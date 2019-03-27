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Винисиус может пропустить Кубок Америки

вчера, 08:00

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос о шансах вингера «Реала» Винисиуса Жуниора сыграть на домашнем Кубке Америки. На данный момент 18-летний бразилец продолжает восстановление от травмы, но может не попасть в заявку на турнир, даже если выздоровеет.

Винисиус упустил свою возможность [сыграть за сборную]. Ему придётся очень хорошо проявить себя в матчах за клуб.

Это касается и Нереса, который должен продолжать показывать отличную игру, так же как Ришарлисон, который получил вызов после травмы Педро.

Мы говорим футболистам: «Хорошо проявляйте себя в клубах». Мы же будем присматривать за ними, контролировать ситуацию и в соответствующий момент примем решение.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   306 / 835
вчера в 23:45
Да жаль что Винни травмировался, здоровья ему.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 19:29
Что с ним, что без него - ловить бразильцам нечего.
NOVA
NOVA
   305 / 835
вчера в 12:22
ну и бот тогда тренер если не вызовет Вини!!!
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 10:37
Пронесло Бразилию,косолапова не будет.
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 835
вчера в 09:09
Плохо для сборной,хорошо для Реала!
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 08:58
Восход звёзды временно откладывается.
Ruslik1982
Ruslik1982
   56 / 835
вчера в 08:49
будущий Неймар, месяц на поле, два в лазарете
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