит за Де Хеа, мадридцы хотят видеть лучшую версию собственного голкипера - Куртуа. 

В слухах не всегда виновата пресса, иногда намеренно об этом говорят агенты, чтобы было легче договориться о новом контракте для игрока. 

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S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Incredulous
вчера в 12:37
Слава Зевсу! Хватит нам и бельгийской "звезды". А в идеале было бы и его загнать кому-нибудь. Навас вполне справляется с ролью основного кипера.
это по матчу с Сельтой стало понятно, что справляется? :)

По матчам с Барселоной уверенно можно сказать, что хоть Де Хеа, что Куртуа, что Навас - без обороны не могут (странная тема для вратаря, че б все не отбивать то)
Incredulous
Incredulous
   145 / 835
вчера в 11:50
Слава Зевсу! Хватит нам и бельгийской "звезды". А в идеале было бы и его загнать кому-нибудь. Навас вполне справляется с ролью основного кипера.
Василий 50
Василий 50
   249 / 835
вчера в 11:15
Де Хеа свой пик уже прошел.
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