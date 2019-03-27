Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге поделился мнением о нынешнем состоянии «Арсенала».

Эмери начинает придавать стиль «Арсеналу».

Я считаю, что у лондонского клуба нет менталитета победителя, поэтому они должны работать как слаженный коллектив. Пока всё хорошо, они перестали ухудшать свои показатели, как это было в последние годы.

Под руководством Унаи почти все игроки достигли своего максимума.