Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге прокомментировал возможный переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в «Реал».
Нет, «Реал» не следит за Де Хеа, мадридцы хотят видеть лучшую версию собственного голкипера - Куртуа.
В слухах не всегда виновата пресса, иногда намеренно об этом говорят агенты, чтобы было легче договориться о новом контракте для игрока.
По матчам с Барселоной уверенно можно сказать, что хоть Де Хеа, что Куртуа, что Навас - без обороны не могут (странная тема для вратаря, че б все не отбивать то)
По матчам с Барселоной уверенно можно сказать, что хоть Де Хеа, что Куртуа, что Навас - без обороны не могут (странная тема для вратаря, че б все не отбивать то)