Винисиус может пропустить Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос о шансах вингера «Реала» Винисиуса Жуниора сыграть на домашнем Кубке Америки. На данный момент 18-летний бразилец продолжает восстановление от травмы, но может не попасть в заявку на турнир, даже если выздоровеет.

Винисиус упустил свою возможность [сыграть за сборную]. Ему придётся очень хорошо проявить себя в матчах за клуб.

Это касается и Нереса, который должен продолжать показывать отличную игру, так же как Ришарлисон, который получил вызов после травмы Педро.

Мы говорим футболистам: «Хорошо проявляйте себя в клубах». Мы же будем присматривать за ними, контролировать ситуацию и в соответствующий момент примем решение.