Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге поделился мнением о нынешнем состоянии «Арсенала».
Эмери начинает придавать стиль «Арсеналу».
Я считаю, что у лондонского клуба нет менталитета победителя, поэтому они должны работать как слаженный коллектив. Пока всё хорошо, они перестали ухудшать свои показатели, как это было в последние годы.
Под руководством Унаи почти все игроки достигли своего максимума.
Ранее Балаге прокомментировал возможный переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в «Реал».
Менталитет победителя не появился - победители не играют так как Арсенал в ЛЕ... это всё тот же наш старый Арс, который в двухматчевых противостояниях постоянно одну игру сливает, а потом во второй 63 рвёт - вспомните, всегда же так было в плейофф ЛЧ при Венгере все последние сезоны.
Менталитет победителя не появился - победители не играют так как Арсенал в ЛЕ... это всё тот же наш старый Арс, который в двухматчевых противостояниях постоянно одну игру сливает, а потом во второй 63 рвёт - вспомните, всегда же так было в плейофф ЛЧ при Венгере все последние сезоны.