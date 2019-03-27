Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге прокомментировал возможный переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в «Реал».

Нет, «Реал» не следит за Де Хеа, мадридцы хотят видеть лучшую версию собственного голкипера - Куртуа.

В слухах не всегда виновата пресса, иногда намеренно об этом говорят агенты, чтобы было легче договориться о новом контракте для игрока.