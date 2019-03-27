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Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»

вчера, 10:35

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге поделился мнением о нынешнем состоянии «Арсенала».

Эмери начинает придавать стиль «Арсеналу». 

Я считаю, что у лондонского клуба нет менталитета победителя, поэтому они должны работать как слаженный коллектив. Пока всё хорошо, они перестали ухудшать свои показатели, как это было в последние годы. 

Под руководством Унаи почти все игроки достигли своего максимума. 

Ранее Балаге прокомментировал возможный переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в «Реал». 

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 835
вчера в 12:43
Эмери не смог дать Пищевику ничего,потому,что Пищевик есть Пищевик.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   285 / 835
вчера в 11:11
А разве не так?
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 11:02
В лигу Чемпионов должны попадать.
Artuom
Artuom
   188 / 835
вчера в 11:00
Стиль игры не изменился.
Менталитет победителя не появился - победители не играют так как Арсенал в ЛЕ... это всё тот же наш старый Арс, который в двухматчевых противостояниях постоянно одну игру сливает, а потом во второй 63 рвёт - вспомните, всегда же так было в плейофф ЛЧ при Венгере все последние сезоны.
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